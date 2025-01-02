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Вышли данные о добыче, коммерческом и стратегическом запасах нефти в США

Вышли данные о добыче, коммерческом и стратегическом запасах нефти в США - 02.01.2025, ПРАЙМ

Вышли данные о добыче, коммерческом и стратегическом запасах нефти в США

Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 27 декабря, сократилась на 12 тысяч баррелей в сутки - до 13,573 миллиона баррелей в сутки, следует из еженедельного | 02.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-02T21:35+0300

2025-01-02T21:35+0300

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сша

добыча нефти

сокращение

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МОСКВА, 2 янв - ПРАЙМ. Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 27 декабря, сократилась на 12 тысяч баррелей в сутки - до 13,573 миллиона баррелей в сутки, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны. В среднем за последние четыре недели добыча нефти в США составила 13,598 миллиона баррелей в сутки, говорится в обзоре. Точные данные о добыче управление сообщает в ежемесячном отчете с разницей в два месяца. По окончательным данным, в сентябре добыча нефти в США составила 13,2 миллиона баррелей в сутки. По предварительным данным, в октябре показатель составил 13,15 миллиона баррелей в сутки, в ноябре - 13,5 миллиона. За весь прошлый год добыча в среднем оценивается в 12,93 миллиона баррелей в сутки.Минэнерго США 10 декабря незначительно повысило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года - на 10 тысяч баррелей в день, до 13,24 миллиона баррелей в день, на 2025 год - понизило также на 10 тысяч баррелей в день, до 13,52 миллиона баррелей. Также в обзоре указывается, что в течение недели коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) сократились на 1,2 миллиона баррелей, или на 0,3% - до 415,6 миллиона баррелей, при том, что опрошенные порталом Trading Economics аналитики прогнозировали снижения показателя на 2,8 миллиона баррелей.Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) уменьшились до 22,5 миллиона баррелей с 22,7 миллиона.При этом стратегический резерв нефти в США, как следует из обзора, за неделю увеличился на 260 тысяч баррелей - до 393,57 миллиона баррелей.

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сша, добыча нефти, сокращение