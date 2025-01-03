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Мантуров оценил количество автомобильных заводов в России

Мантуров оценил количество автомобильных заводов в России - 03.01.2025, ПРАЙМ

Мантуров оценил количество автомобильных заводов в России

Россия на сегодня обладает оптимальным количеством автомобильных заводов, такое мнение выразил журналистам первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. | 03.01.2025, ПРАЙМ

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россия

автозавод

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МОСКВА, 3 янв - ПРАЙМ. Россия на сегодня обладает оптимальным количеством автомобильных заводов, такое мнение выразил журналистам первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. "На пике авторынок России составлял 3 миллиона единиц. И мы создали производственные мощности на 3 миллиона. Поэтому я считаю, что количество автозаводов, которое у нас сейчас имеется – оптимальное", — сказал он. Ранее Мантуров сообщил, что рост рынка и производства автомобильной отрасли в России по итогам 2024 года составит от 30 до 40%, при этом продажи автомобилей ожидаются около 1,8 миллиона машин, а производство - около 980 тысяч единиц.В конце 2024 года в ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) рассказали РИА Новости, что склады дилеров и производителей традиционно пополняются автомобилями к концу года, в перспективе их работы в ближайшие два месяца имеющийся запас является нормой.

https://1prime.ru/20241226/manturov--853876127.html

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россия, автозавод