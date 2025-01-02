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Bloomberg предупредил о рисках снижения ключевой ставки в Турции

Bloomberg предупредил о рисках снижения ключевой ставки в Турции - 02.01.2025, ПРАЙМ

Bloomberg предупредил о рисках снижения ключевой ставки в Турции

Заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о намерении снижать ключевую ставку в 2025 году может вызвать риски для экономики страны, поскольку политика | 02.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-02T13:13+0300

2025-01-02T13:13+0300

2025-01-02T13:14+0300

экономика

турция

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АНКАРА, 2 янв – ПРАЙМ. Заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о намерении снижать ключевую ставку в 2025 году может вызвать риски для экономики страны, поскольку политика властей будет идти вразрез с инфляцией, пишет агентство Блумберг. Центральный банк Турции в конце декабря впервые почти за 2 года принял решение снизить ключевую ставку - до 47,5% с 50%. Предыдущее снижение было зафиксировано в феврале 2023 года. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на митинге в Бурсе, заявил, что процентная ставка в республике будет снижаться, эта тенденция продолжится в 2025 году. "Годовой рост потребительских цен замедлился до 45,2% в декабре с 47,1% месяцем ранее, согласно медианному прогнозу аналитиков, опрошенных Блумберг. Данные (официальные) должны быть опубликованы в пятницу. Центральный банк ранее повысил свой прогноз (по инфляции) на конец года до 44% с 38% в ноябре. В конце декабря центральный банк снизил ставку на 250 базисных пунктов больше, чем ожидалось, хотя и сохранил "ястребиную" позицию, ... предупредив, что в будущем он будет проявлять осторожность", - пишет Блумберг. "Президент Реджеп Тайип Эрдоган, который был необычно тих в отношении денежно-кредитной политики с тех пор, как допустил более ортодоксальный подход, заявил ранее, что ставки "определенно" будут снижены в 2025 году. Комментарии Эрдогана могут возродить риски того, что политика будет идти вразрез с инфляцией", - приводит агентство мнение экономиста Халука Бурумчекчи. Участники исследования, проведенного ЦБ Турции в декабре, повысили свои прогнозы относительно инфляции по итогам 2024 года до 45,28% с 44,81%. Согласно ожиданиям на 2025 год, максимальный показатель учетной ставки составит 35%, минимальный - 27,5%. Эрдоган ранее объявил об увеличении минимальной заработной платы (МРОТ) в стране на 30%, до 628 долларов, в то время как Конфедерация турецких профсоюзов призывала повысить ее до 840 долларов. Тридцатипроцентное повышение МРОТ было резко воспринято оппозиционными кругами в Турции, тема широко обсуждается в соцсети Х.

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