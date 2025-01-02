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В аэропорту Калининграда задерживают 16 рейсов - 02.01.2025, ПРАЙМ
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В аэропорту Калининграда задерживают 16 рейсов
В аэропорту Калининграда задерживают 16 рейсов - 02.01.2025, ПРАЙМ
В аэропорту Калининграда задерживают 16 рейсов
В аэропорту Калининграда на вылет и прилет задерживаются 16 рейсов, но аэропорт работает в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани. | 02.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-02T15:28+0300
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происшествия
аэропорт
задержки рейсов
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МОСКВА, 2 янв - ПРАЙМ. В аэропорту Калининграда на вылет и прилет задерживаются 16 рейсов, но аэропорт работает в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани. "Аэропорт работает в штатном режиме. Актуальная информация отображается на онлайн-табло на сайте аэропорта. Задержки рейсов связаны с поздним прибытием воздушных судов", - заявили в пресс-службе. Согласно онлайн-табло аэропорта на вылет задерживаются рейсы в Санкт-Петербург, Москву и Нижний Новгород, на прилет - из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Шарм-эш-Шейха. Один рейс FV 6662 в Москву и обратно отменен. Днем 2 января ГУ МЧС по Калининградской области объявило в регионе штормовое предупреждение с 17.00 (18.00 мск) до 20.00 (21.00 мск) с усилением ветра до 28 метров в секунду, метелью и видимостью до 500 метров.
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аэропорт, задержки рейсов
Происшествия, аэропорт, задержки рейсов
15:28 02.01.2025 (обновлено: 15:30 02.01.2025)
 
В аэропорту Калининграда задерживают 16 рейсов

В аэропорту Калининграда задерживаются на вылет и прилет 16 рейсов

© РИА Новости . Михаил Голенков | Перейти в медиабанкЗдание международного аэропорта Храброво в Калининграде
Здание международного аэропорта Храброво в Калининграде - ПРАЙМ, 1920, 02.01.2025
© РИА Новости . Михаил Голенков
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МОСКВА, 2 янв - ПРАЙМ. В аэропорту Калининграда на вылет и прилет задерживаются 16 рейсов, но аэропорт работает в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани.
"Аэропорт работает в штатном режиме. Актуальная информация отображается на онлайн-табло на сайте аэропорта. Задержки рейсов связаны с поздним прибытием воздушных судов", - заявили в пресс-службе.
Согласно онлайн-табло аэропорта на вылет задерживаются рейсы в Санкт-Петербург, Москву и Нижний Новгород, на прилет - из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Шарм-эш-Шейха.
Один рейс FV 6662 в Москву и обратно отменен.
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Днем 2 января ГУ МЧС по Калининградской области объявило в регионе штормовое предупреждение с 17.00 (18.00 мск) до 20.00 (21.00 мск) с усилением ветра до 28 метров в секунду, метелью и видимостью до 500 метров.
 
Происшествияаэропортзадержки рейсов
 
 
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