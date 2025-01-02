Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Цены на золото пошли вверх - 02.01.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250102/zoloto-854005000.html
Цены на золото пошли вверх
Цены на золото пошли вверх - 02.01.2025, ПРАЙМ
Цены на золото пошли вверх
Стоимость золота растет в четверг вечером на ожидании сохранения положительных для драгоценного металла факторов, следует из данных торгов и комментария... | 02.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-02T17:59+0300
2025-01-02T17:59+0300
экономика
золото
цена
https://cdnn.1prime.ru/img/84142/76/841427659_0:137:2400:1487_1920x0_80_0_0_ee5206d5726691dd4b21aab50f3d4377.jpg
МОСКВА, 2 янв - ПРАЙМ. Стоимость золота растет в четверг вечером на ожидании сохранения положительных для драгоценного металла факторов, следует из данных торгов и комментария аналитика. По состоянию на 17.33 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 19,91 доллара, или на 0,75%, до 2 660,91 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дорожал на 1,87% - до 29,788 доллара за унцию. По итогам прошлого года золото подорожало на 27%. Аналитики оценивают перспективы драгоценного металла в новом году. По словам экспертов, закупки центральными банками, а также сохранение геополитической напряженности создают благоприятные условия для золота. "Несмотря на осторожный тон Федеральной резервной системы, продолжающиеся покупки со стороны центробанков и геополитическая неопределенность, как ожидается, будут удерживать золото в фокусе внимания как предпочтительный актив-убежище", - цитирует агентство Блумберг аналитика Kotak Securities Кайнат Чайнвалу (Kaynat Chainwala).
https://1prime.ru/20241231/zoloto-853984288.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84142/76/841427659_224:0:2357:1600_1920x0_80_0_0_898f504c242f75b15b85380250cc4b33.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
золото, цена
Экономика, золото, цена
17:59 02.01.2025
 
Цены на золото пошли вверх

Золото дорожает на ожидании сохранения позитивных факторов

© Unsplash/Scottsdale MintЗолото, слитки
Золото, слитки
© Unsplash/Scottsdale Mint
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 2 янв - ПРАЙМ. Стоимость золота растет в четверг вечером на ожидании сохранения положительных для драгоценного металла факторов, следует из данных торгов и комментария аналитика.
По состоянию на 17.33 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 19,91 доллара, или на 0,75%, до 2 660,91 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дорожал на 1,87% - до 29,788 доллара за унцию.
По итогам прошлого года золото подорожало на 27%. Аналитики оценивают перспективы драгоценного металла в новом году. По словам экспертов, закупки центральными банками, а также сохранение геополитической напряженности создают благоприятные условия для золота.
Маркированные слитки золота - ПРАЙМ, 1920, 31.12.2024
Золото готовится завершить год ростом стоимости на 26%
31 декабря 2024, 16:57
"Несмотря на осторожный тон Федеральной резервной системы, продолжающиеся покупки со стороны центробанков и геополитическая неопределенность, как ожидается, будут удерживать золото в фокусе внимания как предпочтительный актив-убежище", - цитирует агентство Блумберг аналитика Kotak Securities Кайнат Чайнвалу (Kaynat Chainwala).
 
Экономиказолотоцена
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала