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Германия уходит в минус, кто на очереди в 2025 году

Германия уходит в минус, кто на очереди в 2025 году - 02.01.2025, ПРАЙМ

Германия уходит в минус, кто на очереди в 2025 году

Bloomberg по сути констатировал очевидное, заявив, что экономика Германии приближается к точке невозврата. Очевидно, проблема коснется и других государств... | 02.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-02T08:00+0300

2025-01-02T08:00+0300

2025-01-02T08:00+0300

мировая экономика

германия

европа

мнения аналитиков

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МОСКВА, 2 янв – ПРАЙМ. Bloomberg по сути констатировал очевидное, заявив, что экономика Германии приближается к точке невозврата. Очевидно, проблема коснется и других государств Европы, ведь Германия является ее крупнейшей экономикой. При этом ее вклад в общее производство товаров и услуг данного региона снижается.По данным МВФ, в 2024 году на Германию приходится 21,5% ВВП (ППС) всего Евросоюза, тогда как десять лет назад было на 2 п.п. больше. Из-за стагнации последних лет Германия уступила место России в лидерстве по объему ВВП (ППС) в Европе, став лишь шестой экономикой мира после Китая, США, Индии, России и Японии.По оценкам Европейской комиссии, экономика Германии в 2024 году снизится на -0,1%. Слабый внутренний и внешний спрос на промышленные товары в сочетании с высокой неопределенностью повлияли на инвестиции в оборудование. Кроме того, строительный сектор был подавлен нехваткой рабочей силы и слабым внутренним спросом. Частное потребление не поддерживало экономический рост, несмотря на увеличение реального располагаемого дохода.Затраты на энергоносители остаются значительно выше допандемических уровней, что снижает конкурентоспособность энергоемких отраслей немецкой экономики. Для экспортноориентированной страны (доля экспорта свыше 47% ВВП) снижение экспортных возможностей оказывает значительное влияние на экономический рост. Ожидается, что в 2025 и 2026 годах экономика Германии вырастет лишь на 0,7% и 1,3% соответственно.Стагнация немецкой экономики оказывает негативное влияние на некоторых торговых партнеров ФРГ. Так, например, ослабление активности в автомобильной промышленности Германии снижает спрос на автомобили и автозапчасти из Турции и стран Центральной Европы.Вместе с тем, пока не все так плохо. Ожидается, что в 2025 году произойдет дальнейшее сокращение дефицита государственного бюджета Германии до -2,0% ВВП на фоне поэтапной отмены компенсации домохозяйствам высокой инфляции последних лет, а государственный долг сохранится на уровне около 63% ВВП.В этой связи, с учетом относительно стабильной макроэкономической ситуации в Германии, риски сокращения социальных субсидий и поддержки низкодоходных стран объединения представляются ограниченными. Хотя многое будет зависеть от развития внутриполитической ситуации в самой Германии, а также от социально-экономической ситуации в странах Евросоюза.Автор - Артем Пылин, доцент кафедры международного бизнеса Финансового университета при Правительстве Российской Федерации

германия

европа

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Артем Пылин https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/07/852037159_0:32:454:486_100x100_80_0_0_dafb4ecc97ae6b3881844cc6724e8f28.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Артем Пылин https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/07/852037159_0:32:454:486_100x100_80_0_0_dafb4ecc97ae6b3881844cc6724e8f28.jpg

мировая экономика, германия, европа, мнения аналитиков