https://1prime.ru/20250102/terakt-854001559.html

Раскрыты новые подробности об исполнителях теракта в "Крокусе"

Раскрыты новые подробности об исполнителях теракта в "Крокусе" - 02.01.2025, ПРАЙМ

Раскрыты новые подробности об исполнителях теракта в "Крокусе"

Генеральная прокуратура Стамбула требует назначить 7,5—15 лет тюремного заключения для пяти обвиняемых в связях с исполнителями теракта в подмосковном "Крокус... | 02.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-02T13:50+0300

2025-01-02T13:50+0300

2025-01-02T13:51+0300

россия

крокус сити холл

теракт

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СТАМБУЛ, 2 янв - ПРАЙМ. Генеральная прокуратура Стамбула требует назначить 7,5—15 лет тюремного заключения для пяти обвиняемых в связях с исполнителями теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле". Об этом пишет государственное агентство Anadolu, добавляя, что вышеуказанным лицам вменяются указания о подготовке теракта.Подозреваемыми являются Хофизджон Усмонов, Мутеулло Усоев, Рахматулло Саликов, Мухаммадрахим Файзов и Хамза Мухаммед. Их обвиняют в принадлежности к организации "Исламское государство"*.Сообщается, что эти лица поддерживали контакт с исполнителями нападения Шамсидином Фаридуни и Сайдакрами Раджабализода. По данным обвинительного заключения, Усмонов жил с Фаридуни в "безопасной" квартире в районе Авджылар в Стамбуле, а также они скрывались в квартире в Эсенъюрте.Усмонов, Саликов и Асоев были задержаны 24 марта 2024 года, когда пытались уехать в Иран на автобусе. Файзов с семьей был задержан 28 марта, когда уже находился в автобусе, направлявшемся к границе с Ираном. Информация указывает, что Файзов прибыл в Турцию 5 января 2024 года вместе с Раджабализода.В переписке Асоевa с одним из исполнителей теракта содержалось предложение заложить бомбу в торговом центре Vegas. За это им обещали выплату в размере 800 тысяч рублей — 100 тысяч авансом и 700 тысяч после выполнения "задачи". Один из исполнителей выразил опасения о том, что его могут поймать, на что ему ответили, что после установки бомбы его заберет человек и отвезет к границе с Белоруссией, где ему предоставят новые паспорта и жилье.Также один из задержанных сообщил, что прибыл из Турции 4 марта, и ему предлагали полмиллиона рублей за убийство. Фаридун Шамсиддин публиковал в Instagram** фотографии из Стамбула; 23 февраля он сделал восемь постов, практически все с геолокацией "Аксарай, Стамбул". Среди публикаций были и его фото, а также изображения, снятые, предположительно, в мечети Фатих.Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел 22 марта и унес жизни 145 человек, когда нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по зрителям и подожгли зал.* Террористическая группировка, запрещенная в России** Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram и Threads) запрещена в России как экстремистская

https://1prime.ru/20250102/terakt-853997373.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, крокус сити холл, теракт