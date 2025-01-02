https://1prime.ru/20250102/gaz-853999735.html

В МИД назвали ответственных за остановку транзита газа РФ через Украину

В МИД назвали ответственных за остановку транзита газа РФ через Украину - 02.01.2025, ПРАЙМ

В МИД назвали ответственных за остановку транзита газа РФ через Украину

Соединенные Штаты и Украина несут ответственность за остановку транзита российского газа через украинскую территорию. Об этом заявила пресс-секретарь... | 02.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-02T11:30+0300

2025-01-02T11:30+0300

2025-01-02T11:30+0300

энергетика

россия

украина

газ

мид

мария захарова

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МОСКВА, 2 янв - ПРАЙМ. Соединенные Штаты и Украина несут ответственность за остановку транзита российского газа через украинскую территорию. Об этом заявила пресс-секретарь российского Министерства иностранных дел Мария Захарова.Она напомнила, что Киев сам принял решение прекратить поставки газа из России гражданам Евросоюза, невзирая на выполнение "Газпромом" своих контрактных обязательств.Захарова добавила, что прекращение поставок российского энергоносителя может не только ослабить экономический потенциал Европы, но и негативным образом сказаться на уровне жизни европейцев.Официальный представитель внешнеполитического ведомства подчеркнула, что "геополитическая подоплёка" такого решения украинских властей "лежит на поверхности", а главным бенефициаром "передела энергетического рынка Старого Света" являются Соединенные Штаты. "Ответственность за прекращение поставок российского газа целиком и полностью лежит на США, марионеточном киевском режиме, а также властях европейских государств, пожертвовавших благополучием своих граждан ради финансовой поддержки американской экономики", - отметила Захарова.

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россия, украина, газ, мид, мария захарова