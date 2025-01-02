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Маск сделал тревожное заявление о ФБР - 02.01.2025, ПРАЙМ
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Маск сделал тревожное заявление о ФБР
Маск сделал тревожное заявление о ФБР - 02.01.2025, ПРАЙМ
Маск сделал тревожное заявление о ФБР
Известный бизнесмен, основатель и владелец SpaceX и Tesla Илон Маск высказался в принадлежащей ему соцсети Х о необходимости реформировать Федеральное бюро... | 02.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-02T22:16+0300
2025-01-02T22:40+0300
илон маск
фбр
мнение
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МОСКВА, 2 янв - ПРАЙМ. Известный бизнесмен, основатель и владелец SpaceX и Tesla Илон Маск высказался в принадлежащей ему соцсети Х о необходимости реформировать Федеральное бюро расследований.С характерной для него резкостью он написал: "Необходима серьезная реформа в ФБР". Этому заявлению предшествовали сразу два теракта, которые произошли в США накануне. Сначала поступила информация о том, что пикап врезался в толпу в Новом Орлеане, в результате чего погибли 15 человек и еще 35 пострадали. Подозреваемый застрелил насмерть двоих полицейских, а затем был ликвидирован ответным огнем.Позднее начали поступать сообщения о том, что буквально у дверей Башен Трампа (Trump Towers) загорелся электрокар Tesla Cybertruck. В результате погиб один человек, которым оказался водитель загоревшегося автомобиля, и еще семь получили ранения. Примечательно, что в ФБР не назвали этот инцидент потенциальным терактом, но телеканал ABC со ссылкой на источники передал, что версия теракта правоохранителями не исключается.
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илон маск, фбр, мнение
Илон Маск, ФБР, мнение
22:16 02.01.2025 (обновлено: 22:40 02.01.2025)
 
Маск сделал тревожное заявление о ФБР

Маск: необходима серьезная реформа ФБР

© Фото : Federal Bureau of InvestigationЖетон и табельный пистолет сотрудника ФБР
Жетон и табельный пистолет сотрудника ФБР - ПРАЙМ, 1920, 02.01.2025
© Фото : Federal Bureau of Investigation
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МОСКВА, 2 янв - ПРАЙМ. Известный бизнесмен, основатель и владелец SpaceX и Tesla Илон Маск высказался в принадлежащей ему соцсети Х о необходимости реформировать Федеральное бюро расследований.
С характерной для него резкостью он написал: "Необходима серьезная реформа в ФБР".
Этому заявлению предшествовали сразу два теракта, которые произошли в США накануне. Сначала поступила информация о том, что пикап врезался в толпу в Новом Орлеане, в результате чего погибли 15 человек и еще 35 пострадали. Подозреваемый застрелил насмерть двоих полицейских, а затем был ликвидирован ответным огнем.
Эмблема ФБР
ФБР сообщило новые данные о подозреваемом в теракте в Новом Орлеане
Вчера, 22:42
Позднее начали поступать сообщения о том, что буквально у дверей Башен Трампа (Trump Towers) загорелся электрокар Tesla Cybertruck. В результате погиб один человек, которым оказался водитель загоревшегося автомобиля, и еще семь получили ранения. Примечательно, что в ФБР не назвали этот инцидент потенциальным терактом, но телеканал ABC со ссылкой на источники передал, что версия теракта правоохранителями не исключается.
 
Илон МаскФБРмнение
 
 
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