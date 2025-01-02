https://1prime.ru/20250102/mask-854007100.html

Маск сделал тревожное заявление о ФБР

Маск сделал тревожное заявление о ФБР - 02.01.2025, ПРАЙМ

Маск сделал тревожное заявление о ФБР

Известный бизнесмен, основатель и владелец SpaceX и Tesla Илон Маск высказался в принадлежащей ему соцсети Х о необходимости реформировать Федеральное бюро... | 02.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-02T22:16+0300

2025-01-02T22:16+0300

2025-01-02T22:40+0300

илон маск

фбр

мнение

https://cdnn.1prime.ru/img/82810/45/828104581_0:131:2501:1537_1920x0_80_0_0_5f1d681f0f0f31fc65952b93331a4645.jpg

МОСКВА, 2 янв - ПРАЙМ. Известный бизнесмен, основатель и владелец SpaceX и Tesla Илон Маск высказался в принадлежащей ему соцсети Х о необходимости реформировать Федеральное бюро расследований.С характерной для него резкостью он написал: "Необходима серьезная реформа в ФБР". Этому заявлению предшествовали сразу два теракта, которые произошли в США накануне. Сначала поступила информация о том, что пикап врезался в толпу в Новом Орлеане, в результате чего погибли 15 человек и еще 35 пострадали. Подозреваемый застрелил насмерть двоих полицейских, а затем был ликвидирован ответным огнем.Позднее начали поступать сообщения о том, что буквально у дверей Башен Трампа (Trump Towers) загорелся электрокар Tesla Cybertruck. В результате погиб один человек, которым оказался водитель загоревшегося автомобиля, и еще семь получили ранения. Примечательно, что в ФБР не назвали этот инцидент потенциальным терактом, но телеканал ABC со ссылкой на источники передал, что версия теракта правоохранителями не исключается.

https://1prime.ru/20250101/terakt-853995588.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

илон маск, фбр, мнение