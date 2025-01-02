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В России рассказали, как меняется внешнеэкономическая деятельность страны

В России рассказали, как меняется внешнеэкономическая деятельность страны - 02.01.2025, ПРАЙМ

В России рассказали, как меняется внешнеэкономическая деятельность страны

Внешнеэкономическая деятельность России меняется, страна постепенно уходит от нефтегазовой однородности, заявил РИА Новости вице-президент Ассоциации... | 02.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-02T13:39+0300

2025-01-02T13:39+0300

2025-01-02T13:39+0300

экономика

россия

нефтегазовые доходы

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МОСКВА, 2 янв - ПРАЙМ. Внешнеэкономическая деятельность России меняется, страна постепенно уходит от нефтегазовой однородности, заявил РИА Новости вице-президент Ассоциации экспортеров и импортеров (АЭИ) Артур Леер. "Слишком долгое время главным, что могла предложить РФ на экспорт, было ее сырье и минералы. Но ситуация меняется. По мере комплексного развития экономики страны диверсифицируется и ее внешнеэкономическая деятельность. В сфере ВЭД Россия уходит от нефтегазовой однородности", - сказал он. По его словам, нефть и газ уже начинает теснить продукция отечественного агропромышленного комплекса, экспорт которой вырвался на третье место. "Полностью обеспечив собственную продовольственную безопасность, Россия поставляет сейчас в другие страны не только пшеницу, ячмень, масличные культуры, но и птицу, говядину, свинину, кондитерские изделия, молоко, соки", - подчеркнул собеседник агентства. Несырьевой экспорт, считает Леер, - тренд, который с каждым годом будет лишь набирать обороты. "Кроме сельхозпродукции, это и медицинские изделия, и косметика, и самые разные товары легкой промышленности, начиная от одежды и заканчивая игрушками", - заключил вице-президент АЭИ. Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru 6 января в 12.00 мск.

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россия, нефтегазовые доходы