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Эксперт объяснил, сколько ЕС может прожить без транзита газа через Украину

Эксперт объяснил, сколько ЕС может прожить без транзита газа через Украину - 02.01.2025, ПРАЙМ

Эксперт объяснил, сколько ЕС может прожить без транзита газа через Украину

Европейские страны, которые получают российский газ транзитом через Украину, готовы к прерыванию транзита не на две-три недели, как было 16 лет назад, а на... | 02.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-02T17:19+0300

2025-01-02T17:19+0300

2025-01-02T17:20+0300

экономика

ес

транзит газа через украину

экспертное мнение

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МОСКВА, 2 янв - ПРАЙМ. Европейские страны, которые получают российский газ транзитом через Украину, готовы к прерыванию транзита не на две-три недели, как было 16 лет назад, а на несколько месяцев, такое мнение высказал РИА Новости директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев. "Газпром" в среду сообщил, что лишен технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину, с истечением соглашения с НАК "Нафтогаз Украины" с 8.00 мск 1 января подача российского газа не осуществляется. Украинские власти ранее неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитное соглашение. "Нечто подобное, хотя и по другим причинам и куда в больших масштабах, уже происходило в январе 2009 года. Все причастные страны, полагаю, ориентируются именно на тот опыт, и считают, что теперь готовы к прерыванию транзита уже не на две-три недели, как было 16 лет назад, а на несколько месяцев", – сказал Белогорьев. "Газпром" прекращал поставки газа потребителям Украины в 2009 году из-за отсутствия контракта, а 7 января того же года Россия полностью прекратила поставки газа в Европу, так как Украина перекрыла транзитные газопроводы. В результате многие европейские страны, прежде всего в Восточной Европе, столкнулись с трудностями в обеспечении газом. "Газовый" конфликт удалось разрешить 19 января 2009 года подписанием в Москве контрактов на поставку российского газа Украине и на транзит российского газа через ГТС Украины в Европу. Насколько дорого обойдутся новые расчеты, зависит во многом от погодных условий, которые сложно предсказать, уточнил эксперт. Экономически разумной возможности для Словакии и Австрии, не говоря уже о Молдавии, полностью отказаться от украинского транзита в 2025 году нет, продолжил эксперт. "Поэтому, на мой взгляд, переговоры волей-неволей продолжатся. Будут ли они успешны, зависит, в основном, от политической позиции Украины. А последняя, вероятно, попробует использовать тему возобновления транзита как инструмент давления на Россию и ЕС", - заключил он. "Газпром" в ушедшем году поставил по украинскому маршруту около 15,5 миллиарда кубометров, что составило примерно 4,5% от общего потребления в ЕС. Российский газ по нему получали Молдавия и четыре страны ЕС: Словакия, Австрия, Италия и Чехия. Доминировал украинский транзит в газоснабжении Австрии, Словакии и Молдавии. Единственным источником российского трубопроводного газа для европейцев без транзита останется "Балканский поток", который принимает газ из "Турецкого потока". Ежегодно по нему поставляется примерно 14-15 миллиардов кубометров в Румынию, Грецию, Северную Македонию, Сербию, Боснию и Герцеговину, Венгрию.

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ес, транзит газа через украину, экспертное мнение