https://1prime.ru/20250103/aktiv-854012007.html

Россиянам рассказали, какой актив стал самым прибыльным в 2024 году

Россиянам рассказали, какой актив стал самым прибыльным в 2024 году - 03.01.2025, ПРАЙМ

Россиянам рассказали, какой актив стал самым прибыльным в 2024 году

В ушедшем 2024 году биткоин оказался самым прибыльным активом, значительно опередившим своих конкурентов. Об этом пишет издание РБК. | 03.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-03T11:53+0300

2025-01-03T11:53+0300

2025-01-03T11:53+0300

россия

инвестиции

активы

курсы валют

https://cdnn.1prime.ru/img/84135/53/841355348_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_8166c56ea53539eb4075a81ed48d3f6e.jpg

МОСКВА, 3 янв - ПРАЙМ. В ушедшем 2024 году биткоин оказался самым прибыльным активом, значительно опередившим своих конкурентов. Об этом пишет издание РБК.Так, по информации газеты, за календарный год криптовалюта принесла инвесторам доходность в 146,35 процента в рублях, что связано с ростом курса биткоина по отношению к рублю.На вторых и третьих местах в рейтинге расположились золото и серебро, что объясняется установлением Центральным банком цен на драгоценные металлы. Также выгодной инвестицией было признано вложение в китайскую валюту — юань.

https://1prime.ru/20241231/bitkoin-853983776.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, инвестиции, активы, курсы валют