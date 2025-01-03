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Аналитик оценил новую экономическую политику Трампа

Аналитик оценил новую экономическую политику Трампа - 03.01.2025, ПРАЙМ

Аналитик оценил новую экономическую политику Трампа

Новая экономическая политика избранного президента США Дональда Трампа будет основываться на протекционизме и упоре на интересах частных компаний страны, а... | 03.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-03T07:16+0300

2025-01-03T07:16+0300

2025-01-03T07:16+0300

экономика

мировая экономика

финансы

сша

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дональд трамп

антон табах

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МОСКВА, 3 янв - ПРАЙМ. Новая экономическая политика избранного президента США Дональда Трампа будет основываться на протекционизме и упоре на интересах частных компаний страны, а также будет включать в себя снижение налогов - все это приведет к большому дефициту бюджета, заявил РИА Новости главный экономист рейтингового агентства "Эксперт РА" Антон Табах. Республиканец Дональд Трамп получил необходимые для победы на выборах президента США голоса коллегии выборщиков, свидетельствуют результаты подсчета в штатах. Ожидается, что 6 января 2025 года результаты утвердит конгресс, а 20 января состоится инаугурация Трампа. "Мы видим серьезное усиление протекционизма и одновременного упора на интересы частных компаний США, снижение налогов и большой дефицит", - прокомментировал Табах вопрос о контурах новой "трампономики". При этом, уверен аналитик, новая администрация рассчитывает "вырасти" из дефицита за счет роста налоговой базы. "Снижение расходов будет растянуто во времени и не будет масштабным – обещания Трампа и Маска больше шоу, а опыт не менее радикального Милея в Аргентине, где программа сокращения госаппарата и госрасходов оказалась примерно в пять раз меньше предложенной, весьма показателен. К тому же назначения в экономическом блоке куда более традиционны, чем в других", - добавил эксперт.

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мировая экономика, финансы, сша, москва, аргентина, дональд трамп, антон табах