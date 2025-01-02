https://1prime.ru/20250102/ukraina-853997218.html

Над территорией России за ночь сбиты 13 украинских дронов

Над территорией России за ночь сбиты 13 украинских дронов - 02.01.2025, ПРАЙМ

Над территорией России за ночь сбиты 13 украинских дронов

Дежурные средства российской ПВО уничтожили за прошедшую ночь 13 украинских беспилотников над Воронежской, Белгородской, Брянской, Курской и Калужской... | 02.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-02T08:21+0300

2025-01-02T08:21+0300

2025-01-02T08:21+0300

россия

украина

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/19/851763237_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_14a244754806f0c542d235dddddcb09c.jpg

МОСКВА, 2 янв - ПРАЙМ. Дежурные средства российской ПВО уничтожили за прошедшую ночь 13 украинских беспилотников над Воронежской, Белгородской, Брянской, Курской и Калужской областями, сообщили в Минобороны РФ. "В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов: один БПЛА над территорией Воронежской области, три над территорией Белгородской области, четыре над территорией Брянской области, четыре над территорией Курской области и один над территорией Калужской области", - говорится в сообщении.

https://1prime.ru/20241221/zakharova-853769891.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, украина