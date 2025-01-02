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Фицо пообещал ответные меры против Украины за остановку транзита газа

Фицо пообещал ответные меры против Украины за остановку транзита газа - 02.01.2025, ПРАЙМ

Фицо пообещал ответные меры против Украины за остановку транзита газа

Правительство Словакии обсудит меры, которые могут быть приняты в качестве адекватной реакции на решение Владимира Зеленского прекратить транзит газа через... | 02.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-02T19:55+0300

2025-01-02T19:55+0300

2025-01-02T20:31+0300

экономика

транзит газа через украину

ответные меры

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МОСКВА, 2 янв - ПРАЙМ. Правительство Словакии обсудит меры, которые могут быть приняты в качестве адекватной реакции на решение Владимира Зеленского прекратить транзит газа через Украину, заявил словацкий премьер-министр Роберт Фицо. "Во вторник правительственная делегация примет участие в переговорах в Брюсселе, где у украинских политиков хватило наглости пожаловаться на нас за то, что мы готовы принять взаимные меры, например, в виде остановки поставок электроэнергии на Украину. После возвращения делегации из Брюсселя будут созваны представители коалиции, потом - правительство. Мы будем обсуждать, какие меры мы примем, чтобы мы адекватно отреагировали на саботаж Зеленского", - сказал Фицо в ходе своего видеообращения, опубликованного в соцсети.Вместе с тем Фицо пригрозил, что его партия Smer-SD в качестве ответной меры на прекращение Украиной транзита российского газа готова поддержать сокращение помощи украинцам, находящимся на территории Словакии."За Smer-SD сообщаю, что мы готовы обсуждать и договориться в коалиции об остановке поставок электроэнергии и значительном снижении поддержки граждан Украины, которые находятся на территории Словакии", - заявил премьер в ходе своего видеообращения.При этом он отметил, что "единственной альтернативой для независимой Словакии является восстановление транзита (газа через территорию Украины - прим. ред.) или поиск механизмов компенсации, которые возместят выпадение из государственных финансов почти 500 миллионов евро".Фицо подтвердил, что Словакия имеет достаточный объем газа для внутреннего потребления, и цена для словацких домохозяйств в 2025 году расти не будет, главным образом потери республики связаны с невозможностью транспортировать газ, поступающий из Украины, в другие страны Европейского союза.Словацкие власти ранее неоднократно заявляли, что хотят сохранить возможность транспортировать по своей территории газ дальше на запад, поскольку республика получает за это порядка 500 миллионов евро в год в качестве сборов за транзит.

https://1prime.ru/20250101/gaz-853989294.html

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транзит газа через украину, ответные меры