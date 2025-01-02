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Число жертв теракта в Новом Орлеане выросло до 15
Число жертв теракта в Новом Орлеане выросло до 15 - 02.01.2025, ПРАЙМ
Число жертв теракта в Новом Орлеане выросло до 15
В результате происшествия в Новом Орлеане погибло 15 человек. Об этом агентству РИА Новости рассказали в ФБР. | 02.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-02T08:42+0300
2025-01-02T08:42+0300
2025-01-02T08:42+0300
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ВАШИНГТОН, 2 янв - ПРАЙМ. В результате происшествия в Новом Орлеане погибло 15 человек. Об этом агентству РИА Новости рассказали в ФБР.Ранее поступила информация, что утром первого января в американском Новом Орлеане транспортное средство наехало на толпу. Подозреваемый открыл огонь по полицейским, тем самым убив двух человек. Он погиб от ответного огня. До этого в Федеральном бюро расследований сообщали, что подозреваемым в террористическом акте является 42-летний гражданин США из Техаса Шамсуд Дин Джаббар. В автомобиле, в котором он врезался в толпу, обнаружили символику запрещенной в США и России террористической организации ИГ.
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сша, теракт
Происшествия, США, теракт
Число жертв теракта в Новом Орлеане выросло до 15
ФБР: число жертв теракта в Новом Орлеане выросло до 15
ВАШИНГТОН, 2 янв - ПРАЙМ. В результате происшествия в Новом Орлеане погибло 15 человек. Об этом агентству РИА Новости рассказали в ФБР.
Ранее поступила информация, что утром первого января в американском Новом Орлеане транспортное средство наехало на толпу. Подозреваемый открыл огонь по полицейским, тем самым убив двух человек. Он погиб от ответного огня.
До этого в Федеральном бюро расследований сообщали, что подозреваемым в террористическом акте является 42-летний гражданин США из Техаса Шамсуд Дин Джаббар. В автомобиле, в котором он врезался в толпу, обнаружили символику запрещенной в США и России террористической организации ИГ.
ФБР сообщило новые данные о подозреваемом в теракте в Новом Орлеане