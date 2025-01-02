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"Ты бредишь!" Заявление Зеленского о России вызвало злорадство в США
"Ты бредишь!" Заявление Зеленского о России вызвало злорадство в США - 02.01.2025, ПРАЙМ
"Ты бредишь!" Заявление Зеленского о России вызвало злорадство в США
Украина, отказавшись от транзита российского газа через свою территорию, в итоге потеряет миллиарды долларов, при этом союзники России в Евросоюзе все равно... | 02.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-02T15:15+0300
2025-01-02T15:15+0300
2025-01-02T16:01+0300
экономика
россия
транзит газа через украину
мнение
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МОСКВА, 2 янв - ПРАЙМ. Украина, отказавшись от транзита российского газа через свою территорию, в итоге потеряет миллиарды долларов, при этом союзники России в Евросоюзе все равно будут его получать этот газ по низким ценам. Такое мнение в социальной сети X высказал американский журналист Джексон Хинкл, комментируя заявление Владимира Зеленского о "поражении" Российской Федерации в связи с прекращением транспортировки ее газа в европейские страны через Украину."Ты бредишь! - обратился журналист к главе киевского режима. - Украина потеряет миллиарды без транзита газа. Большая часть ЕС потеряет дешевую энергию и будет вынуждена закупать дорогие альтернативы".В то же время Хинкл подчеркнул, что те страны Евросоюза, которые сохранили отношения с Российской Федерацией, все равно будут получать ее энергоресурсы по приемлемой цене.Тем более Россия уже переориентировалась на другие рынки сбыта более надежными партнерами, добавил журналист.Вчера в "Газпроме" сообщили, что подача газа чрез Украину прекращается в связи с окончанием срока действия контракта с НАК "Нафтогаз Украины".
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россия, транзит газа через украину, мнение
Экономика, РОССИЯ, транзит газа через Украину, мнение
"Ты бредишь!" Заявление Зеленского о России вызвало злорадство в США
Журналист Хинкл: союзники России в Евросоюзе продолжат получать дешевый газ
МОСКВА, 2 янв - ПРАЙМ.
Украина, отказавшись от транзита российского газа через свою территорию, в итоге потеряет миллиарды долларов, при этом союзники России в Евросоюзе все равно будут его получать этот газ по низким ценам. Такое мнение в социальной сети X
высказал американский журналист Джексон Хинкл, комментируя заявление Владимира Зеленского о "поражении" Российской Федерации в связи с прекращением транспортировки ее газа в европейские страны через Украину.
"Ты бредишь! - обратился журналист к главе киевского режима. - Украина потеряет миллиарды без транзита газа. Большая часть ЕС потеряет дешевую энергию и будет вынуждена закупать дорогие альтернативы".
В то же время Хинкл подчеркнул, что те страны Евросоюза, которые сохранили отношения с Российской Федерацией, все равно будут получать ее энергоресурсы по приемлемой цене.
Тем более Россия уже переориентировалась на другие рынки сбыта более надежными партнерами, добавил журналист.
Экономист рассказал, чем можно заместить транзит газа через Украину
Вчера в "Газпроме" сообщили, что подача газа чрез Украину прекращается в связи с окончанием срока действия контракта с НАК "Нафтогаз Украины".