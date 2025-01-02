Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Раскрыты новые подробности об исполнителях теракта в "Крокусе" - 02.01.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250102/terakt-854001559.html
Раскрыты новые подробности об исполнителях теракта в "Крокусе"
Раскрыты новые подробности об исполнителях теракта в "Крокусе" - 02.01.2025, ПРАЙМ
Раскрыты новые подробности об исполнителях теракта в "Крокусе"
Генеральная прокуратура Стамбула требует назначить 7,5—15 лет тюремного заключения для пяти обвиняемых в связях с исполнителями теракта в подмосковном "Крокус... | 02.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-02T13:50+0300
2025-01-02T13:51+0300
россия
крокус сити холл
теракт
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/1b/846741138_0:76:3071:1803_1920x0_80_0_0_ee69c778f647e3516a9e5e973e739315.jpg
СТАМБУЛ, 2 янв - ПРАЙМ. Генеральная прокуратура Стамбула требует назначить 7,5—15 лет тюремного заключения для пяти обвиняемых в связях с исполнителями теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле". Об этом пишет государственное агентство Anadolu, добавляя, что вышеуказанным лицам вменяются указания о подготовке теракта.Подозреваемыми являются Хофизджон Усмонов, Мутеулло Усоев, Рахматулло Саликов, Мухаммадрахим Файзов и Хамза Мухаммед. Их обвиняют в принадлежности к организации "Исламское государство"*.Сообщается, что эти лица поддерживали контакт с исполнителями нападения Шамсидином Фаридуни и Сайдакрами Раджабализода. По данным обвинительного заключения, Усмонов жил с Фаридуни в "безопасной" квартире в районе Авджылар в Стамбуле, а также они скрывались в квартире в Эсенъюрте.Усмонов, Саликов и Асоев были задержаны 24 марта 2024 года, когда пытались уехать в Иран на автобусе. Файзов с семьей был задержан 28 марта, когда уже находился в автобусе, направлявшемся к границе с Ираном. Информация указывает, что Файзов прибыл в Турцию 5 января 2024 года вместе с Раджабализода.В переписке Асоевa с одним из исполнителей теракта содержалось предложение заложить бомбу в торговом центре Vegas. За это им обещали выплату в размере 800 тысяч рублей — 100 тысяч авансом и 700 тысяч после выполнения "задачи". Один из исполнителей выразил опасения о том, что его могут поймать, на что ему ответили, что после установки бомбы его заберет человек и отвезет к границе с Белоруссией, где ему предоставят новые паспорта и жилье.Также один из задержанных сообщил, что прибыл из Турции 4 марта, и ему предлагали полмиллиона рублей за убийство. Фаридун Шамсиддин публиковал в Instagram** фотографии из Стамбула; 23 февраля он сделал восемь постов, практически все с геолокацией "Аксарай, Стамбул". Среди публикаций были и его фото, а также изображения, снятые, предположительно, в мечети Фатих.Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел 22 марта и унес жизни 145 человек, когда нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по зрителям и подожгли зал.* Террористическая группировка, запрещенная в России** Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram и Threads) запрещена в России как экстремистская
https://1prime.ru/20250102/terakt-853997373.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/1b/846741138_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_09f2c2de145b69763352df8b308beab9.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, крокус сити холл, теракт
РОССИЯ, Крокус сити холл, теракт
13:50 02.01.2025 (обновлено: 13:51 02.01.2025)
 
Раскрыты новые подробности об исполнителях теракта в "Крокусе"

Anadolu: связанным с исполнителями теракта в "Крокусе" грозит 15 лет тюрьмы

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкКрокус Сити Холл
Крокус Сити Холл - ПРАЙМ, 1920, 02.01.2025
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
СТАМБУЛ, 2 янв - ПРАЙМ. Генеральная прокуратура Стамбула требует назначить 7,5—15 лет тюремного заключения для пяти обвиняемых в связях с исполнителями теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле". Об этом пишет государственное агентство Anadolu, добавляя, что вышеуказанным лицам вменяются указания о подготовке теракта.
Подозреваемыми являются Хофизджон Усмонов, Мутеулло Усоев, Рахматулло Саликов, Мухаммадрахим Файзов и Хамза Мухаммед. Их обвиняют в принадлежности к организации "Исламское государство"*.
Сообщается, что эти лица поддерживали контакт с исполнителями нападения Шамсидином Фаридуни и Сайдакрами Раджабализода. По данным обвинительного заключения, Усмонов жил с Фаридуни в "безопасной" квартире в районе Авджылар в Стамбуле, а также они скрывались в квартире в Эсенъюрте.
Усмонов, Саликов и Асоев были задержаны 24 марта 2024 года, когда пытались уехать в Иран на автобусе. Файзов с семьей был задержан 28 марта, когда уже находился в автобусе, направлявшемся к границе с Ираном. Информация указывает, что Файзов прибыл в Турцию 5 января 2024 года вместе с Раджабализода.
Жетон и табельный пистолет сотрудника ФБР - ПРАЙМ, 1920, 02.01.2025
Число жертв теракта в Новом Орлеане выросло до 15
08:42
В переписке Асоевa с одним из исполнителей теракта содержалось предложение заложить бомбу в торговом центре Vegas. За это им обещали выплату в размере 800 тысяч рублей — 100 тысяч авансом и 700 тысяч после выполнения "задачи". Один из исполнителей выразил опасения о том, что его могут поймать, на что ему ответили, что после установки бомбы его заберет человек и отвезет к границе с Белоруссией, где ему предоставят новые паспорта и жилье.
Также один из задержанных сообщил, что прибыл из Турции 4 марта, и ему предлагали полмиллиона рублей за убийство. Фаридун Шамсиддин публиковал в Instagram** фотографии из Стамбула; 23 февраля он сделал восемь постов, практически все с геолокацией "Аксарай, Стамбул". Среди публикаций были и его фото, а также изображения, снятые, предположительно, в мечети Фатих.
Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел 22 марта и унес жизни 145 человек, когда нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по зрителям и подожгли зал.
* Террористическая группировка, запрещенная в России
** Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram и Threads) запрещена в России как экстремистская
 
РОССИЯКрокус сити холлтеракт
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала