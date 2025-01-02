https://1prime.ru/20250102/ukraina-854000007.html
На Украине набросились на Зеленского из-за его решения по России
На Украине набросились на Зеленского из-за его решения по России - 02.01.2025, ПРАЙМ
На Украине набросились на Зеленского из-за его решения по России
Украина столкнется с серьезными вызовами в связи с прекращением транзита российского газа, сообщил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале. | 02.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-02T11:57+0300
2025-01-02T11:57+0300
2025-01-02T11:57+0300
энергетика
россия
украина
газ
https://cdnn.1prime.ru/img/84255/43/842554318_0:0:1630:916_1920x0_80_0_0_090c6b151d075906a3958f0b88467013.jpg
МОСКВА, 2 янв — ПРАЙМ. Украина столкнется с серьезными вызовами в связи с прекращением транзита российского газа, сообщил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале."Потери Украины колоссальные, и не только репутационные! Украина лишится доходов от транзита, которые ранее составляли 800 миллионов долларов в год", — отметил он. Дмитрук также отметил, что украинские власти попытаются компенсировать свои потери за счет внутренних потребителей, но в этом не будет успеха. Депутат охарактеризовал это как очередное антигосударственное решение президента Владимира Зеленского.На днях Михаил Шеремет, депутат Госдумы от Крымского региона и член комитета по безопасности, сказал, что решение Киева прекратить транзит российского газа стало неожиданностью и предательским ударом для стран Европейского Союза.Соглашение между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины" о транспортировке природного газа по территории Украины было подписано 30 декабря 2019 года и истекает через пять лет — в последний день 2024 года. Согласно условиям договора, поставки должны были прекратиться в 8:00 по московскому времени 1 января. Ранее украинские власти заявляли, что не собираются продлевать данное соглашение.
https://1prime.ru/20250102/gaz-853999169.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84255/43/842554318_75:0:1523:1086_1920x0_80_0_0_76aea44c91f33d0f70e24e957bbd80be.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, газ
Энергетика, РОССИЯ, УКРАИНА, Газ
На Украине набросились на Зеленского из-за его решения по России
Нардеп Дмитрук: Киев понесет большие потери из-за остановки транзита газа из РФ
МОСКВА, 2 янв — ПРАЙМ. Украина столкнется с серьезными вызовами в связи с прекращением транзита российского газа, сообщил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.
"Потери Украины колоссальные, и не только репутационные! Украина лишится доходов от транзита, которые ранее составляли 800 миллионов долларов в год", — отметил он.
Дмитрук также отметил, что украинские власти попытаются компенсировать свои потери за счет внутренних потребителей, но в этом не будет успеха. Депутат охарактеризовал это как очередное антигосударственное решение президента Владимира Зеленского.
На днях Михаил Шеремет, депутат Госдумы от Крымского региона и член комитета по безопасности, сказал, что решение Киева прекратить транзит российского газа стало неожиданностью и предательским ударом для стран Европейского Союза.
Соглашение между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины" о транспортировке природного газа по территории Украины было подписано 30 декабря 2019 года и истекает через пять лет — в последний день 2024 года. Согласно условиям договора, поставки должны были прекратиться в 8:00 по московскому времени 1 января. Ранее украинские власти заявляли, что не собираются продлевать данное соглашение.
На Западе раскритиковали Зеленского после его слов о транзите газа из РФ