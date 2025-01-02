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Тарифы на проезд в транспорте изменятся в Москве с четверга

Тарифы на проезд в транспорте изменятся в Москве с четверга - 02.01.2025, ПРАЙМ

Тарифы на проезд в транспорте изменятся в Москве с четверга

Тарифы на проезд в транспорте изменятся в Москве с четверга, 2 января, их корректировка необходима для дальнейшей модернизации и эффективной работы транспортной | 02.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-02T00:39+0300

2025-01-02T00:39+0300

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МОСКВА, 2 янв - ПРАЙМ. Тарифы на проезд в транспорте изменятся в Москве с четверга, 2 января, их корректировка необходима для дальнейшей модернизации и эффективной работы транспортной системы города. Как ранее сообщали РИА Новости в пресс-службе столичного департамента транспорта, со 2 января стоимость одной поездки по билетам "Единый" на 30, 90 и 365 дней изменится в среднем на два рубля. Пассажиры по-прежнему смогут совершать бесплатные пересадки между наземным транспортом и метро, Московским центральным кольцом (МЦК) и Московскими центральными диаметрами (МЦД). Билета "Единый" на 60 поездок больше не будет, поскольку доля поездок по нему составляет всего 1%. Стоимость проезда по карте "Тройка", билету "Кошелек" на наземном городском пассажирском транспорте (НГПТ), метро, МЦД составит 63 рубля, на 90 минут - 94 рубля. В случае бесконтактной оплаты проезд на метро, МЦД, НГПТ поездка обойдется в 70 рублей. При оплате по биометрии нужно будет отдать за поездку на метро и МЦД 59 рублей. Одна поездка с билетом "Единый" с лимитом будет стоить 75 рублей, а две - 150 рублей. Стоимость "Единого" без лимита на год составит 22 тысячи. У столичных школьников и студентов по-прежнему останутся наиболее доступные проездные. Билеты без лимита поездок также будут самыми выгодными среди крупных городов России.

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