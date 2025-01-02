https://1prime.ru/20250102/kabel-854000873.html

СМИ заявили о начале ремонта кабеля Elisa между Финляндией и Эстонией

СМИ заявили о начале ремонта кабеля Elisa между Финляндией и Эстонией - 02.01.2025, ПРАЙМ

СМИ заявили о начале ремонта кабеля Elisa между Финляндией и Эстонией

В Финском заливе начался ремонт кабеля связи Elisa, который соединяет Финляндию и Эстонию. Об этом сообщает агентство STT, ссылаясь на представителя оператора. | 02.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-02T13:09+0300

2025-01-02T13:09+0300

2025-01-02T13:09+0300

финляндия

эстония

балтийское море

https://cdnn.1prime.ru/img/84031/82/840318231_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_48670c2e686c946ceb5a581823d26749.jpg

МОСКВА, 2 янв - ПРАЙМ. В Финском заливе начался ремонт кабеля связи Elisa, который соединяет Финляндию и Эстонию. Об этом сообщает агентство STT, ссылаясь на представителя оператора.26 декабря сразу три подводных телекоммуникационных кабеля между странами вышли из строя: два кабеля Elisa были разорваны, а один кабель компании Citic Telecom получил повреждения."Начались работы по ремонту телекоммуникационного кабеля Elisa, который был поврежден в Финском заливе на Рождество", - говорится в сообщении. Представитель Citic уточнил, что их кабель будет восстановлен после завершения работ с кабелями Elisa.Агентство также сообщает, что ситуация с ремонтом электрокабеля EstLink 2 становится более ясной, однако подробностей пока нет. Линия электропередачи EstLink 2 между Финляндией и Эстонией была отключена 25 декабря, как сообщила финская электросетевая компания Fingrid. Полиция подозревает, что повреждение кабеля произошло из-за якоря судна Eagle S, которое зарегистрировано на Островах Кука. Финская таможня без достаточных доказательств предположила, что судно могло участвовать в перевозке российских энергоресурсов.Правоохранительные органы ведут расследование по делу о причинении вреда с отягчающими обстоятельствами, под контролем Центральной криминальной полиции Финляндии.Между Эстонией и Финляндией проложены два электрических соединения. Первый кабель EstLink 1 мощностью 350 МВт был запущен в 2006 году, в то время как EstLink 2 с мощностью 650 МВт начал функционировать в 2014 году. Последний включает в себя преобразовательные станции в обеих странах и более 170 километров линий постоянного тока, из которых около 145 километров проходят под водой.

https://1prime.ru/20241229/sled-853954622.html

финляндия

эстония

балтийское море

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финляндия, эстония, балтийское море