https://1prime.ru/20250102/ukraina-854003189.html

На Украине в 2024 году взыскали почти 60 миллионов долларов от активов РФ

На Украине в 2024 году взыскали почти 60 миллионов долларов от активов РФ - 02.01.2025, ПРАЙМ

На Украине в 2024 году взыскали почти 60 миллионов долларов от активов РФ

Минюст Украины сообщил о взыскании 2,5 миллиарда гривен (более 59,4 миллиона долларов) российских активов в госбюджет страны. | 02.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-02T15:28+0300

2025-01-02T15:28+0300

2025-01-02T15:29+0300

украина

замороженные российские активы

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МОСКВА, 2 янв - ПРАЙМ. Минюст Украины сообщил о взыскании 2,5 миллиарда гривен (более 59,4 миллиона долларов) российских активов в госбюджет страны. Замминистра юстиции Украины Инна Богатых в августе заявляла, что Киев рассчитывает на поступление в бюджет Украины 10 миллиардов гривен (243,2 миллиона долларов) от продажи арестованных активов подсанкционных лиц до конца 2024 года. "Два с половиной миллиарда гривен (более 59,4 миллиона долларов) российских активов взыскано в бюджет Украины... в 2024 году", - говорится в сообщении минюста, опубликованном в социальной сети Facebook*. В августе 2022 года кабмин Украины согласовал указ Владимира Зеленского о конфискации имущества и активов России на украинской территории.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram и Threads) запрещена в России как экстремистская

https://1prime.ru/20241230/kallas-853958942.html

украина

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украина, замороженные российские активы