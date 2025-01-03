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Российский рынок акций завершил первую торговую сессию 2025 года в минусе
Российский рынок акций завершил первую торговую сессию 2025 года в минусе - 03.01.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций завершил первую торговую сессию 2025 года в минусе
Российский рынок акций по итогам первой основной торговой сессии 2025 года упал на 1,89%, следует из данных Московской биржи. | 03.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-03T19:01+0300
2025-01-03T19:01+0300
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экономика
российский рынок акций
снижение
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МОСКВА, 3 янв - ПРАЙМ. Российский рынок акций по итогам первой основной торговой сессии 2025 года упал на 1,89%, следует из данных Московской биржи.Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов упал на 1,89%, до 2828,5 пункта, индекс Мосбиржи в юанях – на 2,27%, до 945,87 пункта, долларовый индекс РТС – на 1,89%, до 876,32 пункта.
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российский рынок акций, снижение
Экономика, российский рынок акций, снижение
Российский рынок акций завершил первую торговую сессию 2025 года в минусе
Мосбиржа: российский рынок акций в первую сессию 2025 года упал на 1,89%
МОСКВА, 3 янв - ПРАЙМ. Российский рынок акций по итогам первой основной торговой сессии 2025 года упал на 1,89%, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов упал на 1,89%, до 2828,5 пункта, индекс Мосбиржи в юанях – на 2,27%, до 945,87 пункта, долларовый индекс РТС – на 1,89%, до 876,32 пункта.
Российский рынок акций ощутимо вырос в последнюю сессию 2024 года