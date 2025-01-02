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Страны Евросоюза сократили закупки газа до минимума за четыре года - 02.01.2025, ПРАЙМ
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Страны Евросоюза сократили закупки газа до минимума за четыре года
Страны Евросоюза сократили закупки газа до минимума за четыре года - 02.01.2025, ПРАЙМ
Страны Евросоюза сократили закупки газа до минимума за четыре года
Импорт природного газа Евросоюзом в прошлом году упал до минимума за четыре года - 297,9 миллиарда кубометров, следует из анализа РИА Новости данных... | 02.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-02T20:09+0300
2025-01-02T20:10+0300
экономика
ес
закупки газа
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МОСКВА, 2 янв - ПРАЙМ. Импорт природного газа Евросоюзом в прошлом году упал до минимума за четыре года - 297,9 миллиарда кубометров, следует из анализа РИА Новости данных аналитической компании Bruegel. Страны объединения по итогам года сократили закупки газа на 6% год к году - до 297,9 миллиарда кубометров газа. Это стало минимальным объемом за период с 2021 года (более ранних данных компания не приводит). При этом, согласно данным Евростата, настолько низкий импорт последний раз был в 2001 году, когда 27 стран, входящие на текущий момент в ЕС, последний раз приобрели меньше 300 миллиарда кубометров. Основой европейского импорта в прошлом году был трубопроводный газ - его поставки составили 185,3 миллиарда кубометров, что лишь на 0,9% больше объемов годом ранее. Доля трубопроводного газа выросла при этом на 4 процентных пункта - до 62,2% от всех европейских закупок. Это произошло на фоне снижения импорта сжиженного природного газа - сразу на 15% за год, до минимальных за два года 112,6 миллиарда кубометров. Крупнейшим поставщиком СПГ в Евросоюз остались США, даже несмотря на уменьшение экспорта до 51,3 миллиарда кубометров с 62,4 миллиарда годом ранее. Россия была второй, ее экспорт вырос на 20%, до 21,3 миллиарда кубометров. Остальные поставщики сократили продажи почти на четверть, до 40 миллиардов кубометров.
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ес, закупки газа
Экономика, ЕС, закупки газа
20:09 02.01.2025 (обновлено: 20:10 02.01.2025)
 
Страны Евросоюза сократили закупки газа до минимума за четыре года

Евросоюз снизил закупки газа до минимума за четыре года - до 297,9 млрд куб м

© fotolia.com / Roman SigaevПоставки газа в Европу
Поставки газа в Европу - ПРАЙМ, 1920, 02.01.2025
© fotolia.com / Roman Sigaev
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МОСКВА, 2 янв - ПРАЙМ. Импорт природного газа Евросоюзом в прошлом году упал до минимума за четыре года - 297,9 миллиарда кубометров, следует из анализа РИА Новости данных аналитической компании Bruegel.
Страны объединения по итогам года сократили закупки газа на 6% год к году - до 297,9 миллиарда кубометров газа. Это стало минимальным объемом за период с 2021 года (более ранних данных компания не приводит). При этом, согласно данным Евростата, настолько низкий импорт последний раз был в 2001 году, когда 27 стран, входящие на текущий момент в ЕС, последний раз приобрели меньше 300 миллиарда кубометров.
Основой европейского импорта в прошлом году был трубопроводный газ - его поставки составили 185,3 миллиарда кубометров, что лишь на 0,9% больше объемов годом ранее. Доля трубопроводного газа выросла при этом на 4 процентных пункта - до 62,2% от всех европейских закупок.
Это произошло на фоне снижения импорта сжиженного природного газа - сразу на 15% за год, до минимальных за два года 112,6 миллиарда кубометров.
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Крупнейшим поставщиком СПГ в Евросоюз остались США, даже несмотря на уменьшение экспорта до 51,3 миллиарда кубометров с 62,4 миллиарда годом ранее. Россия была второй, ее экспорт вырос на 20%, до 21,3 миллиарда кубометров. Остальные поставщики сократили продажи почти на четверть, до 40 миллиардов кубометров.
 
ЭкономикаЕСзакупки газа
 
 
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