Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
АвтоВАЗ раскрыл новые цены на модели Lada - 02.01.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250102/lada-854001286.html
АвтоВАЗ раскрыл новые цены на модели Lada
АвтоВАЗ раскрыл новые цены на модели Lada - 02.01.2025, ПРАЙМ
АвтоВАЗ раскрыл новые цены на модели Lada
С 14 января 2024 года автомобили Lada в России будут продаваться по новым ценам. Прайс-листы на эти машины раскрыл портал "Авто.ру". | 02.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-02T13:36+0300
2025-01-02T13:36+0300
россия
авторынок рф
lada
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/05/851364897_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_8e28cebc569d527a1868f0a0c95f9828.jpg
МОСКВА, 2 янв - ПРАЙМ. С 14 января 2024 года автомобили Lada в России будут продаваться по новым ценам. Прайс-листы на эти машины раскрыл портал "Авто.ру".Так, согласно опубликованным сервисом данным, седан Lada Granta будет стоить от 746,4 тысячи до 1,33 миллиона рублей, а стоимость лифтбека составит от 737,5 тысячи до 1,38 миллиона рублей. Также отмечается, что кросс-версия подорожает до 1,14–1,23 миллиона рублей.Более того, как пишет портал, седан Lada Vesta будет стоить 1,46–1,98 миллиона рублей, в то время как сейчас эту машину можно приобрести за 1,24–1,96 миллиона рублей. В то же время внедорожник Niva Legend можно будет купить за 1,02–1,21 миллиона рублей с 14 января 2025 года."Авто.ру" уточняет, что стоимости Lada Aura, Lada Larus и Lada Niva Travel не изменятся.Ранее президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов пообещал оставить цен на автомобили без изменений вплоть до 1 января 2025 года. По его словам, в дальнейшем компания будет ориентироваться на обстановку на российском авторынке.
https://1prime.ru/20241229/avtovaz-853947993.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/05/851364897_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_7c020f35baeaae8566bdacde35572055.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, авторынок рф, lada
РОССИЯ, авторынок РФ, Lada
13:36 02.01.2025
 
АвтоВАЗ раскрыл новые цены на модели Lada

АвтоВАЗ разослал дилерам прайс-листы с новыми ценами на модели Lada

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкLADA Aura
LADA Aura - ПРАЙМ, 1920, 02.01.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 2 янв - ПРАЙМ. С 14 января 2024 года автомобили Lada в России будут продаваться по новым ценам. Прайс-листы на эти машины раскрыл портал "Авто.ру".
Так, согласно опубликованным сервисом данным, седан Lada Granta будет стоить от 746,4 тысячи до 1,33 миллиона рублей, а стоимость лифтбека составит от 737,5 тысячи до 1,38 миллиона рублей. Также отмечается, что кросс-версия подорожает до 1,14–1,23 миллиона рублей.
Более того, как пишет портал, седан Lada Vesta будет стоить 1,46–1,98 миллиона рублей, в то время как сейчас эту машину можно приобрести за 1,24–1,96 миллиона рублей. В то же время внедорожник Niva Legend можно будет купить за 1,02–1,21 миллиона рублей с 14 января 2025 года.
"Авто.ру" уточняет, что стоимости Lada Aura, Lada Larus и Lada Niva Travel не изменятся.
Ранее президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов пообещал оставить цен на автомобили без изменений вплоть до 1 января 2025 года. По его словам, в дальнейшем компания будет ориентироваться на обстановку на российском авторынке.
%Здание завода ОАО АвтоВАЗ - ПРАЙМ, 1920, 29.12.2024
"АвтоВАЗ" предупредил об индексации цен на Lada в январе
29 декабря 2024, 14:05
 
РОССИЯавторынок РФLada
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала