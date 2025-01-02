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Пушков раскрыл, чего боятся украинские власти

Пушков раскрыл, чего боятся украинские власти - 02.01.2025, ПРАЙМ

Пушков раскрыл, чего боятся украинские власти

Украинские власти испытывают опасения в связи с возможным аудитом, который может инициировать вновь избранный президент США Дональд Трамп для проверки целевого... | 02.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-02T12:04+0300

2025-01-02T12:04+0300

2025-01-02T12:04+0300

россия

украина

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военная помощь украине

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МОСКВА, 2 янв — ПРАЙМ. Украинские власти испытывают опасения в связи с возможным аудитом, который может инициировать вновь избранный президент США Дональд Трамп для проверки целевого использования американской военной помощи. Об этом в своем Telegram-канале написал Алексей Пушков, глава комиссии Совета Федерации по информационной политике."В Киеве встревожены: тема украинской коррупции и расхищения американской финансовой помощи может стать одной из главных тем года для республиканцев — как в администрации, где этим обещает заняться Вивек Рамасвами, так и в конгрессе, где есть немало желающих вскрыть злоупотребления администрации демократов", — отметил Пушков.Он добавил, что если аудит все же начнется и в результате будет выявлено участие администрации президента Джо Байдена в коррупционных схемах, связанных с отмыванием денег на военную помощь Киеву, то это может нанести тяжелый удар по Демократической партии и "глубинному государству"."Удар по демократам и "глубинному государству" в США будет, вероятно, таким, что отмыться им будет невозможно", — считает парламентарий.Тем не менее, по мнению Пушкова, Трамп вряд ли решится раскрывать всю правду о политике Соединенных Штатов при администрации Байдена.Ранее издание The Hill опубликовало статью, в которой утверждается, что Владимир Зеленский и другие украинские чиновники должны понести ответственность за коррупцию и нецелевое использование американской военной помощи. Указано, что весь масштаб коррупции может быть обнаружен только в ходе независимых расследований по завершении конфликта.В понедельник Джо Байден объявил о выделении почти 2,5 миллиарда долларов для Киева. Президент США отметил, что 1,22 миллиарда долларов из этой суммы будут направлены в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI) на закупку нового вооружения для последующей передачи Киеву.

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россия, украина, сша, военная помощь украине