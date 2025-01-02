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Пассажиропоток России в 2024 году вырос на пять процентов
Пассажиропоток России в 2024 году вырос на пять процентов - 02.01.2025, ПРАЙМ
Пассажиропоток России в 2024 году вырос на пять процентов
Пассажиропоток в России в 2024 году составил 111,3 миллиона человек, что на 5% больше показателей 2023 года, сообщил глава Росавиации Дмитрий Ядров. | 02.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-02T11:32+0300
2025-01-02T11:32+0300
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россия
росавиация
пассажиропоток
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МОСКВА, 2 янв - ПРАЙМ. Пассажиропоток в России в 2024 году составил 111,3 миллиона человек, что на 5% больше показателей 2023 года, сообщил глава Росавиации Дмитрий Ядров. "Что касается перевозок в целом по стране, подсчеты на данный момент ведем, но рост составил порядка 5% и, по предварительным данным, перевезено 111,3 миллиона человек", - сообщил Ядров.Объем перевозок через аэропорты Московского авиаузла ("Шереметьево", "Внуково", "Домодедово"), по его словам, выросли также примерно на 5%, примерно до 75 миллионов человек. В частности, "Шереметьево" обслужил ориентировочно на 20% больше пассажиров, чем год назад.
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россия, росавиация, пассажиропоток
РОССИЯ, Росавиация, пассажиропоток
Пассажиропоток России в 2024 году вырос на пять процентов
Росавиация: пассажиропоток России в 2024 году вырос до 111,3 миллиона человек
МОСКВА, 2 янв - ПРАЙМ. Пассажиропоток в России в 2024 году составил 111,3 миллиона человек, что на 5% больше показателей 2023 года, сообщил глава Росавиации Дмитрий Ядров.
"Что касается перевозок в целом по стране, подсчеты на данный момент ведем, но рост составил порядка 5% и, по предварительным данным, перевезено 111,3 миллиона человек", - сообщил Ядров.
Объем перевозок через аэропорты Московского авиаузла ("Шереметьево", "Внуково", "Домодедово"), по его словам, выросли также примерно на 5%, примерно до 75 миллионов человек. В частности, "Шереметьево" обслужил ориентировочно на 20% больше пассажиров, чем год назад.
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