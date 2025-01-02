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В аэропорту Калининграда задерживают 16 рейсов

В аэропорту Калининграда задерживают 16 рейсов - 02.01.2025, ПРАЙМ

В аэропорту Калининграда задерживают 16 рейсов

В аэропорту Калининграда на вылет и прилет задерживаются 16 рейсов, но аэропорт работает в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани. | 02.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-02T15:28+0300

2025-01-02T15:28+0300

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происшествия

аэропорт

задержки рейсов

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МОСКВА, 2 янв - ПРАЙМ. В аэропорту Калининграда на вылет и прилет задерживаются 16 рейсов, но аэропорт работает в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани. "Аэропорт работает в штатном режиме. Актуальная информация отображается на онлайн-табло на сайте аэропорта. Задержки рейсов связаны с поздним прибытием воздушных судов", - заявили в пресс-службе. Согласно онлайн-табло аэропорта на вылет задерживаются рейсы в Санкт-Петербург, Москву и Нижний Новгород, на прилет - из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Шарм-эш-Шейха. Один рейс FV 6662 в Москву и обратно отменен. Днем 2 января ГУ МЧС по Калининградской области объявило в регионе штормовое предупреждение с 17.00 (18.00 мск) до 20.00 (21.00 мск) с усилением ветра до 28 метров в секунду, метелью и видимостью до 500 метров.

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аэропорт, задержки рейсов