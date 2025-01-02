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Биржевые цены на газ в Европе выросли в декабре на 20 процентов

Биржевые цены на газ в Европе выросли в декабре на 20 процентов - 02.01.2025, ПРАЙМ

Биржевые цены на газ в Европе выросли в декабре на 20 процентов

Средняя биржевая цена газа в Европе выросла в декабре на 20,4% в годовом выражении – почти до 490 долларов за тысячу кубометров, следует из подсчетов РИА... | 02.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-02T13:18+0300

2025-01-02T13:18+0300

2025-01-02T13:18+0300

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МОСКВА, 2 янв - ПРАЙМ. Средняя биржевая цена газа в Европе выросла в декабре на 20,4% в годовом выражении – почти до 490 долларов за тысячу кубометров, следует из подсчетов РИА Новости на основе данные лондонской биржи ICE. Стоимость ближайших – на следующий месяц – газовых фьючерсов в декабре составила в среднем 489 долларов за тысячу кубометров. Это на 20,4% больше, чем в декабре прошлого года – почти 407 долларов. Цены в последний месяц года сохранились на ноябрьском уровне в 491,2 доллара за тысячу кубометров. Он стал максимальным за год. Эксперты отмечали, что газовые котировки растут с октября в условиях наступления отопительного сезона и неопределенности с поставками из России – как трубопроводного, так и сжиженного природного газа. В первом полугодии прошлого года газовые цены на европейском рынке были в основном стабильны, в первом квартале составляли в среднем около 310 долларов, во втором – почти 355 долларов за тысячу кубометров, что соответствует уровню мая-июня 2021 года – начала стремительного роста цен на газ в Европе. В третьем квартале они выросли примерно до 455 долларов, а в четвертом – уже почти до 480 долларов. Средняя же за год стоимость газовых фьючерсов снизилась на 16,3% – до 386,5 доллара. В 2021-2022 годах на европейской бирже цены на газ были значительно выше. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигли в начале весны 2022 года, а осенью того же года перешли к снижению.

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