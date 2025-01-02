https://1prime.ru/20250102/lada-854001286.html

АвтоВАЗ раскрыл новые цены на модели Lada

АвтоВАЗ раскрыл новые цены на модели Lada - 02.01.2025, ПРАЙМ

АвтоВАЗ раскрыл новые цены на модели Lada

С 14 января 2024 года автомобили Lada в России будут продаваться по новым ценам. Прайс-листы на эти машины раскрыл портал "Авто.ру". | 02.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-02T13:36+0300

2025-01-02T13:36+0300

2025-01-02T13:36+0300

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авторынок рф

lada

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МОСКВА, 2 янв - ПРАЙМ. С 14 января 2024 года автомобили Lada в России будут продаваться по новым ценам. Прайс-листы на эти машины раскрыл портал "Авто.ру".Так, согласно опубликованным сервисом данным, седан Lada Granta будет стоить от 746,4 тысячи до 1,33 миллиона рублей, а стоимость лифтбека составит от 737,5 тысячи до 1,38 миллиона рублей. Также отмечается, что кросс-версия подорожает до 1,14–1,23 миллиона рублей.Более того, как пишет портал, седан Lada Vesta будет стоить 1,46–1,98 миллиона рублей, в то время как сейчас эту машину можно приобрести за 1,24–1,96 миллиона рублей. В то же время внедорожник Niva Legend можно будет купить за 1,02–1,21 миллиона рублей с 14 января 2025 года."Авто.ру" уточняет, что стоимости Lada Aura, Lada Larus и Lada Niva Travel не изменятся.Ранее президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов пообещал оставить цен на автомобили без изменений вплоть до 1 января 2025 года. По его словам, в дальнейшем компания будет ориентироваться на обстановку на российском авторынке.

https://1prime.ru/20241229/avtovaz-853947993.html

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россия, авторынок рф, lada