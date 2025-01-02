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На побережье Анапы зафиксировали новый выброс нефтепродуктов
На побережье Анапы зафиксировали новый выброс нефтепродуктов - 02.01.2025, ПРАЙМ
На побережье Анапы зафиксировали новый выброс нефтепродуктов
На побережье Анапы зафиксирован новый выброс нефтепродуктов шириной до трех метров, об этом сообщает Telegram-канал МЧС России. | 02.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-02T11:17+0300
2025-01-02T11:17+0300
2025-01-02T11:17+0300
энергетика
россия
разлив нефтепродуктов
мазут
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МОСКВА, 2 янв - ПРАЙМ. На побережье Анапы зафиксирован новый выброс нефтепродуктов шириной до трех метров, об этом сообщает Telegram-канал МЧС России."Авиация МЧС России мониторит акваторию и побережье в Краснодарском крае. На побережье Анапы выявлен выброс нефтепродуктов, частично на участках шириной до трех метров. Контроль обстановки также осуществляется космическим мониторингом и пешими группами", – говорится в сообщении.При этом уточняется, что на территории Крыма нефтепродукты не были обнаружены.Сообщается, что на текущий момент задействованы около 100 сотрудников и 39 единиц техники. С начала работ обследовано 1 589 километров береговой линии, включая повторные выезды; собрано и вывезено более 226 тонн загрязненного песка и грунта; очищено более 44 километров побережья.Кроме того, в районе Керченского пролива 15 декабря произошла авария танкеров "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", которые потерпели крушение во время шторма. Эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По информации экстренных служб, танкеры транспортировали около 9,2 тысячи тонн мазута, а президент России Владимир Путин сообщил о том, что в море вытекло примерно 40% от общего объема топлива.В связи с произошедшим на Кубани 26 декабря был введен режим чрезвычайной ситуации федерального уровня. Спасатели и волонтеры занимаются сбором загрязненного грунта на берегу, в то время как специалисты удаляют нефтеводяную смесь из воды и обрабатывают территорию сорбентами. В регионе открыты несколько центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.
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россия, разлив нефтепродуктов, мазут
Энергетика, РОССИЯ, разлив нефтепродуктов, мазут
На побережье Анапы зафиксировали новый выброс нефтепродуктов
МЧС: новый выброс нефтепродуктов шириной до 3 м зафиксирован на побережье Анапы
МОСКВА, 2 янв - ПРАЙМ. На побережье Анапы зафиксирован новый выброс нефтепродуктов шириной до трех метров, об этом сообщает Telegram-канал МЧС России.
"Авиация МЧС России мониторит акваторию и побережье в Краснодарском крае. На побережье Анапы выявлен выброс нефтепродуктов, частично на участках шириной до трех метров. Контроль обстановки также осуществляется космическим мониторингом и пешими группами", – говорится в сообщении.
При этом уточняется, что на территории Крыма нефтепродукты не были обнаружены.
На побережье Анапы обнаружили повторные выбросы мазута
Сообщается, что на текущий момент задействованы около 100 сотрудников и 39 единиц техники. С начала работ обследовано 1 589 километров береговой линии, включая повторные выезды; собрано и вывезено более 226 тонн загрязненного песка и грунта; очищено более 44 километров побережья.
Кроме того, в районе Керченского пролива 15 декабря произошла авария танкеров "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", которые потерпели крушение во время шторма. Эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По информации экстренных служб, танкеры транспортировали около 9,2 тысячи тонн мазута, а президент России Владимир Путин сообщил о том, что в море вытекло примерно 40% от общего объема топлива.
В связи с произошедшим на Кубани 26 декабря был введен режим чрезвычайной ситуации федерального уровня. Спасатели и волонтеры занимаются сбором загрязненного грунта на берегу, в то время как специалисты удаляют нефтеводяную смесь из воды и обрабатывают территорию сорбентами. В регионе открыты несколько центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.