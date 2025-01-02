https://1prime.ru/20250102/gaz-854005906.html

Россия стала вторым крупнейшим экспортером газа в Евросоюз, обогнав США

Россия стала вторым крупнейшим экспортером газа в Евросоюз, обогнав США - 02.01.2025, ПРАЙМ

Россия стала вторым крупнейшим экспортером газа в Евросоюз, обогнав США

Россия по итогам 2024 года нарастила экспорт газа в Евросоюз до 54,45 миллиарда кубометров, что позволило стране обогнать США и стать вторым крупнейшим... | 02.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-02T19:23+0300

2025-01-02T19:23+0300

2025-01-02T19:35+0300

экономика

ес

поставки газа

https://cdnn.1prime.ru/img/82307/31/823073115_0:159:2000:1284_1920x0_80_0_0_a2bab992581ed7bad7c0ce9d45c3c4d4.jpg

МОСКВА, 2 янв – ПРАЙМ. Россия по итогам 2024 года нарастила экспорт газа в Евросоюз до 54,45 миллиарда кубометров, что позволило стране обогнать США и стать вторым крупнейшим поставщиком газа объединению, следует из анализа РИА Новости данных аналитической компании Bruegel. Так, Евросоюз по итогам 2024 года импортировал 297,9 миллиарда кубометров газа, из которых 54,45 миллиарда были куплены у России. Это на 21% больше приобретенного в 2023 году объема (45 миллиардов кубометров). В результате доля России на местном рынке выросла за год до 18,3% с 14,2%. Больше газа в прошлом году ЕС приобрел только у Норвегии – 93,3 миллиарда кубометров против 90,3 миллиарда годом ранее. На страну пришлось 31,3% всего импортированного ЕС газа, при этом год назад было 28,6%. США, которые в 2023 году были вторым основным экспортером газа в ЕС, в 2024 году сократили поставки почти на 18% - до 51,3 миллиарда кубометров и стали третьими. Их доля в результате снизилась за год до 17,2% с 19,7%. Значительные объемы Евросоюз закупил у Алжира, хотя они немного и снизились на 3% - до 32 миллиардов кубометров. По 12,7 миллиарда кубометров газа объединение приобрело у Великобритании и Азербайджана, при этом закупки у британцев сократились на 29% за год, а у азербайджанцев, наоборот, выросли на 2%.

https://1prime.ru/20241230/es-853970953.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ес, поставки газа