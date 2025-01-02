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Пенсионный коэффициент в России в 2025 году вырастет до 142,7 рубля

Пенсионный коэффициент в России в 2025 году вырастет до 142,7 рубля - 02.01.2025, ПРАЙМ

Пенсионный коэффициент в России в 2025 году вырастет до 142,7 рубля

Пенсионный коэффициент в России в 2025 году увеличится до 142,7 рубля, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Никита Чаплин ("Единая Россия"). | 02.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-02T02:30+0300

2025-01-02T02:30+0300

2025-01-02T02:30+0300

экономика

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МОСКВА, 2 янв - ПРАЙМ. Пенсионный коэффициент в России в 2025 году увеличится до 142,7 рубля, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Никита Чаплин ("Единая Россия"). Пенсии российских пенсионеров, как работающих, так и неработающих, проиндексированы с 1 января на 7,3%, следует из соответствующих федеральных законов. Такое повышение затронет 7,8 миллиона россиян. "Один пенсионный коэффициент увеличится с 133,05 до 142,76 рублей", - сказал Чаплин.

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