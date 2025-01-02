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Протяженность железнодорожной сети в Китае достигнет 180 тысяч километров - 02.01.2025, ПРАЙМ
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Протяженность железнодорожной сети в Китае достигнет 180 тысяч километров
Протяженность железнодорожной сети в Китае достигнет 180 тысяч километров - 02.01.2025, ПРАЙМ
Протяженность железнодорожной сети в Китае достигнет 180 тысяч километров
Протяженность железнодорожной сети в Китае к 2030 году достигнет 180 тысяч километров, из них треть будет приходиться на высокоскоростные железные дороги,... | 02.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-02T07:58+0300
2025-01-02T07:58+0300
бизнес
энергетика
экономика
китай
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ПЕКИН, 2 янв – ПРАЙМ. Протяженность железнодорожной сети в Китае к 2030 году достигнет 180 тысяч километров, из них треть будет приходиться на высокоскоростные железные дороги, заявила корпорация China State Railway Group. "К 2030 году страна нацелена иметь железнодорожную сеть протяженностью 180 тысяч километров с 60 тысячами километров высокоскоростных железных дорог", - приводит издание China Daily планы корпорации, которые та озвучила в ходе пресс-конференции в четверг. Китай, как отмечает газета, к 2030 намерен завершить создание современной железнодорожной сети мирового класса, которая позволит путешествовать между крупными городами всего за 1–3 часа и поддерживать эффективную транспортировку грузов по всей стране. Ранее в China Railway заявили, что пассажиропоток на железных дорогах Китая впервые превысил отметку в 4 миллиарда человек. С января по ноябрь 2024 года железные дороги в Китае перевезли в общей сложности 4,008 миллиарда пассажиров.
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бизнес, китай
Бизнес, Энергетика, Экономика, КИТАЙ
07:58 02.01.2025
 
Протяженность железнодорожной сети в Китае достигнет 180 тысяч километров

Протяженность железнодорожной сети в Китае к 2030 году достигнет 180 тысяч километров

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ПЕКИН, 2 янв – ПРАЙМ. Протяженность железнодорожной сети в Китае к 2030 году достигнет 180 тысяч километров, из них треть будет приходиться на высокоскоростные железные дороги, заявила корпорация China State Railway Group.
"К 2030 году страна нацелена иметь железнодорожную сеть протяженностью 180 тысяч километров с 60 тысячами километров высокоскоростных железных дорог", - приводит издание China Daily планы корпорации, которые та озвучила в ходе пресс-конференции в четверг.
Китай, как отмечает газета, к 2030 намерен завершить создание современной железнодорожной сети мирового класса, которая позволит путешествовать между крупными городами всего за 1–3 часа и поддерживать эффективную транспортировку грузов по всей стране.
Ранее в China Railway заявили, что пассажиропоток на железных дорогах Китая впервые превысил отметку в 4 миллиарда человек. С января по ноябрь 2024 года железные дороги в Китае перевезли в общей сложности 4,008 миллиарда пассажиров.
 
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