https://1prime.ru/20250102/moskva-854003342.html

"Нигде не видно". Журналист из Европы проверил западные мифы о России

"Нигде не видно". Журналист из Европы проверил западные мифы о России - 02.01.2025, ПРАЙМ

"Нигде не видно". Журналист из Европы проверил западные мифы о России

Все, что говорят о Российской Федерации в западных средствах массовой информации, не соответствует действительности. С таким утверждением в социальной сети X... | 02.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-02T15:53+0300

2025-01-02T15:53+0300

2025-01-02T15:57+0300

москва

запад

мнение

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МОСКВА, 2 янв - ПРАЙМ. Все, что говорят о Российской Федерации в западных средствах массовой информации, не соответствует действительности. С таким утверждением в социальной сети X выступил ирландский журналист Чей Боуз после посещения Москвы.В частности, он отметил: "Новости из Москвы этого года. Все, что они вам рассказали об этом месте — ложь. Их "стратегического поражения" России нигде не видно".Свою "пророссийскую" публикацию Боуз проиллюстрировал кадрами, на которых он гуляет по заснеженной российской столице. При этом журналист подчеркнул, что московская зима необычайно хороша.Боуз 31 декабря подвел итоги 2024 года государств Запада, отметив, что западных обывателей сознательно вводили в заблуждение относительно и состояния президента США Джо Байдена, и помилования его сына Хантера, и президента РФ Владимира Питина, и "успехов" Украины. Жителям Запада, как подчеркнул ирландский журналист, в 2024 году лгали фактически обо всем.

https://1prime.ru/20241226/elektromobili-853889958.html

москва

запад

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москва, запад, мнение