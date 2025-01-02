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Эксперт объяснил, сколько ЕС может прожить без транзита газа через Украину
Эксперт объяснил, сколько ЕС может прожить без транзита газа через Украину - 02.01.2025, ПРАЙМ
Эксперт объяснил, сколько ЕС может прожить без транзита газа через Украину
Европейские страны, которые получают российский газ транзитом через Украину, готовы к прерыванию транзита не на две-три недели, как было 16 лет назад, а на... | 02.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-02T17:19+0300
2025-01-02T17:19+0300
2025-01-02T17:20+0300
экономика
ес
транзит газа через украину
экспертное мнение
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МОСКВА, 2 янв - ПРАЙМ. Европейские страны, которые получают российский газ транзитом через Украину, готовы к прерыванию транзита не на две-три недели, как было 16 лет назад, а на несколько месяцев, такое мнение высказал РИА Новости директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев. "Газпром" в среду сообщил, что лишен технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину, с истечением соглашения с НАК "Нафтогаз Украины" с 8.00 мск 1 января подача российского газа не осуществляется. Украинские власти ранее неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитное соглашение. "Нечто подобное, хотя и по другим причинам и куда в больших масштабах, уже происходило в январе 2009 года. Все причастные страны, полагаю, ориентируются именно на тот опыт, и считают, что теперь готовы к прерыванию транзита уже не на две-три недели, как было 16 лет назад, а на несколько месяцев", – сказал Белогорьев. "Газпром" прекращал поставки газа потребителям Украины в 2009 году из-за отсутствия контракта, а 7 января того же года Россия полностью прекратила поставки газа в Европу, так как Украина перекрыла транзитные газопроводы. В результате многие европейские страны, прежде всего в Восточной Европе, столкнулись с трудностями в обеспечении газом. "Газовый" конфликт удалось разрешить 19 января 2009 года подписанием в Москве контрактов на поставку российского газа Украине и на транзит российского газа через ГТС Украины в Европу. Насколько дорого обойдутся новые расчеты, зависит во многом от погодных условий, которые сложно предсказать, уточнил эксперт. Экономически разумной возможности для Словакии и Австрии, не говоря уже о Молдавии, полностью отказаться от украинского транзита в 2025 году нет, продолжил эксперт. "Поэтому, на мой взгляд, переговоры волей-неволей продолжатся. Будут ли они успешны, зависит, в основном, от политической позиции Украины. А последняя, вероятно, попробует использовать тему возобновления транзита как инструмент давления на Россию и ЕС", - заключил он. "Газпром" в ушедшем году поставил по украинскому маршруту около 15,5 миллиарда кубометров, что составило примерно 4,5% от общего потребления в ЕС. Российский газ по нему получали Молдавия и четыре страны ЕС: Словакия, Австрия, Италия и Чехия. Доминировал украинский транзит в газоснабжении Австрии, Словакии и Молдавии. Единственным источником российского трубопроводного газа для европейцев без транзита останется "Балканский поток", который принимает газ из "Турецкого потока". Ежегодно по нему поставляется примерно 14-15 миллиардов кубометров в Румынию, Грецию, Северную Македонию, Сербию, Боснию и Герцеговину, Венгрию.
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ес, транзит газа через украину, экспертное мнение
Экономика, ЕС, транзит газа через Украину, экспертное мнение
Эксперт объяснил, сколько ЕС может прожить без транзита газа через Украину
Эксперт: ЕС готов к прерыванию украинского транзита газа РФ на несколько месяцев
МОСКВА, 2 янв - ПРАЙМ. Европейские страны, которые получают российский газ транзитом через Украину, готовы к прерыванию транзита не на две-три недели, как было 16 лет назад, а на несколько месяцев, такое мнение высказал РИА Новости директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.
"Газпром" в среду сообщил, что лишен технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину, с истечением соглашения с НАК "Нафтогаз Украины" с 8.00 мск 1 января подача российского газа не осуществляется. Украинские власти ранее неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитное соглашение.
"Нечто подобное, хотя и по другим причинам и куда в больших масштабах, уже происходило в январе 2009 года. Все причастные страны, полагаю, ориентируются именно на тот опыт, и считают, что теперь готовы к прерыванию транзита уже не на две-три недели, как было 16 лет назад, а на несколько месяцев", – сказал Белогорьев.
"Газпром" прекращал поставки газа потребителям Украины в 2009 году из-за отсутствия контракта, а 7 января того же года Россия полностью прекратила поставки газа в Европу, так как Украина перекрыла транзитные газопроводы. В результате многие европейские страны, прежде всего в Восточной Европе, столкнулись с трудностями в обеспечении газом. "Газовый" конфликт удалось разрешить 19 января 2009 года подписанием в Москве контрактов на поставку российского газа Украине и на транзит российского газа через ГТС Украины в Европу.
Заявка на транзит газа из России через Украину опустилась до нуля
Насколько дорого обойдутся новые расчеты, зависит во многом от погодных условий, которые сложно предсказать, уточнил эксперт.
Экономически разумной возможности для Словакии и Австрии, не говоря уже о Молдавии, полностью отказаться от украинского транзита в 2025 году нет, продолжил эксперт. "Поэтому, на мой взгляд, переговоры волей-неволей продолжатся. Будут ли они успешны, зависит, в основном, от политической позиции Украины. А последняя, вероятно, попробует использовать тему возобновления транзита как инструмент давления на Россию и ЕС", - заключил он.
"Газпром" в ушедшем году поставил по украинскому маршруту около 15,5 миллиарда кубометров, что составило примерно 4,5% от общего потребления в ЕС. Российский газ по нему получали Молдавия и четыре страны ЕС: Словакия, Австрия, Италия и Чехия. Доминировал украинский транзит в газоснабжении Австрии, Словакии и Молдавии.
Единственным источником российского трубопроводного газа для европейцев без транзита останется "Балканский поток", который принимает газ из "Турецкого потока". Ежегодно по нему поставляется примерно 14-15 миллиардов кубометров в Румынию, Грецию, Северную Македонию, Сербию, Боснию и Герцеговину, Венгрию.