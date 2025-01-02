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СМИ заявили о начале ремонта кабеля Elisa между Финляндией и Эстонией
СМИ заявили о начале ремонта кабеля Elisa между Финляндией и Эстонией - 02.01.2025, ПРАЙМ
СМИ заявили о начале ремонта кабеля Elisa между Финляндией и Эстонией
В Финском заливе начался ремонт кабеля связи Elisa, который соединяет Финляндию и Эстонию. Об этом сообщает агентство STT, ссылаясь на представителя оператора. | 02.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-02T13:09+0300
2025-01-02T13:09+0300
2025-01-02T13:09+0300
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МОСКВА, 2 янв - ПРАЙМ. В Финском заливе начался ремонт кабеля связи Elisa, который соединяет Финляндию и Эстонию. Об этом сообщает агентство STT, ссылаясь на представителя оператора.26 декабря сразу три подводных телекоммуникационных кабеля между странами вышли из строя: два кабеля Elisa были разорваны, а один кабель компании Citic Telecom получил повреждения."Начались работы по ремонту телекоммуникационного кабеля Elisa, который был поврежден в Финском заливе на Рождество", - говорится в сообщении. Представитель Citic уточнил, что их кабель будет восстановлен после завершения работ с кабелями Elisa.Агентство также сообщает, что ситуация с ремонтом электрокабеля EstLink 2 становится более ясной, однако подробностей пока нет. Линия электропередачи EstLink 2 между Финляндией и Эстонией была отключена 25 декабря, как сообщила финская электросетевая компания Fingrid. Полиция подозревает, что повреждение кабеля произошло из-за якоря судна Eagle S, которое зарегистрировано на Островах Кука. Финская таможня без достаточных доказательств предположила, что судно могло участвовать в перевозке российских энергоресурсов.Правоохранительные органы ведут расследование по делу о причинении вреда с отягчающими обстоятельствами, под контролем Центральной криминальной полиции Финляндии.Между Эстонией и Финляндией проложены два электрических соединения. Первый кабель EstLink 1 мощностью 350 МВт был запущен в 2006 году, в то время как EstLink 2 с мощностью 650 МВт начал функционировать в 2014 году. Последний включает в себя преобразовательные станции в обеих странах и более 170 километров линий постоянного тока, из которых около 145 километров проходят под водой.
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финляндия, эстония, балтийское море
ФИНЛЯНДИЯ, ЭСТОНИЯ, Балтийское море
СМИ заявили о начале ремонта кабеля Elisa между Финляндией и Эстонией
STT: начался ремонт кабеля связи Elisa между Финляндией и Эстонией
МОСКВА, 2 янв - ПРАЙМ. В Финском заливе начался ремонт кабеля связи Elisa, который соединяет Финляндию и Эстонию. Об этом сообщает агентство STT, ссылаясь на представителя оператора.
26 декабря сразу три подводных телекоммуникационных кабеля между странами вышли из строя: два кабеля Elisa были разорваны, а один кабель компании Citic Telecom получил повреждения.
"Начались работы по ремонту телекоммуникационного кабеля Elisa, который был поврежден в Финском заливе на Рождество", - говорится в сообщении. Представитель Citic уточнил, что их кабель будет восстановлен после завершения работ с кабелями Elisa.
Агентство также сообщает, что ситуация с ремонтом электрокабеля EstLink 2 становится более ясной, однако подробностей пока нет. Линия электропередачи EstLink 2 между Финляндией и Эстонией была отключена 25 декабря, как сообщила финская электросетевая компания Fingrid. Полиция подозревает, что повреждение кабеля произошло из-за якоря судна Eagle S, которое зарегистрировано на Островах Кука. Финская таможня без достаточных доказательств предположила, что судно могло участвовать в перевозке российских энергоресурсов.
Правоохранительные органы ведут расследование по делу о причинении вреда с отягчающими обстоятельствами, под контролем Центральной криминальной полиции Финляндии.
Между Эстонией и Финляндией проложены два электрических соединения. Первый кабель EstLink 1 мощностью 350 МВт был запущен в 2006 году, в то время как EstLink 2 с мощностью 650 МВт начал функционировать в 2014 году. Последний включает в себя преобразовательные станции в обеих странах и более 170 километров линий постоянного тока, из которых около 145 километров проходят под водой.
Финская полиция нашла вблизи кабеля EstLink 2 след от якоря