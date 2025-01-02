https://1prime.ru/20250102/gaz-854002782.html

"Ты бредишь!" Заявление Зеленского о России вызвало злорадство в США

"Ты бредишь!" Заявление Зеленского о России вызвало злорадство в США - 02.01.2025, ПРАЙМ

"Ты бредишь!" Заявление Зеленского о России вызвало злорадство в США

Украина, отказавшись от транзита российского газа через свою территорию, в итоге потеряет миллиарды долларов, при этом союзники России в Евросоюзе все равно... | 02.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-02T15:15+0300

2025-01-02T15:15+0300

2025-01-02T16:01+0300

экономика

россия

транзит газа через украину

мнение

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МОСКВА, 2 янв - ПРАЙМ. Украина, отказавшись от транзита российского газа через свою территорию, в итоге потеряет миллиарды долларов, при этом союзники России в Евросоюзе все равно будут его получать этот газ по низким ценам. Такое мнение в социальной сети X высказал американский журналист Джексон Хинкл, комментируя заявление Владимира Зеленского о "поражении" Российской Федерации в связи с прекращением транспортировки ее газа в европейские страны через Украину."Ты бредишь! - обратился журналист к главе киевского режима. - Украина потеряет миллиарды без транзита газа. Большая часть ЕС потеряет дешевую энергию и будет вынуждена закупать дорогие альтернативы".В то же время Хинкл подчеркнул, что те страны Евросоюза, которые сохранили отношения с Российской Федерацией, все равно будут получать ее энергоресурсы по приемлемой цене.Тем более Россия уже переориентировалась на другие рынки сбыта более надежными партнерами, добавил журналист.Вчера в "Газпроме" сообщили, что подача газа чрез Украину прекращается в связи с окончанием срока действия контракта с НАК "Нафтогаз Украины".

https://1prime.ru/20250101/gaz-853988771.html

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россия, транзит газа через украину, мнение