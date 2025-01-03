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Российский рынок акций завершил первую торговую сессию 2025 года в минусе

Российский рынок акций завершил первую торговую сессию 2025 года в минусе - 03.01.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций завершил первую торговую сессию 2025 года в минусе

Российский рынок акций по итогам первой основной торговой сессии 2025 года упал на 1,89%, следует из данных Московской биржи. | 03.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-03T19:01+0300

2025-01-03T19:01+0300

2025-01-03T19:03+0300

экономика

российский рынок акций

снижение

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МОСКВА, 3 янв - ПРАЙМ. Российский рынок акций по итогам первой основной торговой сессии 2025 года упал на 1,89%, следует из данных Московской биржи.Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов упал на 1,89%, до 2828,5 пункта, индекс Мосбиржи в юанях – на 2,27%, до 945,87 пункта, долларовый индекс РТС – на 1,89%, до 876,32 пункта.

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российский рынок акций, снижение