Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Германия уходит в минус, кто на очереди в 2025 году - 02.01.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250102/germaniya-853753061.html
Германия уходит в минус, кто на очереди в 2025 году
Германия уходит в минус, кто на очереди в 2025 году - 02.01.2025, ПРАЙМ
Германия уходит в минус, кто на очереди в 2025 году
Bloomberg по сути констатировал очевидное, заявив, что экономика Германии приближается к точке невозврата. Очевидно, проблема коснется и других государств... | 02.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-02T08:00+0300
2025-01-02T08:00+0300
мировая экономика
германия
европа
мнения аналитиков
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/853753061.jpg?1735794002
МОСКВА, 2 янв – ПРАЙМ. Bloomberg по сути констатировал очевидное, заявив, что экономика Германии приближается к точке невозврата. Очевидно, проблема коснется и других государств Европы, ведь Германия является ее крупнейшей экономикой. При этом ее вклад в общее производство товаров и услуг данного региона снижается.По данным МВФ, в 2024 году на Германию приходится 21,5% ВВП (ППС) всего Евросоюза, тогда как десять лет назад было на 2 п.п. больше. Из-за стагнации последних лет Германия уступила место России в лидерстве по объему ВВП (ППС) в Европе, став лишь шестой экономикой мира после Китая, США, Индии, России и Японии.По оценкам Европейской комиссии, экономика Германии в 2024 году снизится на -0,1%. Слабый внутренний и внешний спрос на промышленные товары в сочетании с высокой неопределенностью повлияли на инвестиции в оборудование. Кроме того, строительный сектор был подавлен нехваткой рабочей силы и слабым внутренним спросом. Частное потребление не поддерживало экономический рост, несмотря на увеличение реального располагаемого дохода.Затраты на энергоносители остаются значительно выше допандемических уровней, что снижает конкурентоспособность энергоемких отраслей немецкой экономики. Для экспортноориентированной страны (доля экспорта свыше 47% ВВП) снижение экспортных возможностей оказывает значительное влияние на экономический рост. Ожидается, что в 2025 и 2026 годах экономика Германии вырастет лишь на 0,7% и 1,3% соответственно.Стагнация немецкой экономики оказывает негативное влияние на некоторых торговых партнеров ФРГ. Так, например, ослабление активности в автомобильной промышленности Германии снижает спрос на автомобили и автозапчасти из Турции и стран Центральной Европы.Вместе с тем, пока не все так плохо. Ожидается, что в 2025 году произойдет дальнейшее сокращение дефицита государственного бюджета Германии до -2,0% ВВП на фоне поэтапной отмены компенсации домохозяйствам высокой инфляции последних лет, а государственный долг сохранится на уровне около 63% ВВП.В этой связи, с учетом относительно стабильной макроэкономической ситуации в Германии, риски сокращения социальных субсидий и поддержки низкодоходных стран объединения представляются ограниченными. Хотя многое будет зависеть от развития внутриполитической ситуации в самой Германии, а также от социально-экономической ситуации в странах Евросоюза.Автор - Артем Пылин, доцент кафедры международного бизнеса Финансового университета при Правительстве Российской Федерации
германия
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
Артем Пылин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/07/852037159_0:32:454:486_100x100_80_0_0_dafb4ecc97ae6b3881844cc6724e8f28.jpg
Артем Пылин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/07/852037159_0:32:454:486_100x100_80_0_0_dafb4ecc97ae6b3881844cc6724e8f28.jpg
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, германия, европа, мнения аналитиков
Мировая экономика, ГЕРМАНИЯ, ЕВРОПА, Мнения аналитиков
08:00 02.01.2025
 
Германия уходит в минус, кто на очереди в 2025 году

Эксперт Пылин: на экономику ФРГ давят спад экспорта и дорогие энергоносители

Читать Прайм в
Дзен Telegram
Артем Пылин, доцент кафедры международного бизнеса Финансового университета при правительстве Российской Федерации
Артем Пылин
Доцент кафедры международного бизнеса Финансового университета при правительстве РФ
Все материалы
МОСКВА, 2 янв – ПРАЙМ. Bloomberg по сути констатировал очевидное, заявив, что экономика Германии приближается к точке невозврата. Очевидно, проблема коснется и других государств Европы, ведь Германия является ее крупнейшей экономикой. При этом ее вклад в общее производство товаров и услуг данного региона снижается.
По данным МВФ, в 2024 году на Германию приходится 21,5% ВВП (ППС) всего Евросоюза, тогда как десять лет назад было на 2 п.п. больше. Из-за стагнации последних лет Германия уступила место России в лидерстве по объему ВВП (ППС) в Европе, став лишь шестой экономикой мира после Китая, США, Индии, России и Японии.
По оценкам Европейской комиссии, экономика Германии в 2024 году снизится на -0,1%. Слабый внутренний и внешний спрос на промышленные товары в сочетании с высокой неопределенностью повлияли на инвестиции в оборудование. Кроме того, строительный сектор был подавлен нехваткой рабочей силы и слабым внутренним спросом. Частное потребление не поддерживало экономический рост, несмотря на увеличение реального располагаемого дохода.
Затраты на энергоносители остаются значительно выше допандемических уровней, что снижает конкурентоспособность энергоемких отраслей немецкой экономики. Для экспортноориентированной страны (доля экспорта свыше 47% ВВП) снижение экспортных возможностей оказывает значительное влияние на экономический рост. Ожидается, что в 2025 и 2026 годах экономика Германии вырастет лишь на 0,7% и 1,3% соответственно.
Стагнация немецкой экономики оказывает негативное влияние на некоторых торговых партнеров ФРГ. Так, например, ослабление активности в автомобильной промышленности Германии снижает спрос на автомобили и автозапчасти из Турции и стран Центральной Европы.
Вместе с тем, пока не все так плохо. Ожидается, что в 2025 году произойдет дальнейшее сокращение дефицита государственного бюджета Германии до -2,0% ВВП на фоне поэтапной отмены компенсации домохозяйствам высокой инфляции последних лет, а государственный долг сохранится на уровне около 63% ВВП.
В этой связи, с учетом относительно стабильной макроэкономической ситуации в Германии, риски сокращения социальных субсидий и поддержки низкодоходных стран объединения представляются ограниченными. Хотя многое будет зависеть от развития внутриполитической ситуации в самой Германии, а также от социально-экономической ситуации в странах Евросоюза.
Автор - Артем Пылин, доцент кафедры международного бизнеса Финансового университета при Правительстве Российской Федерации

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Подробнее
 
Мировая экономикаГЕРМАНИЯЕВРОПАМнения аналитиков
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала