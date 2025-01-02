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Молдавия закупает электроэнергию у производителей и на бирже в Румынии - 02.01.2025, ПРАЙМ
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Молдавия закупает электроэнергию у производителей и на бирже в Румынии
Молдавия закупает электроэнергию у производителей и на бирже в Румынии - 02.01.2025, ПРАЙМ
Молдавия закупает электроэнергию у производителей и на бирже в Румынии
Более 50% электроэнергии для Молдавии после прекращения поставок от Молдавской ГРЭС, расположенной в приднестровском регионе, закупается у производителей и на... | 02.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-02T00:36+0300
2025-01-02T00:36+0300
энергетика
молдавия
приднестровье
украина
газпром
молдовагаз
молдавская грэс
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КИШИНЕВ, 2 янв - ПРАЙМ. Более 50% электроэнергии для Молдавии после прекращения поставок от Молдавской ГРЭС, расположенной в приднестровском регионе, закупается у производителей и на бирже в Румынии, сообщили в молдавском минэнерго. С 16 декабря в Молдавии введен режим ЧП в энергетике. Правительство республики утверждает, что это сопряжено с риском гуманитарного кризиса в Приднестровье. Премьер Молдавии Дорин Речан ранее заявил, что правый берег Днестра может столкнуться с дефицитом электроэнергии, поскольку на сегодняшний день 65-70% срока покрывается за счет Молдавской ГРЭС, расположенной на территории Приднестровья. Закупка электроэнергии у других поставщиков неизбежно приведет к росту тарифов. "На сегодняшний день почти 30% потребляемой нами электроэнергии производится Termoelectrica, а 4,9% – ТЭЦ Nord (ТЭЦ в Кишиневе и Бельцах). 18,7% энергии, которую мы будем потреблять сегодня, поступает от Nuclearelectrica (румынская компания, владеющая атомной станцией Чернаводэ – ред.), 14% — от двусторонних контрактов с румынскими производителями, 19,5% — от румынской энергобиржи OPCOM и 2,8% — от Украины, от компании "Энергоатом", - говорится в сообщении, опубликованном на странице минэнерго в соцсети Facebook (запрещена в РФ как экстремистская). Поясняется также, что на данный момент возобновляемые источники энергии помогают покрыть 10,5% потребления, из которых 3,2% вырабатываются электростанциями с фиксированным тарифом, а 7,3% — производителями свободного рынка. "Самая дорогая энергия контрактуется в часы пик потребления, с 17 до 21 часа, на бирже OPCOM", - уточняется в сообщении. Российская компания "Газпром" сообщила, что с 08.00 мск 1 января прекратила поставки газа через Украину. Как уточнялось, "Газпром" лишен технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину с истечением срока соглашения с НАК "Нафтогаз Украины". В октябре 2021 года власти Молдавии договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа при условии проведения аудита долгов "Молдовагаза" в 2022 году. Согласно контракту между "Молдовагазом" и "Газпромом", объем поставок был ограничен до 5,7 миллиона кубометров газа, который направляется в Приднестровье в обмен на электроэнергию. При этом Молдавия использует газ из резервов или покупает его через компанию Energocom на спотовом рынке. В сентябре 2023 года тогдашний министр энергетики Молдавии Виктор Парликов представил результаты аудита исторического долга "Молдовагаза" перед "Газпромом", который составил 709 миллионов долларов. Из этой суммы 276 миллионов, по его словам, не были подтверждены документально ни "Молдовагазом", ни "Газпромом". Кроме того, по словам министра, ещё 400 миллионов долларов не подлежат взысканию из-за истечения срока давности. На основании этих данных правительство Молдавии предложило выплатить "Газпрому" лишь 8,6 миллиона долларов. "Газпром" же заявил, что аудит задолженности "Молдовагаза" перед ним проведен в одностороннем порядке, не может влиять на обоснованность долга, российская компания не согласна с утверждениями молдавской стороны по долгу за поставленный газ и будет отстаивать свои права.
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192
40
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молдавия, приднестровье, украина, газпром, молдовагаз, молдавская грэс
Энергетика, МОЛДАВИЯ, ПРИДНЕСТРОВЬЕ, УКРАИНА, Газпром, Молдовагаз, Молдавская ГРЭС
00:36 02.01.2025
 
Молдавия закупает электроэнергию у производителей и на бирже в Румынии

Минэнерго Молдавии: более 50% электроэнергии для республики закупается у производителей

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КИШИНЕВ, 2 янв - ПРАЙМ. Более 50% электроэнергии для Молдавии после прекращения поставок от Молдавской ГРЭС, расположенной в приднестровском регионе, закупается у производителей и на бирже в Румынии, сообщили в молдавском минэнерго.
С 16 декабря в Молдавии введен режим ЧП в энергетике. Правительство республики утверждает, что это сопряжено с риском гуманитарного кризиса в Приднестровье. Премьер Молдавии Дорин Речан ранее заявил, что правый берег Днестра может столкнуться с дефицитом электроэнергии, поскольку на сегодняшний день 65-70% срока покрывается за счет Молдавской ГРЭС, расположенной на территории Приднестровья. Закупка электроэнергии у других поставщиков неизбежно приведет к росту тарифов.
"На сегодняшний день почти 30% потребляемой нами электроэнергии производится Termoelectrica, а 4,9% – ТЭЦ Nord (ТЭЦ в Кишиневе и Бельцах). 18,7% энергии, которую мы будем потреблять сегодня, поступает от Nuclearelectrica (румынская компания, владеющая атомной станцией Чернаводэ – ред.), 14% — от двусторонних контрактов с румынскими производителями, 19,5% — от румынской энергобиржи OPCOM и 2,8% — от Украины, от компании "Энергоатом", - говорится в сообщении, опубликованном на странице минэнерго в соцсети Facebook (запрещена в РФ как экстремистская).
Поясняется также, что на данный момент возобновляемые источники энергии помогают покрыть 10,5% потребления, из которых 3,2% вырабатываются электростанциями с фиксированным тарифом, а 7,3% — производителями свободного рынка. "Самая дорогая энергия контрактуется в часы пик потребления, с 17 до 21 часа, на бирже OPCOM", - уточняется в сообщении.
Российская компания "Газпром" сообщила, что с 08.00 мск 1 января прекратила поставки газа через Украину. Как уточнялось, "Газпром" лишен технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину с истечением срока соглашения с НАК "Нафтогаз Украины".
В октябре 2021 года власти Молдавии договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа при условии проведения аудита долгов "Молдовагаза" в 2022 году. Согласно контракту между "Молдовагазом" и "Газпромом", объем поставок был ограничен до 5,7 миллиона кубометров газа, который направляется в Приднестровье в обмен на электроэнергию. При этом Молдавия использует газ из резервов или покупает его через компанию Energocom на спотовом рынке.
В сентябре 2023 года тогдашний министр энергетики Молдавии Виктор Парликов представил результаты аудита исторического долга "Молдовагаза" перед "Газпромом", который составил 709 миллионов долларов. Из этой суммы 276 миллионов, по его словам, не были подтверждены документально ни "Молдовагазом", ни "Газпромом". Кроме того, по словам министра, ещё 400 миллионов долларов не подлежат взысканию из-за истечения срока давности. На основании этих данных правительство Молдавии предложило выплатить "Газпрому" лишь 8,6 миллиона долларов. "Газпром" же заявил, что аудит задолженности "Молдовагаза" перед ним проведен в одностороннем порядке, не может влиять на обоснованность долга, российская компания не согласна с утверждениями молдавской стороны по долгу за поставленный газ и будет отстаивать свои права.
 
ЭнергетикаМОЛДАВИЯПРИДНЕСТРОВЬЕУКРАИНАГазпромМолдовагазМолдавская ГРЭС
 
 
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