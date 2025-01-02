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Tesla сокращает производство - 02.01.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Tesla сокращает производство
Tesla сокращает производство - 02.01.2025, ПРАЙМ
Tesla сокращает производство
Американский производитель электромобилей Tesla произвел за 2024 год 1,773 миллиона машин, что на 3,9% меньше показателя предыдущего года, поставил 1,789... | 02.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-02T18:02+0300
2025-01-02T18:02+0300
экономика
tesla
производство электромобилей
сокращение
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МОСКВА, 2 янв - ПРАЙМ. Американский производитель электромобилей Tesla произвел за 2024 год 1,773 миллиона машин, что на 3,9% меньше показателя предыдущего года, поставил 1,789 миллиона - на 1,1% меньше, следует из отчетности компании. В частности, Tesla за 2024 год произвела 1,679 миллиона машин Model 3 и Y, выпуск остальных моделей составил 94 105 машин. Поставки моделей Model 3 и Y в то же время составили в прошлом году 1,704 миллиона, остальных моделей - 85 133 машин. Производство электромобилей Tesla по итогам четвертого квартала 2024 года составило 459 445 единиц, что на 7,2% меньше в годовом выражении. В том числе было произведено 436 718 машин моделей Model 3 и Y и 22 727 - остальных. Поставки поднялись на 2,3%, до 495 570, из них 471 930 приходится на Model 3 и Y, на остальные модели - 23 640. Американская компания Tesla Motors, возглавляемая Илоном Маском, основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности Toyota и Daimler. В 2021 году штаб-квартира компании была переведена из Пало-Альто в Остин, штат Техас.
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tesla, производство электромобилей, сокращение
Экономика, Tesla, производство электромобилей, сокращение
18:02 02.01.2025
 
Tesla сокращает производство

Tesla сократила производство электромобилей в 2024 г на 3,9% - до 1,8 млн

© РИА Новости . SpaceX Flickr | Перейти в медиабанкКабриолет Tesla Roadster, выведенный на орбиту ракетой-носителем Falcon Heavy американской компании SpaceX
Кабриолет Tesla Roadster, выведенный на орбиту ракетой-носителем Falcon Heavy американской компании SpaceX - ПРАЙМ, 1920, 02.01.2025
© РИА Новости . SpaceX Flickr
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МОСКВА, 2 янв - ПРАЙМ. Американский производитель электромобилей Tesla произвел за 2024 год 1,773 миллиона машин, что на 3,9% меньше показателя предыдущего года, поставил 1,789 миллиона - на 1,1% меньше, следует из отчетности компании.
В частности, Tesla за 2024 год произвела 1,679 миллиона машин Model 3 и Y, выпуск остальных моделей составил 94 105 машин. Поставки моделей Model 3 и Y в то же время составили в прошлом году 1,704 миллиона, остальных моделей - 85 133 машин.
Производство электромобилей Tesla по итогам четвертого квартала 2024 года составило 459 445 единиц, что на 7,2% меньше в годовом выражении. В том числе было произведено 436 718 машин моделей Model 3 и Y и 22 727 - остальных. Поставки поднялись на 2,3%, до 495 570, из них 471 930 приходится на Model 3 и Y, на остальные модели - 23 640.
Автомобильный салон Moscow Tesla Club - ПРАЙМ, 1920, 20.12.2024
Tesla отзывает почти 700 тысяч машин
20 декабря 2024, 15:59
Американская компания Tesla Motors, возглавляемая Илоном Маском, основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности Toyota и Daimler. В 2021 году штаб-квартира компании была переведена из Пало-Альто в Остин, штат Техас.
 
ЭкономикаTeslaпроизводство электромобилейсокращение
 
 
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