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Мантуров оценил количество автомобильных заводов в России
Мантуров оценил количество автомобильных заводов в России - 03.01.2025, ПРАЙМ
Мантуров оценил количество автомобильных заводов в России
Россия на сегодня обладает оптимальным количеством автомобильных заводов, такое мнение выразил журналистам первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. | 03.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-03T10:12+0300
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россия
автозавод
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МОСКВА, 3 янв - ПРАЙМ. Россия на сегодня обладает оптимальным количеством автомобильных заводов, такое мнение выразил журналистам первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. "На пике авторынок России составлял 3 миллиона единиц. И мы создали производственные мощности на 3 миллиона. Поэтому я считаю, что количество автозаводов, которое у нас сейчас имеется – оптимальное", — сказал он. Ранее Мантуров сообщил, что рост рынка и производства автомобильной отрасли в России по итогам 2024 года составит от 30 до 40%, при этом продажи автомобилей ожидаются около 1,8 миллиона машин, а производство - около 980 тысяч единиц.В конце 2024 года в ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) рассказали РИА Новости, что склады дилеров и производителей традиционно пополняются автомобилями к концу года, в перспективе их работы в ближайшие два месяца имеющийся запас является нормой.
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россия, автозавод
Мантуров оценил количество автомобильных заводов в России
Мантуров: Россия обладает оптимальным количеством автозаводов на сегодня
МОСКВА, 3 янв - ПРАЙМ. Россия на сегодня обладает оптимальным количеством автомобильных заводов, такое мнение выразил журналистам первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
"На пике авторынок России составлял 3 миллиона единиц. И мы создали производственные мощности на 3 миллиона. Поэтому я считаю, что количество автозаводов, которое у нас сейчас имеется – оптимальное", — сказал он.
Ранее Мантуров сообщил, что рост рынка и производства автомобильной отрасли в России по итогам 2024 года составит от 30 до 40%, при этом продажи автомобилей ожидаются около 1,8 миллиона машин, а производство - около 980 тысяч единиц.
В конце 2024 года в ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) рассказали РИА Новости, что склады дилеров и производителей традиционно пополняются автомобилями к концу года, в перспективе их работы в ближайшие два месяца имеющийся запас является нормой.
Мантуров рассказал о росте обрабатывающей промышленности РФ в 2024 году