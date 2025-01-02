https://1prime.ru/20250102/zoloto-854005000.html

Цены на золото пошли вверх

Цены на золото пошли вверх - 02.01.2025, ПРАЙМ

Цены на золото пошли вверх

Стоимость золота растет в четверг вечером на ожидании сохранения положительных для драгоценного металла факторов, следует из данных торгов и комментария... | 02.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-02T17:59+0300

2025-01-02T17:59+0300

2025-01-02T17:59+0300

экономика

золото

цена

https://cdnn.1prime.ru/img/84142/76/841427659_0:137:2400:1487_1920x0_80_0_0_ee5206d5726691dd4b21aab50f3d4377.jpg

МОСКВА, 2 янв - ПРАЙМ. Стоимость золота растет в четверг вечером на ожидании сохранения положительных для драгоценного металла факторов, следует из данных торгов и комментария аналитика. По состоянию на 17.33 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 19,91 доллара, или на 0,75%, до 2 660,91 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дорожал на 1,87% - до 29,788 доллара за унцию. По итогам прошлого года золото подорожало на 27%. Аналитики оценивают перспективы драгоценного металла в новом году. По словам экспертов, закупки центральными банками, а также сохранение геополитической напряженности создают благоприятные условия для золота. "Несмотря на осторожный тон Федеральной резервной системы, продолжающиеся покупки со стороны центробанков и геополитическая неопределенность, как ожидается, будут удерживать золото в фокусе внимания как предпочтительный актив-убежище", - цитирует агентство Блумберг аналитика Kotak Securities Кайнат Чайнвалу (Kaynat Chainwala).

https://1prime.ru/20241231/zoloto-853984288.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

золото, цена