https://1prime.ru/20250102/rubl-853933381.html

"Исторический момент". 2025 год подготовил новые испытания для рубля

"Исторический момент". 2025 год подготовил новые испытания для рубля - 02.01.2025, ПРАЙМ

"Исторический момент". 2025 год подготовил новые испытания для рубля

На курсовой расклад рубля против доллара влияет много факторов, которые проявляются в сложной мозаике национальной экономики. Общая картина – это, в том числе,... | 02.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-02T04:04+0300

2025-01-02T04:04+0300

2025-01-02T04:04+0300

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МОСКВА, 2 янв – ПРАЙМ, Олег Обухов. На курсовой расклад рубля против доллара влияет много факторов, которые проявляются в сложной мозаике национальной экономики. Общая картина – это, в том числе, динамика цен на нефть, баланс импорта и экспорта, а также поддержка монетарных властей. Усиливают давление на курс рубля санкции, в том числе против российских банков. На чаше весов также стимулирование внутреннего производства, которое ослабляет валютный спрос, одновременно поддерживая национальную валюту. Удачная комбинация этих и других слагаемых успеха поможет рублю обрести весомую уверенность, чтобы отыграть потери 2024 года.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеРубль, как и любая другая валюта, постоянно находится под влиянием множества внешних и внутренних факторов. Одно из центральных мест занимает геополитическая обстановка в мире, которая определяет потребность в одних товарах и уменьшает спрос на другие. В курсе рубля по отношению к другим валютам заложена определенная степень зависимости внутренней экономики от внешних рынков. Например, несмотря на то, что доля нефтегазовых доходов России в бюджете снижается с каждым годом, значительные изменения нефтяных котировок по-прежнему влияют на курс национальной валюты, так как черное золото – одна из основных экспортных позиций России.Снижение цен на нефть, как правило, приводит к сокращению валютных доходов и, как следствие, к ослаблению рубля."В 2025 году этот процесс продолжится. Курс доллара может достичь уровня 110-130 рублей за доллар. В случае негативного сценария курс может быть и в диапазоне 120-130 рублей этой зимой-весной. Не исключаю вовсе пиковых исторических значений. Почему? Потому что, во-первых, снизятся нефтегазовые доходы (из-за снижения цен на нефть, – ред.) и сократится профицит торгового баланса. Во-вторых, изменится структура валютных расчетов в пользу национальных валют", - рассуждает основатель инвестиционной компании SharesPro Денис Астафьев.Он напомнил, что ожидается увеличение спроса на валюту со стороны населения и бизнеса, а эффект от высокой инфляции 2024 года будет иметь продолженный характер. И, наконец, растут дефицит бюджета и государственные расходы.В целом за последние 10 лет среднегодовой темп обесценения рубля к доллару составил примерно 16,7 процента. Общая тенденция указывает на постепенное ослабление рубля по отношению к доллару США.Динамика курса доллара к рублю обусловлена также изменением структуры внешнеторгового баланса России и адаптацией экономики к новым условиям. Влияние оказывает и перестройка логистических цепочек, и географическая диверсификация экспорта энергоносителей, отмечает старший преподаватель кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Кава Ходжа."В перспективе 2025 года курсообразование будет зависеть от эффективности перенастройки внешнеэкономических связей России и от развития новых платежных механизмов. Дополнительную волатильность, безусловно, создает усиливающееся санкционное давление, в том числе на банковский сектор. Однако российская финансовая система демонстрирует способность адаптироваться к ограничениям, развивая альтернативные каналы международных расчетов", – полагает эксперт.Сильные колебания курса возможны на фоне геополитических рисков или резких изменений конъюнктуры мировых рынков. Однако значительные золотовалютные резервы и инструменты валютного контроля позволяют ограничивать масштаб курсовых колебаний. Укрепление рубля возможно при увеличении несырьевого экспорта и стабилизации импортных потоковОдной из мер поддержки курса рубля к доллару в условиях западных санкций является обязательная продажа валютной выручки для экспортеров. Это может позитивно отразиться на движении капитала, уверен финансист Лазарь Бадалов."Потоки поступления экспортной выручки и платежей по импорту часто не совпадают, что приводит к колебаниям курса. В конце года традиционно рос спрос на импорт, а поступления от экспорта наоборот сокращались. Сбалансированные потоки капитала оказывают поддержку рублю. В ближайшей перспективе курс должен стабилизироваться, благодаря разрешению вопроса с репатриацией валютной выручки, а насыщение внутреннего рынка импортом приведет к сокращению спроса на него. В случае экстремальных отклонений курса Банк России и Минфин будут готовы пойти на валютные интервенции, отказ от бюджетного правила и увеличение размера обязательной продажи валютной выручки", – поясняет экономист.Поддержание стабильности курса рубля – задача многогранная и требует всестороннего подхода и продуманных решений. Одно из них – борьба с инфляцией, которой сейчас озабочен Банк России, пытаясь удержать ее в приемлемых рамках. В ЦБ убеждены, что жесткий контроль над инфляционными процессами позволяет не только стабилизировать покупательную способность национальной валюты, но и укрепить ее позиции на мировом рынке. Однако не все российские банки разделяют до конца такую точку зрения. По мнению банкиров, регулятор, агрессивно повышая (до максимальных уровней) ключевую ставку, мягко говоря, не совсем прав. В частности, генеральный директор банка ВТБ Андрей Костин считает, что в нынешних реалиях такой подход не приводит к желаемым результатам. "В условиях высоких военных расходов и санкций такой инструмент, как ключевая процентная ставка, может быть не в полной мере эффективен для сдерживания инфляции", – подчеркнул финансист в декабрьском интервью Reuters.Многие экономисты сходятся во мнении, что, борясь с инфляцией и перегревом экономики, Центральному банку России необходимо вооружиться более широким арсеналом инструментов вкупе с повышением ключевой ставки. Иначе все старания государства, направленные на стимулирование экономического роста, развитие внутреннего производства, инновационных технологий, повышение экспортного потенциала страны могут сойти на нет. Ведь высокая ставка замедляет не только инфляцию, но и рост национальной экономики, делает кредиты для бизнеса, порою, неподъёмными. А значит, о развитии в перспективе говорить уже не приходится.Сегодня многое зависит от баланса между внутренней денежно-кредитной политикой и внешними экономическими условиями, который во многом формирует курс национальной валюты. Не исключено, что как раз сейчас формируется новый фундамент для укрепления рубля в долгосрочной перспективе. Только устойчивая и самодостаточная экономическая система страны способна в долгосрочной перспективе создать условия для уверенного позиционирования рубля на глобальном рынке.

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Олег Обухов https://cdnn.1prime.ru/img/76875/44/768754478_269:0:1232:963_100x100_80_0_0_964fa9a44ce7e92f3c5e0af40f95454d.jpg

андрей костин, кава ходжа, лазарь бадалов, минфин, реальный эффективный курс рубля, курс доллара к рублю цб рф, курс доллара к рублю в реальном времени