https://1prime.ru/20250102/ukraina-854000007.html

На Украине набросились на Зеленского из-за его решения по России

На Украине набросились на Зеленского из-за его решения по России - 02.01.2025, ПРАЙМ

На Украине набросились на Зеленского из-за его решения по России

Украина столкнется с серьезными вызовами в связи с прекращением транзита российского газа, сообщил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале. | 02.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-02T11:57+0300

2025-01-02T11:57+0300

2025-01-02T11:57+0300

энергетика

россия

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газ

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МОСКВА, 2 янв — ПРАЙМ. Украина столкнется с серьезными вызовами в связи с прекращением транзита российского газа, сообщил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале."Потери Украины колоссальные, и не только репутационные! Украина лишится доходов от транзита, которые ранее составляли 800 миллионов долларов в год", — отметил он. Дмитрук также отметил, что украинские власти попытаются компенсировать свои потери за счет внутренних потребителей, но в этом не будет успеха. Депутат охарактеризовал это как очередное антигосударственное решение президента Владимира Зеленского.На днях Михаил Шеремет, депутат Госдумы от Крымского региона и член комитета по безопасности, сказал, что решение Киева прекратить транзит российского газа стало неожиданностью и предательским ударом для стран Европейского Союза.Соглашение между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины" о транспортировке природного газа по территории Украины было подписано 30 декабря 2019 года и истекает через пять лет — в последний день 2024 года. Согласно условиям договора, поставки должны были прекратиться в 8:00 по московскому времени 1 января. Ранее украинские власти заявляли, что не собираются продлевать данное соглашение.

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россия, украина, газ