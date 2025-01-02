Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия вошла в топ-10 по приросту международных резервов - 02.01.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250102/rezervy-853998009.html
Россия вошла в топ-10 по приросту международных резервов
Россия вошла в топ-10 по приросту международных резервов - 02.01.2025, ПРАЙМ
Россия вошла в топ-10 по приросту международных резервов
Россия в 2024 году стала седьмой в мире по приросту золотовалютных резервов, а тройку лидеров возглавили Китай, Швейцария и Индия, следует из анализа РИА... | 02.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-02T09:25+0300
2025-01-02T09:25+0300
россия
международные резервы
банк россии
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75791/74/757917498_0:75:800:525_1920x0_80_0_0_f2e276bd814d9e28af09251369b5d03d.jpg
МОСКВА, 2 янв - ПРАЙМ. Россия в 2024 году стала седьмой в мире по приросту золотовалютных резервов, а тройку лидеров возглавили Китай, Швейцария и Индия, следует из анализа РИА Новости данных национальных центробанков. Международные активы мировых центробанков по итогам сентября составили 14,3 триллиона долларов против 12,9 триллиона годом ранее. Абсолютным лидером по их приросту стал Китай, который нарастил золотовалютные активы на 263,3 миллиарда долларов. На втором месте расположилась Швейцария с ростом резервов на 131,9 миллиарда долларов, а тройку лидеров замыкает Индия с 118,1 миллиарда долларов. Резервы Германии за год увеличились на 67,2 миллиарда долларов, Франции - на 66,1 миллиарда, а России - на 64,7 миллиарда долларов. В десятку также вошли Сингапур (рост на 52,4 миллиарда долларов), Польша (на 38,8 миллиарда), а также Бразилия (на 31,7 миллиарда). Еще у двадцати регуляторов, включая ЦБ Турции, Японии и Мексики, активы выросли на сумму от 10 до 30 миллиардов долларов, а у остальных семидесяти рост составил до 10 миллиардов долларов. В то же время каждый десятый финансовый регулятор зафиксировал снижение своих резервов. Сильнее всего они уменьшились у Бангладеш (на 2 миллиарда долларов), Доминиканы (на 1,4 миллиарда) и Украины (на 820 миллионов долларов). Также международные активы сократились у Парагвая, Эстонии, Кувейта, Грузии, Армении, Уганды и Багамских островов. По объему международных резервов сохранил за собой многолетнее мировое лидерство Китай - на конец сентября его активы составили 3,57 триллиона долларов. Второе место удерживала Япония с 1,25 триллиона. Тройку лидеров замыкала Швейцария с активами в 950 миллиардов долларов. Четвертое место занимала Индия, которая накопила активов на 706 миллиардов, а пятое - Россия с 634 миллиардами долларов. Исследование проведено РИА Новости на основе информации национальных центральных банков ста экономик мира, которые на конец декабря раскрыли данные за сентябрь.
https://1prime.ru/20241226/tsb-853885335.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75791/74/757917498_0:0:800:600_1920x0_80_0_0_4dcf6ef304a68dc7b9bbebd56fd07aed.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, международные резервы, банк россии
РОССИЯ, международные резервы, Банк России
09:25 02.01.2025
 
Россия вошла в топ-10 по приросту международных резервов

Россия в 2024 году вошла в десятку стран по приросту международных резервов

деньги
деньги
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 2 янв - ПРАЙМ. Россия в 2024 году стала седьмой в мире по приросту золотовалютных резервов, а тройку лидеров возглавили Китай, Швейцария и Индия, следует из анализа РИА Новости данных национальных центробанков.
Международные активы мировых центробанков по итогам сентября составили 14,3 триллиона долларов против 12,9 триллиона годом ранее. Абсолютным лидером по их приросту стал Китай, который нарастил золотовалютные активы на 263,3 миллиарда долларов. На втором месте расположилась Швейцария с ростом резервов на 131,9 миллиарда долларов, а тройку лидеров замыкает Индия с 118,1 миллиарда долларов.
Резервы Германии за год увеличились на 67,2 миллиарда долларов, Франции - на 66,1 миллиарда, а России - на 64,7 миллиарда долларов. В десятку также вошли Сингапур (рост на 52,4 миллиарда долларов), Польша (на 38,8 миллиарда), а также Бразилия (на 31,7 миллиарда).
Здание Центрального банка РФ в Москве - ПРАЙМ, 1920, 26.12.2024
ЦБ: международные резервы России уменьшились с 13 декабря
26 декабря 2024, 16:04
Еще у двадцати регуляторов, включая ЦБ Турции, Японии и Мексики, активы выросли на сумму от 10 до 30 миллиардов долларов, а у остальных семидесяти рост составил до 10 миллиардов долларов.
В то же время каждый десятый финансовый регулятор зафиксировал снижение своих резервов. Сильнее всего они уменьшились у Бангладеш (на 2 миллиарда долларов), Доминиканы (на 1,4 миллиарда) и Украины (на 820 миллионов долларов). Также международные активы сократились у Парагвая, Эстонии, Кувейта, Грузии, Армении, Уганды и Багамских островов.
По объему международных резервов сохранил за собой многолетнее мировое лидерство Китай - на конец сентября его активы составили 3,57 триллиона долларов. Второе место удерживала Япония с 1,25 триллиона. Тройку лидеров замыкала Швейцария с активами в 950 миллиардов долларов. Четвертое место занимала Индия, которая накопила активов на 706 миллиардов, а пятое - Россия с 634 миллиардами долларов.
Исследование проведено РИА Новости на основе информации национальных центральных банков ста экономик мира, которые на конец декабря раскрыли данные за сентябрь.
 
РОССИЯмеждународные резервыБанк России
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала