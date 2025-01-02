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На Украине в 2024 году взыскали почти 60 миллионов долларов от активов РФ - 02.01.2025, ПРАЙМ
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На Украине в 2024 году взыскали почти 60 миллионов долларов от активов РФ
На Украине в 2024 году взыскали почти 60 миллионов долларов от активов РФ - 02.01.2025, ПРАЙМ
На Украине в 2024 году взыскали почти 60 миллионов долларов от активов РФ
Минюст Украины сообщил о взыскании 2,5 миллиарда гривен (более 59,4 миллиона долларов) российских активов в госбюджет страны. | 02.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-02T15:28+0300
2025-01-02T15:29+0300
украина
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МОСКВА, 2 янв - ПРАЙМ. Минюст Украины сообщил о взыскании 2,5 миллиарда гривен (более 59,4 миллиона долларов) российских активов в госбюджет страны. Замминистра юстиции Украины Инна Богатых в августе заявляла, что Киев рассчитывает на поступление в бюджет Украины 10 миллиардов гривен (243,2 миллиона долларов) от продажи арестованных активов подсанкционных лиц до конца 2024 года. "Два с половиной миллиарда гривен (более 59,4 миллиона долларов) российских активов взыскано в бюджет Украины... в 2024 году", - говорится в сообщении минюста, опубликованном в социальной сети Facebook*. В августе 2022 года кабмин Украины согласовал указ Владимира Зеленского о конфискации имущества и активов России на украинской территории.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram и Threads) запрещена в России как экстремистская
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украина, замороженные российские активы
УКРАИНА, замороженные российские активы
15:28 02.01.2025 (обновлено: 15:29 02.01.2025)
 
На Украине в 2024 году взыскали почти 60 миллионов долларов от активов РФ

Минюст Украины: в госбюджет страны взыскали почти $60 млн активов РФ в 2024 году

© Фото : Unsplash/Terrillo WallsФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 02.01.2025
© Фото : Unsplash/Terrillo Walls
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МОСКВА, 2 янв - ПРАЙМ. Минюст Украины сообщил о взыскании 2,5 миллиарда гривен (более 59,4 миллиона долларов) российских активов в госбюджет страны.
Замминистра юстиции Украины Инна Богатых в августе заявляла, что Киев рассчитывает на поступление в бюджет Украины 10 миллиардов гривен (243,2 миллиона долларов) от продажи арестованных активов подсанкционных лиц до конца 2024 года.
"Два с половиной миллиарда гривен (более 59,4 миллиона долларов) российских активов взыскано в бюджет Украины... в 2024 году", - говорится в сообщении минюста, опубликованном в социальной сети Facebook*.
В августе 2022 года кабмин Украины согласовал указ Владимира Зеленского о конфискации имущества и активов России на украинской территории.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram и Threads) запрещена в России как экстремистская
Кая Каллас - ПРАЙМ, 1920, 30.12.2024
Каллас призвала использовать замороженные активы России для помощи Киеву
30 декабря 2024, 12:04
 
УКРАИНАзамороженные российские активы
 
 
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