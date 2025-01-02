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Цены на газ в Европе показали небольшой рост - 02.01.2025, ПРАЙМ
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Цены на газ в Европе показали небольшой рост
Цены на газ в Европе показали небольшой рост - 02.01.2025, ПРАЙМ
Цены на газ в Европе показали небольшой рост
Биржевые цены на газ в Европе по итогам первого торгового дня после остановки транзита российского газа через Украину скромно выросли, приблизившись к отметке... | 02.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-02T21:58+0300
2025-01-02T22:00+0300
экономика
европа
газ
цена
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МОСКВА, 2 янв - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе по итогам первого торгового дня после остановки транзита российского газа через Украину скромно выросли, приблизившись к отметке 530 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Февральские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 543,2 доллара (+3,4%) за тысячу кубометров. Это стало ценовым максимумом торгов. Ценовой минимум составил 520,9 доллара (–0,8%). Последние фьючерсы торговались по 527,7 доллара (+0,5%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 525,3 доллара за тысячу кубометров. Эксперты предупреждали, что цена газа в Европе может вырасти после остановки транзита российского газа по украинской территории. "Газпром" в среду сообщил, что лишен технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину, с истечением соглашения с НАК "Нафтогаз Украины" с 8.00 мск 1 января подача российского газа не осуществляется. Украинские власти ранее неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитное соглашение. В первом полугодии 2024 года газовые цены на европейском рынке были в основном стабильны, в первом квартале составляли в среднем около 310 долларов, во втором – почти 355 долларов за тысячу кубометров, что соответствует уровню мая-июня 2021 года – начала стремительного роста цен на газ в Европе. В третьем квартале они выросли примерно до 455 долларов, а в четвертом – уже почти до 480 долларов. Средняя же за год стоимость газовых фьючерсов снизилась на 16,3% – до 386,5 доллара. При этом в конце февраля 2024 года биржевая стоимость газа впервые почти за три года кратковременно опускалась ниже 250 долларов, а 14 ноября поднималась выше 500 долларов за тысячу кубометров впервые за год. В 2021-2022 годах на европейской бирже цены на газ были значительно выше. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигли в начале весны 2022 года, а осенью того же года перешли к снижению.
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европа, газ, цена
Экономика, ЕВРОПА, Газ, цена
21:58 02.01.2025 (обновлено: 22:00 02.01.2025)
 
Цены на газ в Европе показали небольшой рост

Цены на газ в Европе незначительно выросли, приблизившись к $530

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкЦентрально-европейский газовый хаб в Баумгартене
Центрально-европейский газовый хаб в Баумгартене - ПРАЙМ, 1920, 02.01.2025
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 2 янв - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе по итогам первого торгового дня после остановки транзита российского газа через Украину скромно выросли, приблизившись к отметке 530 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.
Февральские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 543,2 доллара (+3,4%) за тысячу кубометров. Это стало ценовым максимумом торгов. Ценовой минимум составил 520,9 доллара (–0,8%). Последние фьючерсы торговались по 527,7 доллара (+0,5%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 525,3 доллара за тысячу кубометров.
Эксперты предупреждали, что цена газа в Европе может вырасти после остановки транзита российского газа по украинской территории. "Газпром" в среду сообщил, что лишен технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину, с истечением соглашения с НАК "Нафтогаз Украины" с 8.00 мск 1 января подача российского газа не осуществляется. Украинские власти ранее неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитное соглашение.
В первом полугодии 2024 года газовые цены на европейском рынке были в основном стабильны, в первом квартале составляли в среднем около 310 долларов, во втором – почти 355 долларов за тысячу кубометров, что соответствует уровню мая-июня 2021 года – начала стремительного роста цен на газ в Европе. В третьем квартале они выросли примерно до 455 долларов, а в четвертом – уже почти до 480 долларов. Средняя же за год стоимость газовых фьючерсов снизилась на 16,3% – до 386,5 доллара.
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При этом в конце февраля 2024 года биржевая стоимость газа впервые почти за три года кратковременно опускалась ниже 250 долларов, а 14 ноября поднималась выше 500 долларов за тысячу кубометров впервые за год.
В 2021-2022 годах на европейской бирже цены на газ были значительно выше. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигли в начале весны 2022 года, а осенью того же года перешли к снижению.
 
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