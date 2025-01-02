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Над территорией России за ночь сбиты 13 украинских дронов - 02.01.2025, ПРАЙМ
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Над территорией России за ночь сбиты 13 украинских дронов
Над территорией России за ночь сбиты 13 украинских дронов - 02.01.2025, ПРАЙМ
Над территорией России за ночь сбиты 13 украинских дронов
Дежурные средства российской ПВО уничтожили за прошедшую ночь 13 украинских беспилотников над Воронежской, Белгородской, Брянской, Курской и Калужской... | 02.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-02T08:21+0300
2025-01-02T08:21+0300
россия
украина
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МОСКВА, 2 янв - ПРАЙМ. Дежурные средства российской ПВО уничтожили за прошедшую ночь 13 украинских беспилотников над Воронежской, Белгородской, Брянской, Курской и Калужской областями, сообщили в Минобороны РФ. "В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов: один БПЛА над территорией Воронежской области, три над территорией Белгородской области, четыре над территорией Брянской области, четыре над территорией Курской области и один над территорией Калужской области", - говорится в сообщении.
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россия, украина
РОССИЯ, УКРАИНА
08:21 02.01.2025
 
Над территорией России за ночь сбиты 13 украинских дронов

Минобороны сообщило об уничтожении за ночь 13 дронов над пятью регионами России

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота минометного расчета спецназа "Ахмат"
Работа минометного расчета спецназа Ахмат - ПРАЙМ, 1920, 02.01.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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МОСКВА, 2 янв - ПРАЙМ. Дежурные средства российской ПВО уничтожили за прошедшую ночь 13 украинских беспилотников над Воронежской, Белгородской, Брянской, Курской и Калужской областями, сообщили в Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов: один БПЛА над территорией Воронежской области, три над территорией Белгородской области, четыре над территорией Брянской области, четыре над территорией Курской области и один над территорией Калужской области", - говорится в сообщении.
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