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Россия вошла в топ-10 по приросту международных резервов
Россия вошла в топ-10 по приросту международных резервов - 02.01.2025, ПРАЙМ
Россия вошла в топ-10 по приросту международных резервов
Россия в 2024 году стала седьмой в мире по приросту золотовалютных резервов, а тройку лидеров возглавили Китай, Швейцария и Индия, следует из анализа РИА... | 02.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-02T09:25+0300
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россия
международные резервы
банк россии
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МОСКВА, 2 янв - ПРАЙМ. Россия в 2024 году стала седьмой в мире по приросту золотовалютных резервов, а тройку лидеров возглавили Китай, Швейцария и Индия, следует из анализа РИА Новости данных национальных центробанков. Международные активы мировых центробанков по итогам сентября составили 14,3 триллиона долларов против 12,9 триллиона годом ранее. Абсолютным лидером по их приросту стал Китай, который нарастил золотовалютные активы на 263,3 миллиарда долларов. На втором месте расположилась Швейцария с ростом резервов на 131,9 миллиарда долларов, а тройку лидеров замыкает Индия с 118,1 миллиарда долларов. Резервы Германии за год увеличились на 67,2 миллиарда долларов, Франции - на 66,1 миллиарда, а России - на 64,7 миллиарда долларов. В десятку также вошли Сингапур (рост на 52,4 миллиарда долларов), Польша (на 38,8 миллиарда), а также Бразилия (на 31,7 миллиарда). Еще у двадцати регуляторов, включая ЦБ Турции, Японии и Мексики, активы выросли на сумму от 10 до 30 миллиардов долларов, а у остальных семидесяти рост составил до 10 миллиардов долларов. В то же время каждый десятый финансовый регулятор зафиксировал снижение своих резервов. Сильнее всего они уменьшились у Бангладеш (на 2 миллиарда долларов), Доминиканы (на 1,4 миллиарда) и Украины (на 820 миллионов долларов). Также международные активы сократились у Парагвая, Эстонии, Кувейта, Грузии, Армении, Уганды и Багамских островов. По объему международных резервов сохранил за собой многолетнее мировое лидерство Китай - на конец сентября его активы составили 3,57 триллиона долларов. Второе место удерживала Япония с 1,25 триллиона. Тройку лидеров замыкала Швейцария с активами в 950 миллиардов долларов. Четвертое место занимала Индия, которая накопила активов на 706 миллиардов, а пятое - Россия с 634 миллиардами долларов. Исследование проведено РИА Новости на основе информации национальных центральных банков ста экономик мира, которые на конец декабря раскрыли данные за сентябрь.
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россия, международные резервы, банк россии
РОССИЯ, международные резервы, Банк России
Россия вошла в топ-10 по приросту международных резервов
Россия в 2024 году вошла в десятку стран по приросту международных резервов
МОСКВА, 2 янв - ПРАЙМ. Россия в 2024 году стала седьмой в мире по приросту золотовалютных резервов, а тройку лидеров возглавили Китай, Швейцария и Индия, следует из анализа РИА Новости данных национальных центробанков.
Международные активы мировых центробанков по итогам сентября составили 14,3 триллиона долларов против 12,9 триллиона годом ранее. Абсолютным лидером по их приросту стал Китай, который нарастил золотовалютные активы на 263,3 миллиарда долларов. На втором месте расположилась Швейцария с ростом резервов на 131,9 миллиарда долларов, а тройку лидеров замыкает Индия с 118,1 миллиарда долларов.
Резервы Германии за год увеличились на 67,2 миллиарда долларов, Франции - на 66,1 миллиарда, а России - на 64,7 миллиарда долларов. В десятку также вошли Сингапур (рост на 52,4 миллиарда долларов), Польша (на 38,8 миллиарда), а также Бразилия (на 31,7 миллиарда).
ЦБ: международные резервы России уменьшились с 13 декабря
Еще у двадцати регуляторов, включая ЦБ Турции, Японии и Мексики, активы выросли на сумму от 10 до 30 миллиардов долларов, а у остальных семидесяти рост составил до 10 миллиардов долларов.
В то же время каждый десятый финансовый регулятор зафиксировал снижение своих резервов. Сильнее всего они уменьшились у Бангладеш (на 2 миллиарда долларов), Доминиканы (на 1,4 миллиарда) и Украины (на 820 миллионов долларов). Также международные активы сократились у Парагвая, Эстонии, Кувейта, Грузии, Армении, Уганды и Багамских островов.
По объему международных резервов сохранил за собой многолетнее мировое лидерство Китай - на конец сентября его активы составили 3,57 триллиона долларов. Второе место удерживала Япония с 1,25 триллиона. Тройку лидеров замыкала Швейцария с активами в 950 миллиардов долларов. Четвертое место занимала Индия, которая накопила активов на 706 миллиардов, а пятое - Россия с 634 миллиардами долларов.
Исследование проведено РИА Новости на основе информации национальных центральных банков ста экономик мира, которые на конец декабря раскрыли данные за сентябрь.