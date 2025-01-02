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СМИ: Турция может извлечь выгоду из угрозы энергобезопасности Европы

СМИ: Турция может извлечь выгоду из угрозы энергобезопасности Европы - 02.01.2025, ПРАЙМ

СМИ: Турция может извлечь выгоду из угрозы энергобезопасности Европы

"Турецкий поток" остается важным источником, несмотря на попытки Европы снизить свою зависимость от российского газа, Анкара может увеличить доходы на ситуации... | 02.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-02T10:37+0300

2025-01-02T10:37+0300

2025-01-02T10:37+0300

энергетика

турция

европа

газ

энергобезопасность

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АНКАРА, 2 янв – ПРАЙМ. "Турецкий поток" остается важным источником, несмотря на попытки Европы снизить свою зависимость от российского газа, Анкара может увеличить доходы на ситуации с приостановкой транзита через Украину, пишет газета Yeni Şafak. "Газпром" в среду сообщил, что лишен технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину, с истечением соглашения с НАК "Нафтогаз Украины" с 8.00 мск 1 января подача российского газа не осуществляется. Украинские власти ранее неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитное соглашение. "Турецкий поток" позиционирует Турцию как центр транзита энергоносителей в энергетической сфере. С закрытием украинского маршрута роль Турции как энергетического коридора усилится. Хотя Европа пытается снизить свою зависимость от российского газа, газ через "Турецкий поток" останется важным источником энергии. Доходы Турции от продажи энергоносителей могут возрасти после заключения соглашения об увеличении транзита газа через "Турецкий поток", - пишет издание. Как отмечает газета, прекращение поставок российского газа через Украину поставило под угрозу энергетическую безопасность Европы. "Европа закупает СПГ в США, но он намного дороже российского газа, а его транспортировка сопряжена с большими логистическими трудностями. В этом процессе значение Турции как энергетического коридора будет еще раз подчеркнуто. TurkStream - единственный действующий газопровод для поставок природного газа из России в Европу. "Турецкий поток" стал важнейшим звеном в поставках энергоносителей, особенно в Центральную и Южную Европу. Такие страны, как Венгрия, Сербия и Болгария, смогут продолжать регулярные закупки газа через "Турецкий поток". Это послужит буфером от энергетического кризиса для этих стран", - отмечает газета. Заключенный в 2019 году договор о транзите российского газа в Европу по украинской территории истек 31 декабря. "Газпром" в прошлом году поставил по этому маршруту около 15 миллиардов кубометров, что составило 4,5% от общего потребления в ЕС. Украинские власти в течение всего 2024 года неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитный договор. Президент России Владимир Путин ранее сказал, что контракта на транзит газа через Украину больше не будет.

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турция, европа, газ, энергобезопасность