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Наконец-то не Россия. На Западе определили, кто уничтожит НАТО и Евросоюз

Наконец-то не Россия. На Западе определили, кто уничтожит НАТО и Евросоюз - 02.01.2025, ПРАЙМ

Наконец-то не Россия. На Западе определили, кто уничтожит НАТО и Евросоюз

Украина уничтожит НАТО и Евросоюз. Такое парадоксальное мнение высказал в социальной сети X ирландский журналист Чей Боуз.В частности, он отметил: "Когда... | 02.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-02T16:54+0300

2025-01-02T16:54+0300

2025-01-02T17:37+0300

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МОСКВА, 2 янв - ПРАЙМ. Украина уничтожит НАТО и Евросоюз. Такое парадоксальное мнение высказал в социальной сети X ирландский журналист Чей Боуз.В частности, он отметил: "Когда объективные историки оглянутся на то, как Европейский союз и НАТО в конечном итоге сами себя уничтожили, они с иронией отметят, что уничтожившая их страна не была членом ни того, ни другого блока".Недавно польский премьер-министр Дональд Туск сделал заявление о том, что помощь Киеву утомила западную общественность.Российской руководство неоднократно заявляло, что военная помощь Киеву затрудняет урегулирование конфликта и напрямую вовлекает в него натовские страны. При этом министр иностранных дел России Сергей Лавров предупреждал, что все грузы с оружием и боеприпасами для Украины - законные цели для ВС РФ.

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