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Энергодефицит в Приднестровье: республика "встала"

Энергодефицит в Приднестровье: республика "встала" - 02.01.2025, ПРАЙМ

Энергодефицит в Приднестровье: республика "встала"

В Приднестровье остановили все промышленные предприятия из-за отсутствия энергоресурсов, заявил в четверг первый вице-премьер правительства, министр... | 02.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-02T16:29+0300

2025-01-02T16:29+0300

2025-01-02T16:30+0300

энергетика

промышленность

энергодефицит

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МОСКВА, 2 янв - ПРАЙМ. В Приднестровье остановили все промышленные предприятия из-за отсутствия энергоресурсов, заявил в четверг первый вице-премьер правительства, министр экономического развития непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Сергей Оболоник. Ранее российская компания "Газпром" сообщила, что с 8:00 мск 1 января прекратила поставки газа через Украину. Как уточнялось, "Газпром" лишен технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину с истечением срока соглашения с НАК "Нафтогаз Украины". В Приднестровье 11 декабря на 30 суток было введено чрезвычайное экономическое положение, в Молдавии позднее был введен режим ЧП в энергетике, эти меры вызваны возможным энергетическим кризисом, связанным с прекращением поставок российского газа. "Кризис носит настолько тяжелый характер, что нет нужды перечислять какие предприятия остановились. Стоят все промышленные предприятия, за исключением лишь тех, кто занимается производством продовольствия, то есть непосредственно обеспечивает продовольственную безопасность Приднестровья. Для других предприятий, для промышленного сектора нет энергетического ресурса", - сказал Оболоник, слова которого приводит Telegram-канал информационного агентства "Новости Приднестровья". Первый вице-премьер ПМР сообщил, что сейчас предпринимаются все усилия, чтобы предприятия смогли произвести отгрузку готовой продукции, которая находится на складах для обеспечения денежного потока. "С энергетикой - мы посмотрим на состояние дел, которые сложатся к 5 января, когда бытовой сектор уже окончательно нагрузится, в том числе и отопительными приборами. Мы будем видеть энергетический баланс, чтобы каким-то образом выкроить за счет блокировки либо сокращение тех или иных энергетических расходов для поддержки наших промышленных агентов", - отметил Оболоник. По его словам, в Тирасполе надеются на то, что рано или поздно положение дел в энергетике разрешится в позитивном ключе. Он уточнил, что текущая ситуация в Приднестровье пока управляемая и соответствует прогнозам специалистов, но сегодня только второй день энергокризиса. "Судить рано о том, как ситуация сложится. Что же касается промышленности, то, повторюсь, проблема носит настолько глобальный характер, что при длительном ее неурегулировании мы получим уже необратимые изменения, то есть предприятия потеряют свои возможности к запуску", - подытожил Оболоник. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования Советского Союза. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.

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промышленность, энергодефицит