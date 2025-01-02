https://1prime.ru/20250102/ukraina-854003189.html
На Украине в 2024 году взыскали почти 60 миллионов долларов от активов РФ
На Украине в 2024 году взыскали почти 60 миллионов долларов от активов РФ - 02.01.2025, ПРАЙМ
На Украине в 2024 году взыскали почти 60 миллионов долларов от активов РФ
Минюст Украины сообщил о взыскании 2,5 миллиарда гривен (более 59,4 миллиона долларов) российских активов в госбюджет страны. | 02.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-02T15:28+0300
2025-01-02T15:28+0300
2025-01-02T15:29+0300
украина
замороженные российские активы
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/63/842196306_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_0356435ba996440937870f0cc1d45587.jpg
МОСКВА, 2 янв - ПРАЙМ. Минюст Украины сообщил о взыскании 2,5 миллиарда гривен (более 59,4 миллиона долларов) российских активов в госбюджет страны. Замминистра юстиции Украины Инна Богатых в августе заявляла, что Киев рассчитывает на поступление в бюджет Украины 10 миллиардов гривен (243,2 миллиона долларов) от продажи арестованных активов подсанкционных лиц до конца 2024 года. "Два с половиной миллиарда гривен (более 59,4 миллиона долларов) российских активов взыскано в бюджет Украины... в 2024 году", - говорится в сообщении минюста, опубликованном в социальной сети Facebook*. В августе 2022 года кабмин Украины согласовал указ Владимира Зеленского о конфискации имущества и активов России на украинской территории.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram и Threads) запрещена в России как экстремистская
https://1prime.ru/20241230/kallas-853958942.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/63/842196306_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_2237cf0702d06c6d9c1f587faf2ebd46.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, замороженные российские активы
УКРАИНА, замороженные российские активы
На Украине в 2024 году взыскали почти 60 миллионов долларов от активов РФ
Минюст Украины: в госбюджет страны взыскали почти $60 млн активов РФ в 2024 году
МОСКВА, 2 янв - ПРАЙМ. Минюст Украины сообщил о взыскании 2,5 миллиарда гривен (более 59,4 миллиона долларов) российских активов в госбюджет страны.
Замминистра юстиции Украины Инна Богатых в августе заявляла, что Киев рассчитывает на поступление в бюджет Украины 10 миллиардов гривен (243,2 миллиона долларов) от продажи арестованных активов подсанкционных лиц до конца 2024 года.
"Два с половиной миллиарда гривен (более 59,4 миллиона долларов) российских активов взыскано в бюджет Украины... в 2024 году", - говорится в сообщении минюста, опубликованном в социальной сети Facebook*.
В августе 2022 года кабмин Украины согласовал указ Владимира Зеленского о конфискации имущества и активов России на украинской территории.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram и Threads) запрещена в России как экстремистская
Каллас призвала использовать замороженные активы России для помощи Киеву