Наконец-то не Россия. На Западе определили, кто уничтожит НАТО и Евросоюз
Ирландский журналист Боуз: Украина уничтожит НАТО и Евросоюз
МОСКВА, 2 янв - ПРАЙМ. Украина уничтожит НАТО и Евросоюз. Такое парадоксальное мнение высказал в социальной сети X ирландский журналист Чей Боуз.
В частности, он отметил: "Когда объективные историки оглянутся на то, как Европейский союз и НАТО в конечном итоге сами себя уничтожили, они с иронией отметят, что уничтожившая их страна не была членом ни того, ни другого блока".
В частности, он отметил: "Когда объективные историки оглянутся на то, как Европейский союз и НАТО в конечном итоге сами себя уничтожили, они с иронией отметят, что уничтожившая их страна не была членом ни того, ни другого блока".
Недавно польский премьер-министр Дональд Туск сделал заявление о том, что помощь Киеву утомила западную общественность.
Российской руководство неоднократно заявляло, что военная помощь Киеву затрудняет урегулирование конфликта и напрямую вовлекает в него натовские страны. При этом министр иностранных дел России Сергей Лавров предупреждал, что все грузы с оружием и боеприпасами для Украины - законные цели для ВС РФ.
Российской руководство неоднократно заявляло, что военная помощь Киеву затрудняет урегулирование конфликта и напрямую вовлекает в него натовские страны. При этом министр иностранных дел России Сергей Лавров предупреждал, что все грузы с оружием и боеприпасами для Украины - законные цели для ВС РФ.