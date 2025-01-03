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Мантуров оценил количество автомобильных заводов в России - 03.01.2025, ПРАЙМ
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Мантуров оценил количество автомобильных заводов в России
Мантуров оценил количество автомобильных заводов в России - 03.01.2025, ПРАЙМ
Мантуров оценил количество автомобильных заводов в России
Россия на сегодня обладает оптимальным количеством автомобильных заводов, такое мнение выразил журналистам первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. | 03.01.2025, ПРАЙМ
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россия
автозавод
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МОСКВА, 3 янв - ПРАЙМ. Россия на сегодня обладает оптимальным количеством автомобильных заводов, такое мнение выразил журналистам первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. "На пике авторынок России составлял 3 миллиона единиц. И мы создали производственные мощности на 3 миллиона. Поэтому я считаю, что количество автозаводов, которое у нас сейчас имеется – оптимальное", — сказал он. Ранее Мантуров сообщил, что рост рынка и производства автомобильной отрасли в России по итогам 2024 года составит от 30 до 40%, при этом продажи автомобилей ожидаются около 1,8 миллиона машин, а производство - около 980 тысяч единиц.В конце 2024 года в ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) рассказали РИА Новости, что склады дилеров и производителей традиционно пополняются автомобилями к концу года, в перспективе их работы в ближайшие два месяца имеющийся запас является нормой.
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россия, автозавод
РОССИЯ, автозавод
10:12 03.01.2025 (обновлено: 10:29 03.01.2025)
 
Мантуров оценил количество автомобильных заводов в России

Мантуров: Россия обладает оптимальным количеством автозаводов на сегодня

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкГосударственный визит президента Владимира Путина в Китай. День второй
Государственный визит президента Владимира Путина в Китай. День второй - ПРАЙМ, 1920, 03.01.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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МОСКВА, 3 янв - ПРАЙМ. Россия на сегодня обладает оптимальным количеством автомобильных заводов, такое мнение выразил журналистам первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
"На пике авторынок России составлял 3 миллиона единиц. И мы создали производственные мощности на 3 миллиона. Поэтому я считаю, что количество автозаводов, которое у нас сейчас имеется – оптимальное", — сказал он.
Ранее Мантуров сообщил, что рост рынка и производства автомобильной отрасли в России по итогам 2024 года составит от 30 до 40%, при этом продажи автомобилей ожидаются около 1,8 миллиона машин, а производство - около 980 тысяч единиц.
В конце 2024 года в ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) рассказали РИА Новости, что склады дилеров и производителей традиционно пополняются автомобилями к концу года, в перспективе их работы в ближайшие два месяца имеющийся запас является нормой.
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