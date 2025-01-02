https://1prime.ru/20250102/tesla-854005120.html

Tesla сокращает производство

Tesla сокращает производство - 02.01.2025, ПРАЙМ

Tesla сокращает производство

Американский производитель электромобилей Tesla произвел за 2024 год 1,773 миллиона машин, что на 3,9% меньше показателя предыдущего года, поставил 1,789... | 02.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-02T18:02+0300

2025-01-02T18:02+0300

2025-01-02T18:02+0300

экономика

tesla

производство электромобилей

сокращение

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МОСКВА, 2 янв - ПРАЙМ. Американский производитель электромобилей Tesla произвел за 2024 год 1,773 миллиона машин, что на 3,9% меньше показателя предыдущего года, поставил 1,789 миллиона - на 1,1% меньше, следует из отчетности компании. В частности, Tesla за 2024 год произвела 1,679 миллиона машин Model 3 и Y, выпуск остальных моделей составил 94 105 машин. Поставки моделей Model 3 и Y в то же время составили в прошлом году 1,704 миллиона, остальных моделей - 85 133 машин. Производство электромобилей Tesla по итогам четвертого квартала 2024 года составило 459 445 единиц, что на 7,2% меньше в годовом выражении. В том числе было произведено 436 718 машин моделей Model 3 и Y и 22 727 - остальных. Поставки поднялись на 2,3%, до 495 570, из них 471 930 приходится на Model 3 и Y, на остальные модели - 23 640. Американская компания Tesla Motors, возглавляемая Илоном Маском, основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности Toyota и Daimler. В 2021 году штаб-квартира компании была переведена из Пало-Альто в Остин, штат Техас.

https://1prime.ru/20241220/tesla-853749735.html

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tesla, производство электромобилей, сокращение