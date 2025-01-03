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Россиянам рассказали, какой актив стал самым прибыльным в 2024 году
Россиянам рассказали, какой актив стал самым прибыльным в 2024 году - 03.01.2025, ПРАЙМ
Россиянам рассказали, какой актив стал самым прибыльным в 2024 году
В ушедшем 2024 году биткоин оказался самым прибыльным активом, значительно опередившим своих конкурентов. Об этом пишет издание РБК. | 03.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-03T11:53+0300
2025-01-03T11:53+0300
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МОСКВА, 3 янв - ПРАЙМ. В ушедшем 2024 году биткоин оказался самым прибыльным активом, значительно опередившим своих конкурентов. Об этом пишет издание РБК.Так, по информации газеты, за календарный год криптовалюта принесла инвесторам доходность в 146,35 процента в рублях, что связано с ростом курса биткоина по отношению к рублю.На вторых и третьих местах в рейтинге расположились золото и серебро, что объясняется установлением Центральным банком цен на драгоценные металлы. Также выгодной инвестицией было признано вложение в китайскую валюту — юань.
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россия, инвестиции, активы, курсы валют
РОССИЯ, инвестиции, активы, курсы валют
Россиянам рассказали, какой актив стал самым прибыльным в 2024 году
РБК: назван актив, который принес максимальную прибыль россиянам в 2024 году
МОСКВА, 3 янв - ПРАЙМ. В ушедшем 2024 году биткоин оказался самым прибыльным активом, значительно опередившим своих конкурентов. Об этом пишет издание РБК.
Так, по информации газеты, за календарный год криптовалюта принесла инвесторам доходность в 146,35 процента в рублях, что связано с ростом курса биткоина по отношению к рублю.
На вторых и третьих местах в рейтинге расположились золото и серебро, что объясняется установлением Центральным банком цен на драгоценные металлы. Также выгодной инвестицией было признано вложение в китайскую валюту — юань.
Биткоин в 2024 году подскочил в цене более чем вдвое