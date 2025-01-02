Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В BBI подсчитали рост состояния российских миллиардеров в 2024 году - 02.01.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250102/bbi-853999304.html
В BBI подсчитали рост состояния российских миллиардеров в 2024 году
В BBI подсчитали рост состояния российских миллиардеров в 2024 году - 02.01.2025, ПРАЙМ
В BBI подсчитали рост состояния российских миллиардеров в 2024 году
В 2024 году общее состояние самых богатых предпринимателей России возросло на 18,465 миллиарда долларов. Наибольшее увеличение показал Владимир Лисин,... | 02.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-02T11:11+0300
2025-01-02T11:11+0300
россия
bbi
российские миллиардеры
https://cdnn.1prime.ru/img/84145/97/841459795_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_3d2e0bce701d7c61345d1e280cac9692.jpg
МОСКВА, 2 янв - ПРАЙМ. В 2024 году общее состояние самых богатых предпринимателей России возросло на 18,465 миллиарда долларов. Наибольшее увеличение показал Владимир Лисин, бенефициар НЛМК, чье состояние выросло на 5,05 миллиарда долларов, согласно данным рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI), опубликованным РИА Новости.Этот индекс основывается на стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями. Для некоторых компаний расчеты производятся на основе соотношения капитализации к EBITDA или цены акций к прибыли на акцию. В списке BBI представлены 500 самых состоятельных людей мира, среди которых 25 россиян, а общее состояние этих граждан на 2 января составляет 347,62 миллиарда долларов.На первом месте находится Владимир Потанин, один из основных владельцев компании "Норникель", чей капитал увеличился на 736 миллионов долларов до 31,8 миллиарда. Вторую позицию занимает Лисин с состоянием в 29 миллиардов долларов. Третье место занимает Вагит Алекперов, совладелец "Лукойла", который за первые дни 2024 года увеличил свое состояние на 2,59 миллиарда долларов до 27,2 миллиарда.Четвертое место удерживает Леонид Михельсон, совладелец "Новатэка", чье состояние уменьшилось на 2,67 миллиарда долларов, составив в итоге 24,8 миллиарда. Пятую строчку занял Алексей Мордашов, основной бенефициар "Северстали", увеличивший свое состояние на 3,3 миллиарда долларов до 24,2 миллиарда.На шестом месте оказался Андрей Мельниченко, ранее владеющий "Еврохимом" и СУЭК, который вышел из числа совладельцев в марте 2022 года из-за санкций ЕС; его состояние в 2024 году возросло на 1,47 миллиарда долларов и составило 20,3 миллиарда. Седьмую позицию занимает Михаил Прохоров (группа "Онэксим"), чей капитал увеличился на 2,68 миллиарда долларов до 18,4 миллиарда.На восьмом месте находится Михаил Фридман, основатель "Альфа-групп", с увеличением состояния на 2,66 миллиарда долларов до 15 миллиардов. Девятое место занимает Алишер Усманов ("Металлоинвест", "Мегафон"), который понес наибольшие потери — его состояние сократилось на 6,34 миллиарда долларов до 14,7 миллиарда. Замыкает десятку Дмитрий Рыболовлев, который увеличил свое состояние на 1,39 миллиарда долларов до 13 миллиардов.
https://1prime.ru/20240801/milliardery-850584016.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84145/97/841459795_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_50840cd45aa439ea3c6592720ad1bd36.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, bbi, российские миллиардеры
РОССИЯ, BBI, российские миллиардеры
11:11 02.01.2025
 
В BBI подсчитали рост состояния российских миллиардеров в 2024 году

BBI: состояние российских миллиардеров в 2024 году выросло на $18,5 миллиарда

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкДенежные купюры евро и долларов США
Денежные купюры евро и долларов США - ПРАЙМ, 1920, 02.01.2025
© РИА Новости . Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 2 янв - ПРАЙМ. В 2024 году общее состояние самых богатых предпринимателей России возросло на 18,465 миллиарда долларов. Наибольшее увеличение показал Владимир Лисин, бенефициар НЛМК, чье состояние выросло на 5,05 миллиарда долларов, согласно данным рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI), опубликованным РИА Новости.
Этот индекс основывается на стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями. Для некоторых компаний расчеты производятся на основе соотношения капитализации к EBITDA или цены акций к прибыли на акцию. В списке BBI представлены 500 самых состоятельных людей мира, среди которых 25 россиян, а общее состояние этих граждан на 2 января составляет 347,62 миллиарда долларов.
На первом месте находится Владимир Потанин, один из основных владельцев компании "Норникель", чей капитал увеличился на 736 миллионов долларов до 31,8 миллиарда. Вторую позицию занимает Лисин с состоянием в 29 миллиардов долларов. Третье место занимает Вагит Алекперов, совладелец "Лукойла", который за первые дни 2024 года увеличил свое состояние на 2,59 миллиарда долларов до 27,2 миллиарда.
Владимир Потанин - ПРАЙМ, 1920, 01.08.2024
Состояние российских миллиардеров за семь месяцев выросло на $26,2 млрд
1 августа 2024, 09:16
Четвертое место удерживает Леонид Михельсон, совладелец "Новатэка", чье состояние уменьшилось на 2,67 миллиарда долларов, составив в итоге 24,8 миллиарда. Пятую строчку занял Алексей Мордашов, основной бенефициар "Северстали", увеличивший свое состояние на 3,3 миллиарда долларов до 24,2 миллиарда.
На шестом месте оказался Андрей Мельниченко, ранее владеющий "Еврохимом" и СУЭК, который вышел из числа совладельцев в марте 2022 года из-за санкций ЕС; его состояние в 2024 году возросло на 1,47 миллиарда долларов и составило 20,3 миллиарда. Седьмую позицию занимает Михаил Прохоров (группа "Онэксим"), чей капитал увеличился на 2,68 миллиарда долларов до 18,4 миллиарда.
На восьмом месте находится Михаил Фридман, основатель "Альфа-групп", с увеличением состояния на 2,66 миллиарда долларов до 15 миллиардов. Девятое место занимает Алишер Усманов ("Металлоинвест", "Мегафон"), который понес наибольшие потери — его состояние сократилось на 6,34 миллиарда долларов до 14,7 миллиарда. Замыкает десятку Дмитрий Рыболовлев, который увеличил свое состояние на 1,39 миллиарда долларов до 13 миллиардов.
 
РОССИЯBBIроссийские миллиардеры
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала