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Аналитик оценил новую экономическую политику Трампа - 03.01.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Аналитик оценил новую экономическую политику Трампа
Аналитик оценил новую экономическую политику Трампа - 03.01.2025, ПРАЙМ
Аналитик оценил новую экономическую политику Трампа
Новая экономическая политика избранного президента США Дональда Трампа будет основываться на протекционизме и упоре на интересах частных компаний страны, а... | 03.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-03T07:16+0300
2025-01-03T07:16+0300
экономика
мировая экономика
финансы
сша
москва
аргентина
дональд трамп
антон табах
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МОСКВА, 3 янв - ПРАЙМ. Новая экономическая политика избранного президента США Дональда Трампа будет основываться на протекционизме и упоре на интересах частных компаний страны, а также будет включать в себя снижение налогов - все это приведет к большому дефициту бюджета, заявил РИА Новости главный экономист рейтингового агентства "Эксперт РА" Антон Табах. Республиканец Дональд Трамп получил необходимые для победы на выборах президента США голоса коллегии выборщиков, свидетельствуют результаты подсчета в штатах. Ожидается, что 6 января 2025 года результаты утвердит конгресс, а 20 января состоится инаугурация Трампа. "Мы видим серьезное усиление протекционизма и одновременного упора на интересы частных компаний США, снижение налогов и большой дефицит", - прокомментировал Табах вопрос о контурах новой "трампономики". При этом, уверен аналитик, новая администрация рассчитывает "вырасти" из дефицита за счет роста налоговой базы. "Снижение расходов будет растянуто во времени и не будет масштабным – обещания Трампа и Маска больше шоу, а опыт не менее радикального Милея в Аргентине, где программа сокращения госаппарата и госрасходов оказалась примерно в пять раз меньше предложенной, весьма показателен. К тому же назначения в экономическом блоке куда более традиционны, чем в других", - добавил эксперт.
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мировая экономика, финансы, сша, москва, аргентина, дональд трамп, антон табах
Экономика, Мировая экономика, Финансы, США, МОСКВА, АРГЕНТИНА, Дональд Трамп, Антон Табах
07:16 03.01.2025
 
Аналитик оценил новую экономическую политику Трампа

Аналитик Табах: новая экономическая политика Трампа будет основана на протекционизме

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МОСКВА, 3 янв - ПРАЙМ. Новая экономическая политика избранного президента США Дональда Трампа будет основываться на протекционизме и упоре на интересах частных компаний страны, а также будет включать в себя снижение налогов - все это приведет к большому дефициту бюджета, заявил РИА Новости главный экономист рейтингового агентства "Эксперт РА" Антон Табах.
Республиканец Дональд Трамп получил необходимые для победы на выборах президента США голоса коллегии выборщиков, свидетельствуют результаты подсчета в штатах. Ожидается, что 6 января 2025 года результаты утвердит конгресс, а 20 января состоится инаугурация Трампа.
"Мы видим серьезное усиление протекционизма и одновременного упора на интересы частных компаний США, снижение налогов и большой дефицит", - прокомментировал Табах вопрос о контурах новой "трампономики".
При этом, уверен аналитик, новая администрация рассчитывает "вырасти" из дефицита за счет роста налоговой базы.
"Снижение расходов будет растянуто во времени и не будет масштабным – обещания Трампа и Маска больше шоу, а опыт не менее радикального Милея в Аргентине, где программа сокращения госаппарата и госрасходов оказалась примерно в пять раз меньше предложенной, весьма показателен. К тому же назначения в экономическом блоке куда более традиционны, чем в других", - добавил эксперт.
 
ЭкономикаМировая экономикаФинансыСШАМОСКВААРГЕНТИНАДональд ТрампАнтон Табах
 
 
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