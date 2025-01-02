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Жители Европы пожаловались на серьезную проблему - 02.01.2025, ПРАЙМ
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Жители Европы пожаловались на серьезную проблему
Жители Европы пожаловались на серьезную проблему - 02.01.2025, ПРАЙМ
Жители Европы пожаловались на серьезную проблему
С ростом цен на жилье и товаров первой необходимости, Европейский Союз сталкивается с углубляющимся жилищным кризисом, вызывая у жителей региона чувство... | 02.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-02T10:24+0300
2025-01-02T10:24+0300
энергетика
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электричество
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МОСКВА, 2 янв – ПРАЙМ. С ростом цен на жилье и товаров первой необходимости, Европейский Союз сталкивается с углубляющимся жилищным кризисом, вызывая у жителей региона чувство неопределенности, как сообщили РИА Новости."Эта проблема повсеместна, поскольку цены на жилье растут во всем мире из-за повышенного спроса. В ЕС эта проблема обостряется в туристических районах, где спрос на жилье растет, а доходы местного населения остаются на низком уровне", — отметила Деспина, агент по недвижимости в греческом городе Ретимнон.Марианна, владелица цветочного магазина из Ираклиона, также поделилась своими переживаниями насчет удорожания электроэнергии. По ее словам, европейцы переживают огромные скачки цен на электричество, особенно перед холодными месяцами.Хотя ее бизнес не столь сильно пострадал от высоких цен на электроэнергию, она отметила, что некоторые знакомые её испытывают трудности с управлением энергоемкими предприятиями. Марианна добавила, что цены на потребительские товары также возросли, что делает текущий кризис стоимости жизни более острым для среднестатистической европейской семьи."Значительно выросли цены на продукты, которые я обычно покупаю еженедельно — цена некоторых товаров выросла на 30% или даже 40%, и самый большой рост — это стоимость лекарств... Я заметила, что цены на лекарства стали намного выше за последние два года", — объяснила она.Димитрис, 31-летний юрист из Ретимно, также выделяет растущие счета за электроэнергию как серьёзную проблему в повседневной жизни. "Это сильно влияет на наш ежемесячный бюджет как мой, так и моей невесты. Нам приходится корректировать свой бюджет каждый месяц, урезая личные расходы, чтобы покрыть расходы на электроэнергию. Например, теперь мы гораздо реже ходим в рестораны с друзьями", — поделился он.Оба, Димитрис и Марианна, считают жилищный кризис главной проблемой на данный момент. Согласно данным Евростата, с 2015 по 2023 год цены на жилье в ЕС выросли в среднем на 48% из-за высоких затрат на строительство, ипотечных ставок, ограниченного предложения нового жилья и растущей тенденции приобретения недвижимости как инвестиции.В ответ на эту ситуацию Европейский парламент создал специальный комитет для поиска решений проблемы, а исполнительный орган ЕС назначил своего первого в истории комиссара по вопросам энергетики и жилищного строительства — Дэна Йоргенсена.Однако стоимость жилья — не единственный фактор, способствующий росту стоимости жизни. После начала конфликта в Украине в феврале 2022 года и введения нескольких пакетов санкций против Москвы, энергетические ресурсы в ЕС подорожали, что заставило множество европейских стран искать новые пути для развития своих экономик.
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европа, электричество
Энергетика, ЕВРОПА, электричество
10:24 02.01.2025
 
Жители Европы пожаловались на серьезную проблему

Европейцы сталкиваются с нехваткой денег на фоне роста расходов и цен на жилье

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕврокомиссия
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 02.01.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 2 янв – ПРАЙМ. С ростом цен на жилье и товаров первой необходимости, Европейский Союз сталкивается с углубляющимся жилищным кризисом, вызывая у жителей региона чувство неопределенности, как сообщили РИА Новости.
"Эта проблема повсеместна, поскольку цены на жилье растут во всем мире из-за повышенного спроса. В ЕС эта проблема обостряется в туристических районах, где спрос на жилье растет, а доходы местного населения остаются на низком уровне", — отметила Деспина, агент по недвижимости в греческом городе Ретимнон.
Марианна, владелица цветочного магазина из Ираклиона, также поделилась своими переживаниями насчет удорожания электроэнергии. По ее словам, европейцы переживают огромные скачки цен на электричество, особенно перед холодными месяцами.
Хотя ее бизнес не столь сильно пострадал от высоких цен на электроэнергию, она отметила, что некоторые знакомые её испытывают трудности с управлением энергоемкими предприятиями. Марианна добавила, что цены на потребительские товары также возросли, что делает текущий кризис стоимости жизни более острым для среднестатистической европейской семьи.
"Значительно выросли цены на продукты, которые я обычно покупаю еженедельно — цена некоторых товаров выросла на 30% или даже 40%, и самый большой рост — это стоимость лекарств... Я заметила, что цены на лекарства стали намного выше за последние два года", — объяснила она.
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Димитрис, 31-летний юрист из Ретимно, также выделяет растущие счета за электроэнергию как серьёзную проблему в повседневной жизни. "Это сильно влияет на наш ежемесячный бюджет как мой, так и моей невесты. Нам приходится корректировать свой бюджет каждый месяц, урезая личные расходы, чтобы покрыть расходы на электроэнергию. Например, теперь мы гораздо реже ходим в рестораны с друзьями", — поделился он.
Оба, Димитрис и Марианна, считают жилищный кризис главной проблемой на данный момент. Согласно данным Евростата, с 2015 по 2023 год цены на жилье в ЕС выросли в среднем на 48% из-за высоких затрат на строительство, ипотечных ставок, ограниченного предложения нового жилья и растущей тенденции приобретения недвижимости как инвестиции.
В ответ на эту ситуацию Европейский парламент создал специальный комитет для поиска решений проблемы, а исполнительный орган ЕС назначил своего первого в истории комиссара по вопросам энергетики и жилищного строительства — Дэна Йоргенсена.
Однако стоимость жилья — не единственный фактор, способствующий росту стоимости жизни. После начала конфликта в Украине в феврале 2022 года и введения нескольких пакетов санкций против Москвы, энергетические ресурсы в ЕС подорожали, что заставило множество европейских стран искать новые пути для развития своих экономик.
 
ЭнергетикаЕВРОПАэлектричество
 
 
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