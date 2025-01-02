https://1prime.ru/20250102/bbi-853999304.html

В BBI подсчитали рост состояния российских миллиардеров в 2024 году

В BBI подсчитали рост состояния российских миллиардеров в 2024 году - 02.01.2025, ПРАЙМ

В BBI подсчитали рост состояния российских миллиардеров в 2024 году

В 2024 году общее состояние самых богатых предпринимателей России возросло на 18,465 миллиарда долларов. Наибольшее увеличение показал Владимир Лисин,... | 02.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-02T11:11+0300

2025-01-02T11:11+0300

2025-01-02T11:11+0300

россия

bbi

российские миллиардеры

https://cdnn.1prime.ru/img/84145/97/841459795_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_3d2e0bce701d7c61345d1e280cac9692.jpg

МОСКВА, 2 янв - ПРАЙМ. В 2024 году общее состояние самых богатых предпринимателей России возросло на 18,465 миллиарда долларов. Наибольшее увеличение показал Владимир Лисин, бенефициар НЛМК, чье состояние выросло на 5,05 миллиарда долларов, согласно данным рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI), опубликованным РИА Новости.Этот индекс основывается на стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями. Для некоторых компаний расчеты производятся на основе соотношения капитализации к EBITDA или цены акций к прибыли на акцию. В списке BBI представлены 500 самых состоятельных людей мира, среди которых 25 россиян, а общее состояние этих граждан на 2 января составляет 347,62 миллиарда долларов.На первом месте находится Владимир Потанин, один из основных владельцев компании "Норникель", чей капитал увеличился на 736 миллионов долларов до 31,8 миллиарда. Вторую позицию занимает Лисин с состоянием в 29 миллиардов долларов. Третье место занимает Вагит Алекперов, совладелец "Лукойла", который за первые дни 2024 года увеличил свое состояние на 2,59 миллиарда долларов до 27,2 миллиарда.Четвертое место удерживает Леонид Михельсон, совладелец "Новатэка", чье состояние уменьшилось на 2,67 миллиарда долларов, составив в итоге 24,8 миллиарда. Пятую строчку занял Алексей Мордашов, основной бенефициар "Северстали", увеличивший свое состояние на 3,3 миллиарда долларов до 24,2 миллиарда.На шестом месте оказался Андрей Мельниченко, ранее владеющий "Еврохимом" и СУЭК, который вышел из числа совладельцев в марте 2022 года из-за санкций ЕС; его состояние в 2024 году возросло на 1,47 миллиарда долларов и составило 20,3 миллиарда. Седьмую позицию занимает Михаил Прохоров (группа "Онэксим"), чей капитал увеличился на 2,68 миллиарда долларов до 18,4 миллиарда.На восьмом месте находится Михаил Фридман, основатель "Альфа-групп", с увеличением состояния на 2,66 миллиарда долларов до 15 миллиардов. Девятое место занимает Алишер Усманов ("Металлоинвест", "Мегафон"), который понес наибольшие потери — его состояние сократилось на 6,34 миллиарда долларов до 14,7 миллиарда. Замыкает десятку Дмитрий Рыболовлев, который увеличил свое состояние на 1,39 миллиарда долларов до 13 миллиардов.

https://1prime.ru/20240801/milliardery-850584016.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, bbi, российские миллиардеры