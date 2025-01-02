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В Финляндии начали проверку задержанного танкера Eagle S - 02.01.2025, ПРАЙМ
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В Финляндии начали проверку задержанного танкера Eagle S
В Финляндии начали проверку задержанного танкера Eagle S - 02.01.2025, ПРАЙМ
В Финляндии начали проверку задержанного танкера Eagle S
Финское управление транспорта и связи Traficom сообщило о начале государственной портовой проверки танкера Eagle S, задержанного в Финляндии, на соответствие... | 02.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-02T13:57+0300
2025-01-02T13:57+0300
финляндия
танкер
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МОСКВА, 2 янв - ПРАЙМ. Финское управление транспорта и связи Traficom сообщило о начале государственной портовой проверки танкера Eagle S, задержанного в Финляндии, на соответствие судна международным требованиям. Финская полиция задержала танкер Eagle S в связи с подозрениями в причастности судна к отключению подводного электрокабеля EstLink 2, соединяющего Финляндию и Эстонию. "Финское управление транспорта и связи Traficom 2 января 2025 года начинает государственную портовую проверку судна Eagle S. В ходе государственной портовой проверки будет установлено, отвечает ли судно требованиям соответствующих международных конвенций", - говорится в сообщении. По словам управления, проверка проводится, чтобы выяснить, имеет ли танкер действующие сертификаты и другие документы, требуемые от судна на основании конвенций, и устранены ли недостатки предыдущей государственной портовой проверки. Если по результатам проверки будет установлено, что судно не соответствует каким-либо требованиям, управление может потребовать устранить обнаруженные недостатки. В случае, если выявленные проблемы достаточно серьезны, эксплуатация судна может быть приостановлена до их устранения, уточняется в сообщении. Линия электропередачи EstLink 2 между Финляндией и Эстонией отключилась 25 декабря, сообщала финская электросетевая компания Fingrid. Полиция Финляндии подозревает, что судно Eagle S под флагом Островов Кука якорем повредило кабель EstLink 2. Финская таможня бездоказательно утверждает, что судно Eagle S якобы причастно к перевозке российских энергоресурсов. Правоохранители расследуют дело как причинение вреда при отягчающих обстоятельствах. Руководством уголовного расследования занимается Центральная криминальная полиция Финляндии. Между Эстонией и Финляндией проложены два электрических соединения. Электрокабель EstLink 1 мощностью 350 МВт был запущен в 2006 году, а EstLink 2 мощностью 650 МВт - в 2014 году. Последний состоит из преобразовательных станций в Эстонии и Финляндии и более 170 километров линий постоянного тока, из которых около 145 километров проложены под водой.
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финляндия, танкер
ФИНЛЯНДИЯ, танкер
13:57 02.01.2025
 
В Финляндии начали проверку задержанного танкера Eagle S

Финское управление транспорта и связи начало портовую проверку танкера Eagle S

© CC BY 2.0 / michael davis-burchatФлаг Финляндии, Хельсинки
Флаг Финляндии, Хельсинки - ПРАЙМ, 1920, 02.01.2025
© CC BY 2.0 / michael davis-burchat
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МОСКВА, 2 янв - ПРАЙМ. Финское управление транспорта и связи Traficom сообщило о начале государственной портовой проверки танкера Eagle S, задержанного в Финляндии, на соответствие судна международным требованиям.
Финская полиция задержала танкер Eagle S в связи с подозрениями в причастности судна к отключению подводного электрокабеля EstLink 2, соединяющего Финляндию и Эстонию.
"Финское управление транспорта и связи Traficom 2 января 2025 года начинает государственную портовую проверку судна Eagle S. В ходе государственной портовой проверки будет установлено, отвечает ли судно требованиям соответствующих международных конвенций", - говорится в сообщении.
По словам управления, проверка проводится, чтобы выяснить, имеет ли танкер действующие сертификаты и другие документы, требуемые от судна на основании конвенций, и устранены ли недостатки предыдущей государственной портовой проверки.
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Если по результатам проверки будет установлено, что судно не соответствует каким-либо требованиям, управление может потребовать устранить обнаруженные недостатки. В случае, если выявленные проблемы достаточно серьезны, эксплуатация судна может быть приостановлена до их устранения, уточняется в сообщении.
Линия электропередачи EstLink 2 между Финляндией и Эстонией отключилась 25 декабря, сообщала финская электросетевая компания Fingrid. Полиция Финляндии подозревает, что судно Eagle S под флагом Островов Кука якорем повредило кабель EstLink 2. Финская таможня бездоказательно утверждает, что судно Eagle S якобы причастно к перевозке российских энергоресурсов.
Правоохранители расследуют дело как причинение вреда при отягчающих обстоятельствах. Руководством уголовного расследования занимается Центральная криминальная полиция Финляндии.
Между Эстонией и Финляндией проложены два электрических соединения. Электрокабель EstLink 1 мощностью 350 МВт был запущен в 2006 году, а EstLink 2 мощностью 650 МВт - в 2014 году. Последний состоит из преобразовательных станций в Эстонии и Финляндии и более 170 километров линий постоянного тока, из которых около 145 километров проложены под водой.
 
ФИНЛЯНДИЯтанкер
 
 
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