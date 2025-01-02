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Эксперт: применение криптовалюты поможет преодолеть санкции США

Эксперт: применение криптовалюты поможет преодолеть санкции США - 02.01.2025, ПРАЙМ

Эксперт: применение криптовалюты поможет преодолеть санкции США

Применение криптовалюты в торговле может помочь Анкаре и Москве преодолеть санкции США, это значительно ускорит и упростит экономические отношения между... | 02.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-02T07:15+0300

2025-01-02T07:15+0300

2025-01-02T07:15+0300

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АНКАРА, 2 янв – ПРАЙМ. Применение криптовалюты в торговле может помочь Анкаре и Москве преодолеть санкции США, это значительно ускорит и упростит экономические отношения между странами, считает турецкий политолог, ведущий эксперт экспертно-аналитической сети "Анкара-Москва" Энгин Озер. Президент России Владимир Путин ранее подписал закон, позволяющий осуществлять трансграничные расчеты и биржевые торги цифровой валютой в рамках экспериментальных правовых режимов (ЭПР). Закон обеспечивает возможность функционирования механизма ЭПР в сфере цифровых инноваций на финансовом рынке. При этом Банк России наделяется функциями уполномоченного и регулирующего органа по вопросам ЭПР в этой сфере. Одновременно определены случаи, когда программа ЭПР, утверждаемая ЦБ, подлежит согласованию с Росфинмониторингом, ФСБ и Минфином России. "Одной из основных проблем, препятствующих развитию торговли между Турцией и Россией, является то, что турецкие банки не принимают денежные переводы от российских компаний из-за угрозы международных санкций. Ранее Госдума РФ одобрила законопроект, разрешающий операции с криптовалютой в международной торговле. Переводы криптовалютами происходят быстрее, разница в курсе меньше, а комиссионные сборы значительно ниже, чем при торговле через классическую систему SWIFT. С другой стороны, осуществление торговли между двумя странами посредством единой криптовалюты упрощает работу механизма контроля. Несомненно, этот закон будет способствовать росту турецко-российской торговли", - сказал РИА Новости Озер. Ранее ранее посол РФ в Турции Алексей Ерхов заявлял, что санкции США затрудняют двустороннюю торговлю России и Турции, банковские переводы остаются заблокированными. По его словам, двусторонняя торговля по итогам года "просядет". В ходе переговоров лидеров Турции и РФ на полях саммита БРИКС в Казани турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что соответствующие ведомства двух стран работают над решением проблем с банковскими транзакциями. Ерхов сообщал РИА Новости, что в турецких банках участились случаи "выдавливания" компаний, занимающихся транзитом товаров в Россию, имеются случаи блокировки переводов и закрытия счетов. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое продолжает усиливаться. Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По словам Путина, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.

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россия, финансы, запад, рф, владимир путин, реджеп тайип эрдоган