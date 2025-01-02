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Наконец-то не Россия. На Западе определили, кто уничтожит НАТО и Евросоюз - 02.01.2025, ПРАЙМ
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Наконец-то не Россия. На Западе определили, кто уничтожит НАТО и Евросоюз
Наконец-то не Россия. На Западе определили, кто уничтожит НАТО и Евросоюз - 02.01.2025, ПРАЙМ
Наконец-то не Россия. На Западе определили, кто уничтожит НАТО и Евросоюз
Украина уничтожит НАТО и Евросоюз. Такое парадоксальное мнение высказал в социальной сети X ирландский журналист Чей Боуз.В частности, он отметил: "Когда... | 02.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-02T16:54+0300
2025-01-02T17:37+0300
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МОСКВА, 2 янв - ПРАЙМ. Украина уничтожит НАТО и Евросоюз. Такое парадоксальное мнение высказал в социальной сети X ирландский журналист Чей Боуз.В частности, он отметил: "Когда объективные историки оглянутся на то, как Европейский союз и НАТО в конечном итоге сами себя уничтожили, они с иронией отметят, что уничтожившая их страна не была членом ни того, ни другого блока".Недавно польский премьер-министр Дональд Туск сделал заявление о том, что помощь Киеву утомила западную общественность.Российской руководство неоднократно заявляло, что военная помощь Киеву затрудняет урегулирование конфликта и напрямую вовлекает в него натовские страны. При этом министр иностранных дел России Сергей Лавров предупреждал, что все грузы с оружием и боеприпасами для Украины - законные цели для ВС РФ.
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нато, ес, украина
Политика, НАТО, ЕС, УКРАИНА
16:54 02.01.2025 (обновлено: 17:37 02.01.2025)
 
Наконец-то не Россия. На Западе определили, кто уничтожит НАТО и Евросоюз

Ирландский журналист Боуз: Украина уничтожит НАТО и Евросоюз

© flickr.com / 1GNC Münster" Учения НАТО в Польше
 Учения НАТО в Польше - ПРАЙМ, 1920, 02.01.2025
© flickr.com / 1GNC Münster
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МОСКВА, 2 янв - ПРАЙМ. Украина уничтожит НАТО и Евросоюз. Такое парадоксальное мнение высказал в социальной сети X ирландский журналист Чей Боуз.

В частности, он отметил: "Когда объективные историки оглянутся на то, как Европейский союз и НАТО в конечном итоге сами себя уничтожили, они с иронией отметят, что уничтожившая их страна не была членом ни того, ни другого блока".
Недавно польский премьер-министр Дональд Туск сделал заявление о том, что помощь Киеву утомила западную общественность.

Российской руководство неоднократно заявляло, что военная помощь Киеву затрудняет урегулирование конфликта и напрямую вовлекает в него натовские страны. При этом министр иностранных дел России Сергей Лавров предупреждал, что все грузы с оружием и боеприпасами для Украины - законные цели для ВС РФ.
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