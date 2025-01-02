https://1prime.ru/20250102/kurs-853996946.html

Прогноз: курс доллара в 2025 году составит 101,8 рубля

Прогноз: курс доллара в 2025 году составит 101,8 рубля - 02.01.2025, ПРАЙМ

Прогноз: курс доллара в 2025 году составит 101,8 рубля

Средний курс доллара в 2025 году составит 101,8 рубля, поддержку курсу окажет торговый профицит и продажи валюты в рамках бюджетного правила, однако любое... | 02.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-02T07:15+0300

2025-01-02T07:15+0300

2025-01-02T07:15+0300

рынки

экономика

михаил васильев

совкомбанк

псб

уралсиб

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/853996946.jpg?1735791359

МОСКВА, 2 янв - ПРАЙМ. Средний курс доллара в 2025 году составит 101,8 рубля, поддержку курсу окажет торговый профицит и продажи валюты в рамках бюджетного правила, однако любое серьезное геополитическое обострение будет приводить к краткосрочным колебаниям курса, следует из консенсус-прогноза РИА Новости. Осенью курс рубля начал ослабевать, пока в конце ноября не достиг минимальных с марта 2022 года значений. Тогда в Минэкономразвития заявили, что это не связано с фундаментальными факторами, а обусловлено укреплением доллара к мировым валютам и опасениями участников внешнеэкономической деятельности относительно дальнейшего взаимодействия с контрагентами на фоне очередного ужесточения санкций против России. Однако тогда ЦБ принял решение приостановить покупки валюты в рамках бюджетного правила в целях снижения волатильности финансовых рынков до конца года, а отложенные покупки начнет с 9 января 2025 года. Среднегодовой курс доллара к концу декабря составил около 92,5 рубля, а в декабре он был на уровне 102,6 рубля. "В 2025 году не ожидаем существенного ухудшения позиций рубля. Средний курс прогнозируем в районе 105,5 рубля за доллар. Полагаем, что курс уже находится вблизи справедливых уровней, и наш прогноз предполагает его движение только при изменении фундаментальных предпосылок (таких как опережающий рост инфляции в России, умеренное сужение внешнеторгового профицита)", - говорит управляющий эксперт центра аналитики и экспертизы ПСБ Денис Попов. Однако он предупреждает, что возможные обострения геополитических рисков в 2025 году могут привести к локальным колебаниям курса. "Геополитический фактор, как мы надеемся, ослабит свое влияние на курс к концу 2025 года. Наш прогнозный ориентир на конец года: 107,7 рубля за доллар", - добавил он. Согласно ожиданиям главного аналитика Совкомбанка Михаила Васильева, средний курс доллара составит 108 рублей, при этом 102 рубля он будет стоить в первом квартале и 111 рублей - в четвертом. Основную поддержку рублю по-прежнему будет оказывать профицит торгового баланса – Россия за квартал экспортирует примерно на 30 миллиардов долларов больше, чем импортирует. Кроме того, в пользу рубля будут выступать ежедневные продажи юаней из резервов в рамках бюджетных операций и высокие рублевые процентные ставки. Самая оптимистичная оценка у главного экономиста банка "Уралсиб" Алексея Девятова - 96,9 рубля. "Мы ожидаем, что на горизонте в два-три месяца рубль умеренно укрепится. Ослабление российской валюты в ноябре было вызвано новыми санкциями в отношении российских финансовых институтов. Сейчас бизнес нашел новые каналы расчетов, а паника на валютном рынке улеглась. Однако в дальнейшем рубль вернется к снижению на фоне постепенного ухудшения платежного баланса нашей страны", - пояснил он. "В целом развитие ситуации на валютном рынке будет в том числе зависеть от развития геополитической ситуации и от ситуации с платежами за экспорт и импорт в условиях санкций", - заключил Васильев из Совкомбанка.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынки, михаил васильев, совкомбанк, псб, уралсиб