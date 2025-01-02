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На имущество замглавы Военно-медицинской академии наложили арест
На имущество замглавы Военно-медицинской академии наложили арест - 02.01.2025, ПРАЙМ
На имущество замглавы Военно-медицинской академии наложили арест
На имущество замглавы Военно-медицинской академии им. Кирова, руководителя контрактной службы Павла Вешкина, который подозревается во взяточничестве, наложили... | 02.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-02T17:33+0300
2025-01-02T17:33+0300
2025-01-02T17:35+0300
происшествия
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МОСКВА, 2 янв – ПРАЙМ. На имущество замглавы Военно-медицинской академии им. Кирова, руководителя контрактной службы Павла Вешкина, который подозревается во взяточничестве, наложили арест, передают РИА Новости со ссылкой на данные правоохранительных органов."Ранее суд наложил арест на имущество", - сообщили информагентству о примененных к Вешкину мерах.Согласно официальной судебной информации, ранее заместителю начальника академии вменили совершение преступления, которое предусмотрено частью 4 статьи 159 УК РФ (крупное мошенничество). Теперь же Вешкину инкриминируется часть 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). При этом уточняется, что дело связано с получением взяток от компании "СЛ Фарма".В настоящий момент Головинский райсуд, как следует из информации портала судов общей юрисдикции Москвы, рассматривает дело по существу.
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На имущество замглавы Военно-медицинской академии наложили арест
На имущество замглавы Военно-медицинской академии Вешкина наложен арест
МОСКВА, 2 янв – ПРАЙМ. На имущество замглавы Военно-медицинской академии им. Кирова, руководителя контрактной службы Павла Вешкина, который подозревается во взяточничестве, наложили арест, передают РИА Новости со ссылкой на данные правоохранительных органов.
"Ранее суд наложил арест на имущество", - сообщили информагентству о примененных к Вешкину мерах.
Согласно официальной судебной информации, ранее заместителю начальника академии вменили совершение преступления, которое предусмотрено частью 4 статьи 159 УК РФ (крупное мошенничество). Теперь же Вешкину инкриминируется часть 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). При этом уточняется, что дело связано с получением взяток от компании "СЛ Фарма".
Экс-зампред правительства Подмосковья признал вину по делу о взятке
В настоящий момент Головинский райсуд, как следует из информации портала судов общей юрисдикции Москвы, рассматривает дело по существу.