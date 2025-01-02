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В Молдавии евро заменят доллар США - 02.01.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250102/moldavija-853995982.html
В Молдавии евро заменят доллар США
В Молдавии евро заменят доллар США - 02.01.2025, ПРАЙМ
В Молдавии евро заменят доллар США
Нацбанк Молдавии сообщил, что со 2 января евро будет использоваться в качестве базовой валюты для установления официального обменного курса молдавского лея,... | 02.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-02T00:24+0300
2025-01-02T00:24+0300
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финансы
экономика
молдавия
сша
кишинев
нацбанк
ес
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КИШИНЕВ, 2 янв - ПРАЙМ. Нацбанк Молдавии сообщил, что со 2 января евро будет использоваться в качестве базовой валюты для установления официального обменного курса молдавского лея, заменив доллар США. "Национальный банк Молдавии (НБМ) сообщает, что с 2 января 2025 года евро будет использоваться в качестве базовой валюты для установления официального курса молдавского лея, заменив доллар США. Решение отражает ориентацию экономики Молдавии на рынок Европейского Союза, который играет доминирующую роль в коммерческой и финансовой структуре страны", - говорится в сообщении, размещенном на сайте Нацбанка. Как отмечают в НБМ, это позволит уменьшить колебания курса молдавского лея по отношению к евро, а также разницу между курсами покупки и продажи евро, что принесет пользу экономике и поможет снизить расходы на обмен валюты. Подчеркивается, что этот переход направлен на приведение в соответствие экономическим реалиям в контексте, в котором Евросоюз является наиболее важным торговым партнером Молдавии, он стал основным источником денежных переводов и прямых иностранных инвестиций. Согласно официальным данным, более 60% коммерческих транзакций и 70% денежных переводов осуществляются в евро. Изменение будет способствовать стабильности обменного курса, что пойдет на пользу экономике. Граждане и экономические агенты не ощутят прямого воздействия, поскольку переход носит технический характер и его цель - поддержать макроэкономический баланс и соответствие европейским стандартам. Нацбанк рассчитывает, что банковский сектор и экономические агенты также выиграют от более ликвидного валютного рынка евро/лей и снижения транзакционных издержек.
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рынки, финансы, молдавия, сша, кишинев, нацбанк, ес
Рынки, Финансы, Экономика, МОЛДАВИЯ, США, Кишинев, Нацбанк, ЕС
00:24 02.01.2025
 
В Молдавии евро заменят доллар США

Нацбанк Молдавии: евро станет базовой валютой для установления официального курса лея

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КИШИНЕВ, 2 янв - ПРАЙМ. Нацбанк Молдавии сообщил, что со 2 января евро будет использоваться в качестве базовой валюты для установления официального обменного курса молдавского лея, заменив доллар США.
"Национальный банк Молдавии (НБМ) сообщает, что с 2 января 2025 года евро будет использоваться в качестве базовой валюты для установления официального курса молдавского лея, заменив доллар США. Решение отражает ориентацию экономики Молдавии на рынок Европейского Союза, который играет доминирующую роль в коммерческой и финансовой структуре страны", - говорится в сообщении, размещенном на сайте Нацбанка.
Как отмечают в НБМ, это позволит уменьшить колебания курса молдавского лея по отношению к евро, а также разницу между курсами покупки и продажи евро, что принесет пользу экономике и поможет снизить расходы на обмен валюты.
Подчеркивается, что этот переход направлен на приведение в соответствие экономическим реалиям в контексте, в котором Евросоюз является наиболее важным торговым партнером Молдавии, он стал основным источником денежных переводов и прямых иностранных инвестиций. Согласно официальным данным, более 60% коммерческих транзакций и 70% денежных переводов осуществляются в евро. Изменение будет способствовать стабильности обменного курса, что пойдет на пользу экономике.
Граждане и экономические агенты не ощутят прямого воздействия, поскольку переход носит технический характер и его цель - поддержать макроэкономический баланс и соответствие европейским стандартам. Нацбанк рассчитывает, что банковский сектор и экономические агенты также выиграют от более ликвидного валютного рынка евро/лей и снижения транзакционных издержек.
 
ЭкономикаРынкиФинансыМОЛДАВИЯСШАКишиневНацбанкЕС
 
 
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