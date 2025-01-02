https://1prime.ru/20250102/gaz-853999169.html

На Западе раскритиковали Зеленского после его слов о транзите газа из РФ

На Западе раскритиковали Зеленского после его слов о транзите газа из РФ - 02.01.2025, ПРАЙМ

На Западе раскритиковали Зеленского после его слов о транзите газа из РФ

Ирландский журналист Чей Боуз подверг критике в соцсети X заявление Владимира Зеленского о том, что Россия "потерпела поражение" после прекращения... | 02.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-02T11:06+0300

2025-01-02T11:06+0300

2025-01-02T11:06+0300

россия

украина

владимир зеленский

газ

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МОСКВА, 2 янв — ПРАЙМ. Ирландский журналист Чей Боуз подверг критике в соцсети X заявление Владимира Зеленского о том, что Россия "потерпела поражение" после прекращения транспортировки газа в Европу через Украину. В ответ на слова Зеленского Боуз написал: "Ты, коррумпированный диктатор, продался ЕС и НАТО, несмотря на то что у тебя нет шансов в них вступить. Россия продолжает наступать, и их экспорт энергоресурсов только растет."По мнению журналиста, экономика Украины разрушена, многие люди погибли, еще больше покинuli страну, а оставшиеся скрываются от насильственной мобилизации.На днях "Газпром" сообщил о прекращении подачи газа через Украину, объяснив это тем, что истек срок действия соглашения с НАК "Нафтогаз Украины". В пресс-службе компании отметили, что с 1 января 2025 года Россия не имеет технической и юридической возможности возобновить транзит из-за неоднократных отказов Киева продлить соглашение.В прошлом году "Газпром" поставил через этот маршрут около 15 миллиардов кубометров газа, что составляет 4,5 процента от общего потребления в Евросоюзе. На прошлой неделе Зеленский отверг возможность продления транзитного соглашения, даже если это будут закупки третьими странами.Таким образом, единственным источником российского трубопроводного газа для европейских стран остается "Балканский поток", который получает топливо из "Турецкого потока". По этому маршруту ежегодно поставляется приблизительно 14-15 миллиардов кубометров в Румынию, Грецию, Северную Македонию, Сербию, Боснию и Герцеговину, а также Венгрию.

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россия, украина, владимир зеленский, газ