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СМИ: Турция может извлечь выгоду из угрозы энергобезопасности Европы - 02.01.2025, ПРАЙМ
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СМИ: Турция может извлечь выгоду из угрозы энергобезопасности Европы
СМИ: Турция может извлечь выгоду из угрозы энергобезопасности Европы - 02.01.2025, ПРАЙМ
СМИ: Турция может извлечь выгоду из угрозы энергобезопасности Европы
"Турецкий поток" остается важным источником, несмотря на попытки Европы снизить свою зависимость от российского газа, Анкара может увеличить доходы на ситуации... | 02.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-02T10:37+0300
2025-01-02T10:37+0300
энергетика
турция
европа
газ
энергобезопасность
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АНКАРА, 2 янв – ПРАЙМ. "Турецкий поток" остается важным источником, несмотря на попытки Европы снизить свою зависимость от российского газа, Анкара может увеличить доходы на ситуации с приостановкой транзита через Украину, пишет газета Yeni Şafak. "Газпром" в среду сообщил, что лишен технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину, с истечением соглашения с НАК "Нафтогаз Украины" с 8.00 мск 1 января подача российского газа не осуществляется. Украинские власти ранее неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитное соглашение. "Турецкий поток" позиционирует Турцию как центр транзита энергоносителей в энергетической сфере. С закрытием украинского маршрута роль Турции как энергетического коридора усилится. Хотя Европа пытается снизить свою зависимость от российского газа, газ через "Турецкий поток" останется важным источником энергии. Доходы Турции от продажи энергоносителей могут возрасти после заключения соглашения об увеличении транзита газа через "Турецкий поток", - пишет издание. Как отмечает газета, прекращение поставок российского газа через Украину поставило под угрозу энергетическую безопасность Европы. "Европа закупает СПГ в США, но он намного дороже российского газа, а его транспортировка сопряжена с большими логистическими трудностями. В этом процессе значение Турции как энергетического коридора будет еще раз подчеркнуто. TurkStream - единственный действующий газопровод для поставок природного газа из России в Европу. "Турецкий поток" стал важнейшим звеном в поставках энергоносителей, особенно в Центральную и Южную Европу. Такие страны, как Венгрия, Сербия и Болгария, смогут продолжать регулярные закупки газа через "Турецкий поток". Это послужит буфером от энергетического кризиса для этих стран", - отмечает газета. Заключенный в 2019 году договор о транзите российского газа в Европу по украинской территории истек 31 декабря. "Газпром" в прошлом году поставил по этому маршруту около 15 миллиардов кубометров, что составило 4,5% от общего потребления в ЕС. Украинские власти в течение всего 2024 года неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитный договор. Президент России Владимир Путин ранее сказал, что контракта на транзит газа через Украину больше не будет.
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турция, европа, газ, энергобезопасность
Энергетика, ТУРЦИЯ, ЕВРОПА, Газ, энергобезопасность
10:37 02.01.2025
 
СМИ: Турция может извлечь выгоду из угрозы энергобезопасности Европы

Yeni Şafak: Турция может увеличить доходы на угрозе энергобезопасности Европы

© РИА Новости | Перейти в медиабанкТурецкие лиры
Турецкие лиры - ПРАЙМ, 1920, 02.01.2025
© РИА Новости
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АНКАРА, 2 янв – ПРАЙМ. "Турецкий поток" остается важным источником, несмотря на попытки Европы снизить свою зависимость от российского газа, Анкара может увеличить доходы на ситуации с приостановкой транзита через Украину, пишет газета Yeni Şafak.
"Газпром" в среду сообщил, что лишен технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину, с истечением соглашения с НАК "Нафтогаз Украины" с 8.00 мск 1 января подача российского газа не осуществляется. Украинские власти ранее неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитное соглашение.
"Турецкий поток" позиционирует Турцию как центр транзита энергоносителей в энергетической сфере. С закрытием украинского маршрута роль Турции как энергетического коридора усилится. Хотя Европа пытается снизить свою зависимость от российского газа, газ через "Турецкий поток" останется важным источником энергии. Доходы Турции от продажи энергоносителей могут возрасти после заключения соглашения об увеличении транзита газа через "Турецкий поток", - пишет издание.
Газоизмерительная станция «Суджа» на российско-украинской границе - ПРАЙМ, 1920, 31.12.2024
Заявка на транзит газа из России через Украину опустилась до нуля
31 декабря 2024, 18:26
Как отмечает газета, прекращение поставок российского газа через Украину поставило под угрозу энергетическую безопасность Европы.
"Европа закупает СПГ в США, но он намного дороже российского газа, а его транспортировка сопряжена с большими логистическими трудностями. В этом процессе значение Турции как энергетического коридора будет еще раз подчеркнуто. TurkStream - единственный действующий газопровод для поставок природного газа из России в Европу. "Турецкий поток" стал важнейшим звеном в поставках энергоносителей, особенно в Центральную и Южную Европу. Такие страны, как Венгрия, Сербия и Болгария, смогут продолжать регулярные закупки газа через "Турецкий поток". Это послужит буфером от энергетического кризиса для этих стран", - отмечает газета.
Заключенный в 2019 году договор о транзите российского газа в Европу по украинской территории истек 31 декабря. "Газпром" в прошлом году поставил по этому маршруту около 15 миллиардов кубометров, что составило 4,5% от общего потребления в ЕС. Украинские власти в течение всего 2024 года неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитный договор. Президент России Владимир Путин ранее сказал, что контракта на транзит газа через Украину больше не будет.
 
ЭнергетикаТУРЦИЯЕВРОПАГазэнергобезопасность
 
 
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