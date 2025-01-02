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Путин подписал первые документы в 2025 году

Путин подписал первые документы в 2025 году - 02.01.2025, ПРАЙМ

Путин подписал первые документы в 2025 году

Президент РФ Владимир Путин подписал первые документы в наступившем году. Они размещены на официальном сайте правовой информации. | 02.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-02T21:12+0300

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владимир путин

документы

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МОСКВА, 2 янв - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин подписал первые документы в наступившем году. Они размещены на официальном сайте правовой информации. Так, опубликован президентский указ о присвоении классных чинов государственной гражданской службы федеральным госслужащим, который затронул ряд работников аппарата российского правительства и федеральных органов исполнительной власти. Еще один подписанный президентом указ - о внесении изменений в положение о Следственном комитете России, дополняющий полномочия главы Следкома в части учреждения и порядка изготовления официальных геральдических знаков СК. Другой документ - распоряжение о внесении изменений в состав коллегии МИД России. Из состава коллегии вышел экс-ректор Дипломатической академии Александр Яковенко. Он стал замгендиректора ММГ "Россия сегодня" и членом научного совета при Совбезе России. Новым членом коллегии внешнеполитического ведомства президент утвердил главу департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД РФ Александра Алимова. Также 2 января опубликовано распоряжение президента о внесении изменений в состав коллегии Минюста России. В состав коллеги были включены замглавы Минюста Константин Панферов, директор Российского федерального центра судебной экспертизы им. профессора А.Р. Шляхова при Минюсте Вячеслав Витушкин и глава Научного центра правовой информации при Минюсте Сергей Таран. При этом из состава коллегии вышли Юрий Денисов, который ранее возглавлял центр суд экспертизы, и Евгений Честнов, который ранее руководил центром правовой информации. Вместе с тем президентским распоряжением были исключены из состава коллегии бывший заместитель министра юстиции Андрей Логинов, в настоящее время и.о. ректора Российского государственного гуманитарного университета, и Андрей Турчак, который ранее возглавлял Республику Алтай.

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владимир путин, документы