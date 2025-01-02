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На Западе сделали тяжелое признание о войне НАТО с Россией
На Западе сделали тяжелое признание о войне НАТО с Россией - 02.01.2025, ПРАЙМ
На Западе сделали тяжелое признание о войне НАТО с Россией
В случае военного столкновения с Россией и Китаем Североатлантический альянс окажется демилитаризован за десятилетие. Такое предположение в социальной сети X... | 02.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-02T10:51+0300
2025-01-02T10:51+0300
2025-01-02T10:51+0300
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МОСКВА, 2 янв — ПРАЙМ. В случае военного столкновения с Россией и Китаем Североатлантический альянс окажется демилитаризован за десятилетие. Такое предположение в социальной сети X написал американский военный эксперт Уилл Шрайвер."В обычном конфликте против Китая и России, НАТО исчерпает весь свой боезапас ракет всех типов, потеряет десятки крупных военных кораблей и сотни лучших самолетов — и все это менее чем за месяц", — следует из поста аналитика.НАТО — военно-политический альянс, созданный в 1949 году подписанием Североатлантического договора. Ключевым пунктом документа является 5 статья, согласно которой нападение на одного члена альянса считается нападением на всех. На данный момент статья 5 ни разу не применялась.Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, НАТО создали как "машину для конфронтации", предназначенную для сдерживания России (СССР). Он подчеркивал, что в отношениях России и Запада был период "романтизма", когда была надежда на то, что все будет взаимовыгодно и взаимоуважительно, но "так не бывает".
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россия, нато, китай
На Западе сделали тяжелое признание о войне НАТО с Россией
Аналитик Шрайвер: НАТО будет демилитаризована на 10 лет в случае войны с РФ
МОСКВА, 2 янв — ПРАЙМ.
В случае военного столкновения с Россией и Китаем Североатлантический альянс окажется демилитаризован за десятилетие. Такое предположение в социальной сети X
написал американский военный эксперт Уилл Шрайвер.
"В обычном конфликте против Китая и России, НАТО исчерпает весь свой боезапас ракет всех типов, потеряет десятки крупных военных кораблей и сотни лучших самолетов — и все это менее чем за месяц", — следует из поста аналитика.
НАТО — военно-политический альянс, созданный в 1949 году подписанием Североатлантического договора. Ключевым пунктом документа является 5 статья, согласно которой нападение на одного члена альянса считается нападением на всех. На данный момент статья 5 ни разу не применялась.
Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, НАТО создали как "машину для конфронтации", предназначенную для сдерживания России (СССР). Он подчеркивал, что в отношениях России и Запада был период "романтизма", когда была надежда на то, что все будет взаимовыгодно и взаимоуважительно, но "так не бывает".
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